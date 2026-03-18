 Z domova

18. marca 2026

Fico sa chystá navštíviť Moskvu aj tento rok, Slovensko by si malo udržať dobré vzťahy so všetkými


Tagy: napätie na Blízkom východe Návšteva Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa aj tento rok chystá navštíviť pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny Moskvu. Avizoval to ...



495587457_1263532795131018_4089583962676441667_n 676x451 18.3.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa aj tento rok chystá navštíviť pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny Moskvu. Avizoval to na rokovaní výboru NR SR pre európske záležitosti. Ako uviedol, hlavné mesto Ruskej federácie plánuje navštíviť 9. mája. Taktiež si chce 6. júna pripomenúť vylodenie v Normandii.


Fico tiež deklaroval, že zotrváva pri tom, že Slovensko by malo mať dobré vzťahy so všetkými, ktorí o to majú záujem, prízvukoval, že odmieta extrémy v zahraničnej politike. Na nadchádzajúcom samite bude Slovensko podľa premiéra podávať pozmeňujúce návrhy, napríklad pokiaľ ide o Blízky východ.

Pokiaľ ide o závery, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca, tam podporíme závery. Ale v prípade Ukrajiny tie závery s vysokou pravdepodobnosťou nebudem podporovať,” deklaroval predseda vlády na výbore. Dodal, že to neznamená, že tieto závery nebudú existovať, len budú prijaté predsedníctvom a bude pod nimi podpísaných 25 krajín, teda bez Slovenska a Maďarska.


Zdroj: SITA.sk - Fico sa chystá navštíviť Moskvu aj tento rok, Slovensko by si malo udržať dobré vzťahy so všetkými © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: napätie na Blízkom východe Návšteva Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt
