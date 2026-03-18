Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
18. marca 2026
Fico sa chystá navštíviť Moskvu aj tento rok, Slovensko by si malo udržať dobré vzťahy so všetkými
Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa aj tento rok chystá navštíviť pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny Moskvu. Avizoval to ...
18.3.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa aj tento rok chystá navštíviť pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny Moskvu. Avizoval to na rokovaní výboru NR SR pre európske záležitosti. Ako uviedol, hlavné mesto Ruskej federácie plánuje navštíviť 9. mája. Taktiež si chce 6. júna pripomenúť vylodenie v Normandii.
Fico tiež deklaroval, že zotrváva pri tom, že Slovensko by malo mať dobré vzťahy so všetkými, ktorí o to majú záujem, prízvukoval, že odmieta extrémy v zahraničnej politike. Na nadchádzajúcom samite EÚ bude Slovensko podľa premiéra podávať pozmeňujúce návrhy, napríklad pokiaľ ide o Blízky východ.
„Pokiaľ ide o závery, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca, tam podporíme závery. Ale v prípade Ukrajiny tie závery s vysokou pravdepodobnosťou nebudem podporovať,” deklaroval predseda vlády na výbore. Dodal, že to neznamená, že tieto závery nebudú existovať, len budú prijaté predsedníctvom a bude pod nimi podpísaných 25 krajín, teda bez Slovenska a Maďarska.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa chystá navštíviť Moskvu aj tento rok, Slovensko by si malo udržať dobré vzťahy so všetkými © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa chystá navštíviť Moskvu aj tento rok, Slovensko by si malo udržať dobré vzťahy so všetkými © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šport, cestovanie, práca bez obmedzení: Prečo je laserová operácia hitom medzi mladými
Šport, cestovanie, práca bez obmedzení: Prečo je laserová operácia hitom medzi mladými
<< predchádzajúci článok
METRO v Ivanke pri Dunaji spúšťa veľkokapacitný zálohomat. Vrátenie zálohovaných fliaš a plechoviek bude až 5× rýchlejšie a pohodlnejšie
METRO v Ivanke pri Dunaji spúšťa veľkokapacitný zálohomat. Vrátenie zálohovaných fliaš a plechoviek bude až 5× rýchlejšie a pohodlnejšie