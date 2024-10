Súd povolil odsúdenému šéfovi piťovcov obnovu konania vo veci prepadnutia majetku, obe strany podali sťažnosť (video)

Trest prepadnutia majetku je ukončený

Pôvodne uložený trest mu súd zrušil

Spomínala sa aj vražda Velka

7.10.2024 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) pracovisko Banská Bystrica v pondelok rozhodol o povolení obnovy konania pre odsúdeného šéfa zločineckej skupiny „piťovcov“ Juraja Ondrejčáka . Súd odsúdenému zrušil výrok o treste v časti o uložení prepadnutia majetku, a na to nadväzujúce rozhodnutia. Účelom nápravy je podľa súdu výhradne odstrániť trest prepadnutia majetku pre jeho protiústavnosť.Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, prokurátor aj obhajca odsúdeného podali sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. Obidve strany pôvodne žiadali zrušenie výroku o treste v celom rozsahu.„Keďže trest prepadnutia majetku je ukončený až po skončení konkurzného konania a toto nebolo naplnené, sú splnené podmienky na obnovu konania,“ konštatoval prokurátor, ktorý súhlasil s návrhom na povolenie obnovy konania, teda zrušenia výroku o treste a ochrannom dohľade pre odsúdeného.Obhajca odsúdeného Ondrejčáka sa vo veci zrušenia celého trestu a ochranného dohľadu odvolával na rozhodovanie Najvyššieho súdu SR Viacerí odsúdení v trestných kauzách požiadali o obnovu konania v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR , podľa ktorého povinnosť súdov ukladať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov.V prípade Ondrejčáka, prezývaného Piťo, mu ŠTS v máji 2021 zrušil pôvodne uložený trest 16 rokov väzenia a uložil mu úhrnný a súhrnný trest 23 rokov väzenia v zariadení so stredným stupňom stráženia. Stalo sa tak v rámci schválenia dohody o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Súd tiež obvinenému uložil ochranný dohľad v trvaní troch rokov a trest prepadnutia majetku. V prípade ďalšieho obvineného Mateja Šalagu upustil súd od uloženia súhrnného trestu, keďže predtým uložený trest 13 rokov a tri mesiace považoval za dostatočný.Prokurátor vtedajšieho ÚŠP podal ešte v decembri 2020 na ŠTS návrh dohody o vine a treste s dvojicou obvinených. Medzi skutky, ktoré im boli kladené za vinu, patrí napríklad organizácia vraždy údajného zakladateľa skupiny takáčovcov Jána Takáča z roku 2003.Ďalej sa spomínala vražda Ľuboslava Velka, zosnovanie vraždy Fadila Pasjaču z roku 2000, a tiež pokus o vraždu Tibora Füleho z roku 2004. V prípade Ondrejčáka išlo aj o hrubý nátlak a nedovolené ozbrojovanie, v prípade Šalagu aj o skutok krivej výpovede.Rozsudok nad 18 obžalovanými v procese so skupinou známou ako „piťovci“ vyhlásil ŠTS v Pezinku ešte v máji 2014. Štrnástich uznal súd za vinných z rôznych skutkov, ako napríklad založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vydieranie, hrubý nátlak, výtržníctvo, výber výpalného či ničenie majetku.Samotnému šéfovi skupiny Jurajovi Ondrejčákovi vymeral vtedy súd trest 18 rokov väzenia. Najvyšší súd SR mu v novembri 2014 trest znížil na 16 rokov. Šalaga, prezývaný Gaťa, si zase vo väzení pôvodne odpykával trest sedem rokov, neskôr mu bol uložený 13-ročný trest.