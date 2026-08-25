|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 25.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2026
Fico sa stretol s Antóniom Costom, postoj Slovenska v súvislosti s európskym rozpočtom ho neprekvapil – VIDEO, FOTO
Tagy: Ceny elektrickej energie Európsky rozpočet Predseda Európskej rady Premiér Slovenskej republiky Regionálne rozdiely
Fico s predsedom Európskej rady hovoril aj o rozširovaní EÚ. Zopakoval, že SR podporuje každého, kto sa chce stať členom EÚ. Avšak len za predpokladu, že splní všetky podmienky. Dohoda o európskom ...
Zdieľať
25.8.2026 (SITA.sk) - Fico s predsedom Európskej rady hovoril aj o rozširovaní EÚ. Zopakoval, že SR podporuje každého, kto sa chce stať členom EÚ. Avšak len za predpokladu, že splní všetky podmienky.
Dohoda o európskom rozpočte bude významným stabilizujúcim faktorom. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) po stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Na úvod vyzdvihol snahu Costu o dosiahnutie dohôd v rámci komplikovanej agendy všetkých 27 členských krajín EÚ a tiež to, že sa chce stretnúť so všetkými lídrami členských štátov k dosiahnutiu čo najlepšieho kompromisu ak ide o rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034. Podľa premiéra to vedie k reálnym výsledkom.
„Jedno všetci vieme. V týchto náročných časoch bude dohoda o rozpočte, ktorú chceme dosiahnuť do konca decembra 2026, významným stabilizujúcim faktorom pre celý európsky priestor. Pretože ak bojujeme na domácej úrovni s domácimi špecifikami, musíme ukázať, že existuje jeden silný finančný ekonomický nástroj na európskej úrovni, ktorý budeme mať od januára 2028 k dispozícii,“ doplnil Fico s tým, že postoj SR v súvislosti s európskym rozpočtom nebol pre Costu žiadnym prekvapením. Ako pripomenul, Slovensko podporuje silnú súdržnosť.
„To je tá kohézia, o ktorej sa toľko hovorí a odstraňovanie regionálnych rozdielov. A chceme, aby tá obálka na odstraňovanie regionálnych rozdielov zostala pomerne veľká. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti EÚ, ktoré majú napríklad spoločné hranice s Ukrajinou,“ priblížil premiér.
Po kohéznej politike podľa neho nasleduje druhá základná politika, a to poľnohospodárska. Podotkol, že približne 16 členských krajín, ktoré si hovoria aj „priatelia kohézie“, nesúhlasí so škrtmi, ktoré v týchto politikách navrhuje Európska komisia.
Slovenskú vládu podľa slov premiéra zaujíma aj konkurencieschopnosť. Zdôraznil, že súťaživosť nemá byť o vytváraní nových prekážok, ale o tom prekonať toho druhého, z ktorého máme obavy. V tomto zmysle zopakoval svoj postoj ku vzťahu EÚ a Číny. Fico nie je názoru, že s Čínou treba bojovať tak, že sa budú klásť prekážky a bude považovaná za nepriateľa. S Čínou je podľa neho treba priateľsky súťažiť a byť lepším.
V tejto súvislosti požiadal Fico predsedu Európskej rady, aby sa napríklad pri špeciálnom európskom fonde, ktorého úlohou je podporovať konkurencieschopnosť, prihliadalo na geografické rozloženie EÚ. Ak totiž opäť pôjdu peniaze len do krajín, ktoré sú vyspelé, tak sa budú podľa premiéra rozdiely medzi krajinami len viac prehlbovať.
Témou stretnutia boli aj ceny elektrickej energie. Fico pripomenul, že Slovensko má vynikajúci energetický mix a výborné prepojenie so všetkými susedmi. No napriek tomu, že SR patrí medzi najlepších, čelí vysokým cenám elektrickej energie.
„Na túto tému sme si vymenili s predsedom Costom názory, pretože v tejto časti Európy prevláda názor, že najviac zodpovedný je systém emisných povoleniek ETS,“ uviedol premiér. Zároveň vyzdvihol, že Costa otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny v iných krajinách.
„V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom,“ doplnil premiér a zdôraznil, že v tejto oblasti bude aktívna aj V4, ktorá bude navrhovať spoločné pozície a návrhy.
Fico s predsedom Európskej rady hovoril aj o rozširovaní EÚ. Zopakoval, že SR podporuje každého, kto sa chce stať členom EÚ. Avšak len za predpokladu, že splní všetky podmienky. Opätovne premiér zdôraznil, že v prístupe nesmú jestvovať žiadne výnimky ani skratky, a to sa týka aj Ukrajiny.
Nie je totiž podľa neho možné, aby Ukrajina predbehla krajiny ako Čierna Hora, Albánsko či Srbsko, ktoré SR podporuje v prístupových rokovaniach. Zároveň by EÚ podľa Fica mala prestať klásť prekážky, ak ide o integráciu Srbska.
Costa na tlačovej besede zdôraznil, že vypočuť si všetkých európskych lídrov je pre neho veľmi dôležité. „Budúci rozpočet musí obsahovať konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť a strategickú odolnosť a zároveň musí odzrkadľovať požiadavky náročných čias, v ktorých žijeme. Z tohto dôvodu bude potrebné, aby mal úplne inú stavbu v porovnaní s predchádzajúcimi rozpočtami. Okrem toho, tento nový rozpočet musí zabezpečiť efektívne využitie financovania kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tieto nástroje preukázali, že sú zásadné z hľadiska presadzovania prosperity a vyváženého rozvoja naprieč Európou,“ povedal predseda Európskej rady.
