Sobota 8.11.2025
08. novembra 2025
Fico sa priznal v priamom prenose, že obyvateľov vystavil nárastu kriminality, tvrdí Remišová
Predseda vlády Robert Fico v sobotu v relácii Sobotné dialógy priznal, že súčasná vládna moc zmenami v Trestnom zákone spôsobila zhoršenie bezpečnosti občanov. Tvrdí to ...
8.11.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico v sobotu v relácii Sobotné dialógy priznal, že súčasná vládna moc zmenami v Trestnom zákone spôsobila zhoršenie bezpečnosti občanov. Tvrdí to predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová.
„Robert Fico sa dnes v priamom prenose fakticky priznal, že vystavil obyvateľstvo nárastu kriminality a odkázal svojim kolegom, aby predložili zmeny v trestnom zákone, ktoré situáciu vrátia späť. Fico doslova povedal, že sa čuduje, že sa jeho kolegovia držia novelizácie trestného zákona. Tej novelizácie, ktorú napriek odporu verejnej verejnosti Fico presadil, a to s cieľom pomôcť ujsť spravodlivosti jeho kamarátom,“ uviedla.
Podľa Remišovej je „šialené“, že súčasná vládna moc si z občanov Slovenska urobila pokusných králikov. „Fico a jeho vláda spôsobili dramatické zhoršenie bezpečnosti obyvateľstva, za čo budú skladať účet najneskôr v najbližších voľbách. Dovtedy však vyzývam ministra Suska a ďalších spolupáchateľov týchto zmien, aby okamžite trestný zákon po ich zásahoch opravili, pretože ľudia nemôžu trpieť pod náporom zločinnosti,“ povedala poslankyňa.
Fico v sobotu v relácii Sobotné dialógy prvýkrát pripustil zmenu Trestného zákona, pretože nechce, aby jeho ministri boli neustále za ňu pranierovaní. Opozícia, generálny prokurátor, starostovia a primátori, ale aj podnikatelia totiž poukazujú na nárast krádeží, odkedy koalícia prijala novelu Trestného zákona.
„Pýtal som sa ministra spravodlivosti, ministra vnútra: preboha, prečo sa necháte takto masírovať? Ak sa ukazujú nejaké fakty, že sa niečo deje, tak s tým dôjdite na decembrovú schôdzu a v skrátenom konaní to za tri hodiny vybavíme, keď len o to ide,“ vyhlásil premiér. Zároveň podotkol, že nie je presvedčený o tom, že keby teraz aj zaviedli trest odtínania ruky, tak by to automaticky pomohlo.
„Ale prosím, ak je toto najväčší problém opozície a generálneho prokurátora, nech sa páči, v decembri urobíme rýchlu novelizáciu Trestného zákona a povedzme, kto ukradne Horalku, nech dostane 30 rokov väzenia. Dúfam, že budete všetci spokojní,“ uviedol Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa priznal v priamom prenose, že obyvateľov vystavil nárastu kriminality, tvrdí Remišová © SITA Všetky práva vyhradené.
