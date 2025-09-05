|
Piatok 5.9.2025
Meniny má Regína
|Denník - Správy
05. septembra 2025
Gašpar má údajne firmu, ktorá tají účtovníctvo. Dostál podal dva podnety na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Majetkové priznanie Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar má údajne v Česku firmu, ktorá tají účtovníctvo. ...
5.9.2025 (SITA.sk) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar má údajne v Česku firmu, ktorá tají účtovníctvo. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) sa preto rozhodol podať dva podnety na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Spresnil, že tieto podnety vychádzajú z článku Denníka N, ktorý na to upozornil.
V článku sa hovorí o tom, že riaditeľ SIS má spoluvlastnícky podiel v českej spoločnosti Colbey Company, a. s., ktorú však nepriznáva v majetkovom priznaní. Prvý podnet Dostála sa tak týka neuvedenia tejto skutočnosti v oznámeniach verejného funkcionára za roky 2022, 2023 a 2024.
„Navrhujem výboru začať v tejto veci tri konania podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – za každé oznámenie samostatne. V prípade, že by výbor konštatoval porušenie tejto povinnosti, mal by verejnému funkcionárovi uložiť pokutu vo výške trojnásobku jeho platu,“ uviedol poslanec.
Druhý podnet sa týka podozrenia, že Gašpar v roku 2023 neskončil výkon funkcie člena správnej rady spoločnosti Colbey Company, a. s. Takáto funkcia je podľa Dostála nezlučiteľná s výkonom verejnej funkcie. Gašpar tak mal podľa zákona urobiť do 30 dní od nástupu do funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti.
„V prípade, že by výbor konštatoval porušenie tejto povinnosti, mal by verejnému funkcionárovi uložiť pokutu vo výške šesťnásobku mesačného platu,“ uzavrel Dostál.
Dostál navrhuje tri konania
Koniec vo výkone funkcie
