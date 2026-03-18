Šport, cestovanie, práca bez obmedzení: Prečo je laserová operácia hitom medzi mladými


Súčasná laserová korekcia zraku je rýchla, presná a bezpečná a pomáha ľuďom po celom svete vidieť ostro bez okuliarov. Jednou z najpokrokovejších metód, ktoré dnešná oftalmológia ponúka, je SMILE.



Zákrok metódou SMILE patrí medzi najmodernejšie laserové operácie zraku. Na očnej klinike NeoVízia sa vykonáva v lokálnej kvapkovej anestézii, pri plnom vedomí a formou jednodňovej chirurgie. Počas jedného sedenia sa operujú obe oči a samotné úkony trvajú len niekoľko sekúnd.

"V dnešnej dobe sú laserové zákroky úplne bezpečné. Jednotlivé kroky počas operácie sú sekundové záležitosti a celý zákrok trvá doslova pár minút," vysvetľuje skúsená očná lekárka Očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Miriam Záhorcová.
 

Metóda, ktorej dôverujú milióny ľudí


SMILE má za sebou silné celosvetové výsledky. Túto metódu už absolvovalo viac ako 11 miliónov pacientov po celom svete, pričom jej popularita neustále rastie. Dôvodom je najmä jej šetrnosť k rohovke, vysoká presnosť a rýchly návrat k bežnému životu. "Zákrok pomocou metódy SMILE má vzrastajúci trend vo svete. Absolvovalo ho už jedenásť miliónov ľudí," dopĺňa MUDr. Záhorcová.

Ideálne riešenie pre aktívnych ľudí


Laserová korekcia zraku je mimoriadne obľúbená u ľudí, ktorí vedú aktívny životný štýl – športujú, cestujú, pracujú dynamicky alebo jednoducho nechcú byť odkázaní na okuliare či šošovky. Po zákroku môžu pacienti fungovať komfortnejšie, slobodnejšie a bez každodenných obmedzení.
 

Pre koho je zákrok vhodný?


"Operácia sa vykonáva až po ustálení dioptrickej chyby, spravidla od 20 rokov, najčastejšie do 40 – 45 rokov. Pred samotným zákrokom je vždy nevyhnutné dôkladné predoperačné vyšetrenie, ktoré určí, či je metóda SMILE pre konkrétneho pacienta vhodná," hovorí primár očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči.

Na očnej klinike NeoVízia myslia aj na finančný komfort pacientov. Laserovú operáciu zraku ponúkajú aj s možnosťou financovania formou splátkového kalendára, a to bez zbytočných úrokov či skrytých navýšení. Vďaka tomu sa moderná starostlivosť o zrak stáva dostupnejšou a pacienti môžu investovať do kvalitného videnia bez jednorazovej finančnej záťaže.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Šport, cestovanie, práca bez obmedzení: Prečo je laserová operácia hitom medzi mladými © SITA Všetky práva vyhradené.

