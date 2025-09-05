Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

05. septembra 2025

Fico sa na hraničnom priechode s Ukrajinou stretol s predsedom Európskej rady Costom – FOTO


Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) sa stretol s predsedom Európskej rady



fico costa 676x450 5.9.2025 (SITA.sk) - Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) sa stretol s predsedom Európskej rady Antoniom Costom. Ako premiér informoval na sociálnej sieti, počas stretnutia na hraničnom priechode smerom na Ukrajinu Costu informoval o svojej nedávnej návšteve Číny, z ktorej sa práve vrátil. Krátko tiež diskutovali aj o aktuálnej situácii v regióne.


Stretnutie Fica s Costom sa uskutočnilo počas cesty slovenského premiéra do ukrajinského Užhorodu na rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym.


Zdroj: SITA.sk - Fico sa na hraničnom priechode s Ukrajinou stretol s predsedom Európskej rady Costom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

