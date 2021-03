Fico sa má vyjadriť k podnetu Nadácie Zastavme korupciu a vysvetliť využívanie kaštieľa vo Vinosadoch

Investorom je stíhaný podnikateľ

Opakované rehabilitačné pobyty

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre nezlučiteľnosť funkcií v utorok rokoval o podnete Nadácie Zastavme korupciu na poslanca NR SR a predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Podnet sa týka jeho využitia kaštieľa vo Vinosadoch. Nadácia chce vedieť, či ide o prijímanie nezákonného daru.Výbor prijal uznesenie, v ktorom požiadal Fica, aby sa vyjadril k obsahu podnetu a majiteľa alebo prevádzkovateľa kaštieľa vyzval k tomu, aby uviedol, či a v akej výške dar poskytol.Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informuje Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu. Petková dodala, že Fica na výbore obhajoval právny zástupca Robert Kaliňák „Investorom do kaštieľa bol podnikateľ Jozef B., ktorý je stíhaný vo väzbe pre podozrenia z toho, že mal profitovať na utajených IT zákazkách vo Finančnej správe. Jozef B. nám ešte pred zadržaním cez svojho hovorcu stihol povedať, že do kaštieľa investoval, ale údajne ho už nevlastní. Kto je majiteľ, sa z verejných zdrojov zistiť nedá, keďže za slovenskou firmou je spleť schránkových, posledná dohľadateľná sídli na Seychelloch,” uviedla Petková.Fico podľa nej neozrejmil, od koho prijal dar vo forme opakovaných rehabilitačných pobytov v kaštieli v čase, keď boli iné zariadenia počas pandémie zatvorené.Kaliňák podľa jej slov na výbore argumentoval najmä tým, že nie je preukázaná súvislosť medzi poskytnutým darom a výkonom poslancovej verejnej funkcie.