 Z domova

05. septembra 2025

Senica má nové klientske centrum Okresného úradu, otvorilo ho ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO, FOTO


Ministerstvo vnútra v piatok otvorilo klientske centrum Okresného úradu v Senici. Svoje služby verejnosti poskytuje v zrekonštruovaných priestoroch na Vajanského ulici. Denne by malo podľa odhadov obslúžiť 200 až ...



68badaf2a86ba796472245 676x451 5.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra v piatok otvorilo klientske centrum Okresného úradu v Senici. Svoje služby verejnosti poskytuje v zrekonštruovaných priestoroch na Vajanského ulici. Denne by malo podľa odhadov obslúžiť 200 až 220 klientov.

Nové dispozičné usporiadanie


„Ide v poradí o 66 klientske centrum na Slovensku. Moderné pracovisko vzniklo po rozsiahlych stavebných a interiérových úpravách časti budovy Okresného úradu Senica a priľahlého policajného pracoviska,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Rekonštrukcia zahŕňala nové dispozičné usporiadanie priestorov, výstavbu sadrokartónových priečok so zvukovou izoláciou, inštaláciu podhľadov s tepelnou izoláciou, osadenie nových hliníkových okien s trojsklom a zasklených stien. Modernizácia sa dotkla aj všetkých technických rozvodov.

Komplexné služby na jednom mieste


„Otvorením klientskeho centra v Senici pokračuje rezort v plnení záväzku sprístupniť kvalitné a efektívne služby štátnej správy v modernom a dôstojnom prostredí pre všetkých občanov Slovenska,“ pripomenul splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák.

Klientske centrum bude podľa informácií tlačového odboru kancelárie ministra vnútra poskytovať komplexné služby na jednom mieste. Od dokladov a evidencie vozidiel cez cestnú dopravu, životné prostredie a živnostenské podnikanie až po agendu všeobecnej vnútornej správy, matrík a hlásenia pobytu. Priestory dopĺňa priestranná čakáreň, nové sociálne zariadenia, vyvolávací systém, bezbariérový vstup a dostupné parkovanie pre verejnosť.





Zdroj: SITA.sk - Senica má nové klientske centrum Okresného úradu, otvorilo ho ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

