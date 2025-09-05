|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 5.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Regína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. septembra 2025
Senica má nové klientske centrum Okresného úradu, otvorilo ho ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO, FOTO
Ministerstvo vnútra v piatok otvorilo klientske centrum Okresného úradu v Senici. Svoje služby verejnosti poskytuje v zrekonštruovaných priestoroch na Vajanského ulici. Denne by malo podľa odhadov obslúžiť 200 až ...
Zdieľať
5.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra v piatok otvorilo klientske centrum Okresného úradu v Senici. Svoje služby verejnosti poskytuje v zrekonštruovaných priestoroch na Vajanského ulici. Denne by malo podľa odhadov obslúžiť 200 až 220 klientov.
„Ide v poradí o 66 klientske centrum na Slovensku. Moderné pracovisko vzniklo po rozsiahlych stavebných a interiérových úpravách časti budovy Okresného úradu Senica a priľahlého policajného pracoviska,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Rekonštrukcia zahŕňala nové dispozičné usporiadanie priestorov, výstavbu sadrokartónových priečok so zvukovou izoláciou, inštaláciu podhľadov s tepelnou izoláciou, osadenie nových hliníkových okien s trojsklom a zasklených stien. Modernizácia sa dotkla aj všetkých technických rozvodov.
„Otvorením klientskeho centra v Senici pokračuje rezort v plnení záväzku sprístupniť kvalitné a efektívne služby štátnej správy v modernom a dôstojnom prostredí pre všetkých občanov Slovenska,“ pripomenul splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák.
Klientske centrum bude podľa informácií tlačového odboru kancelárie ministra vnútra poskytovať komplexné služby na jednom mieste. Od dokladov a evidencie vozidiel cez cestnú dopravu, životné prostredie a živnostenské podnikanie až po agendu všeobecnej vnútornej správy, matrík a hlásenia pobytu. Priestory dopĺňa priestranná čakáreň, nové sociálne zariadenia, vyvolávací systém, bezbariérový vstup a dostupné parkovanie pre verejnosť.
Zdroj: SITA.sk - Senica má nové klientske centrum Okresného úradu, otvorilo ho ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nové dispozičné usporiadanie
„Ide v poradí o 66 klientske centrum na Slovensku. Moderné pracovisko vzniklo po rozsiahlych stavebných a interiérových úpravách časti budovy Okresného úradu Senica a priľahlého policajného pracoviska,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Rekonštrukcia zahŕňala nové dispozičné usporiadanie priestorov, výstavbu sadrokartónových priečok so zvukovou izoláciou, inštaláciu podhľadov s tepelnou izoláciou, osadenie nových hliníkových okien s trojsklom a zasklených stien. Modernizácia sa dotkla aj všetkých technických rozvodov.
Komplexné služby na jednom mieste
„Otvorením klientskeho centra v Senici pokračuje rezort v plnení záväzku sprístupniť kvalitné a efektívne služby štátnej správy v modernom a dôstojnom prostredí pre všetkých občanov Slovenska,“ pripomenul splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák.
Klientske centrum bude podľa informácií tlačového odboru kancelárie ministra vnútra poskytovať komplexné služby na jednom mieste. Od dokladov a evidencie vozidiel cez cestnú dopravu, životné prostredie a živnostenské podnikanie až po agendu všeobecnej vnútornej správy, matrík a hlásenia pobytu. Priestory dopĺňa priestranná čakáreň, nové sociálne zariadenia, vyvolávací systém, bezbariérový vstup a dostupné parkovanie pre verejnosť.
Zdroj: SITA.sk - Senica má nové klientske centrum Okresného úradu, otvorilo ho ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fico sa na hraničnom priechode s Ukrajinou stretol s predsedom Európskej rady Costom – FOTO
Fico sa na hraničnom priechode s Ukrajinou stretol s predsedom Európskej rady Costom – FOTO
<< predchádzajúci článok
Na letisku v Boleráze havarovalo športové lietadlo, pri pristávacom manévri došlo k zlomeniu vrtule – FOTO
Na letisku v Boleráze havarovalo športové lietadlo, pri pristávacom manévri došlo k zlomeniu vrtule – FOTO