Costa ďalej podotkol, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou, najmä v oblasti automobilového priemyslu a zároveň aj silným hráčom v oblasti poľnohospodárstva. Je tak podľa neho dokonalým príkladom toho, ako má budúci rozpočet odzrkadľovať európske ambície v mnohých rozličných oblastiach. Zároveň, ako pri národných rozpočtoch, rozpočet EÚ musí podľa neho naplniť svoje priority v rámci istých obmedzení finančných zdrojov, ktoré má k dispozícií.
„Najviac financi predstavujú príspevky zo strany jednotlivých členských štátov. Musíme udržať tieto príspevky v rámci primeraných limitov, a práve preto je potrebný vyvážený a ambiciózny balík, takzvaných nových vlastných zdrojov. Sú to vlastné zdroje EÚ. A tieto vlastné zdroje budú predstavovať zásadnú súčasť tejto celkovej dohody. Jedna vec je istá. Musíme dosiahnuť dohodu do konca tohto roku. Nemôžeme riskovať narušenie pri financovaní EÚ v roku 2028,“ zdôraznil Costa s tým, že by to mohlo ovplyvniť farmárov, firmy študentov, výskumníkov a inovátorov a v konečnom dôsledku aj občanov.
„Viem, že to nebude jednoduché ale som povzbudený konštruktívnym duchom medzi lídrami a som hlboko presvedčený o tom, že sa nám podarí tuto dohodu dosiahnuť,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa stretol s Antóniom Costom, postoj Slovenska v súvislosti s európskym rozpočtom ho neprekvapil – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dohoda o európskom rozpočte bude významným stabilizujúcim faktorom. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) po stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Na úvod vyzdvihol snahu Costu o dosiahnutie dohôd v rámci komplikovanej agendy všetkých 27 členských krajín EÚ a tiež to, že sa chce stretnúť so všetkými lídrami členských štátov k dosiahnutiu čo najlepšieho kompromisu ak ide o rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034. Podľa premiéra to vedie k reálnym výsledkom.
Postoj Slovenska nebol pre Costu prekvapením
„Jedno všetci vieme. V týchto náročných časoch bude dohoda o rozpočte, ktorú chceme dosiahnuť do konca decembra 2026, významným stabilizujúcim faktorom pre celý európsky priestor. Pretože ak bojujeme na domácej úrovni s domácimi špecifikami, musíme ukázať, že existuje jeden silný finančný ekonomický nástroj na európskej úrovni, ktorý budeme mať od januára 2028 k dispozícii,“ doplnil Fico s tým, že postoj SR v súvislosti s európskym rozpočtom nebol pre Costu žiadnym prekvapením. Ako pripomenul, Slovensko podporuje silnú súdržnosť.
„To je tá kohézia, o ktorej sa toľko hovorí a odstraňovanie regionálnych rozdielov. A chceme, aby tá obálka na odstraňovanie regionálnych rozdielov zostala pomerne veľká. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti EÚ, ktoré majú napríklad spoločné hranice s Ukrajinou,“ priblížil premiér.
Po kohéznej politike podľa neho nasleduje druhá základná politika, a to poľnohospodárska. Podotkol, že približne 16 členských krajín, ktoré si hovoria aj „priatelia kohézie“, nesúhlasí so škrtmi, ktoré v týchto politikách navrhuje Európska komisia.
Čína podľa Fica nie je nepriateľom
Slovenskú vládu podľa slov premiéra zaujíma aj konkurencieschopnosť. Zdôraznil, že súťaživosť nemá byť o vytváraní nových prekážok, ale o tom prekonať toho druhého, z ktorého máme obavy. V tomto zmysle zopakoval svoj postoj ku vzťahu EÚ a Číny. Fico nie je názoru, že s Čínou treba bojovať tak, že sa budú klásť prekážky a bude považovaná za nepriateľa. S Čínou je podľa neho treba priateľsky súťažiť a byť lepším.
V tejto súvislosti požiadal Fico predsedu Európskej rady, aby sa napríklad pri špeciálnom európskom fonde, ktorého úlohou je podporovať konkurencieschopnosť, prihliadalo na geografické rozloženie EÚ. Ak totiž opäť pôjdu peniaze len do krajín, ktoré sú vyspelé, tak sa budú podľa premiéra rozdiely medzi krajinami len viac prehlbovať.
Témou stretnutia boli aj ceny elektrickej energie. Fico pripomenul, že Slovensko má vynikajúci energetický mix a výborné prepojenie so všetkými susedmi. No napriek tomu, že SR patrí medzi najlepších, čelí vysokým cenám elektrickej energie.
„Na túto tému sme si vymenili s predsedom Costom názory, pretože v tejto časti Európy prevláda názor, že najviac zodpovedný je systém emisných povoleniek ETS,“ uviedol premiér. Zároveň vyzdvihol, že Costa otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny v iných krajinách.
„V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom,“ doplnil premiér a zdôraznil, že v tejto oblasti bude aktívna aj V4, ktorá bude navrhovať spoločné pozície a návrhy.
Rozširovanie Európskej únie
Fico s predsedom Európskej rady hovoril aj o rozširovaní EÚ. Zopakoval, že SR podporuje každého, kto sa chce stať členom EÚ. Avšak len za predpokladu, že splní všetky podmienky. Opätovne premiér zdôraznil, že v prístupe nesmú jestvovať žiadne výnimky ani skratky, a to sa týka aj Ukrajiny.
Nie je totiž podľa neho možné, aby Ukrajina predbehla krajiny ako Čierna Hora, Albánsko či Srbsko, ktoré SR podporuje v prístupových rokovaniach. Zároveň by EÚ podľa Fica mala prestať klásť prekážky, ak ide o integráciu Srbska.
Costa na tlačovej besede zdôraznil, že vypočuť si všetkých európskych lídrov je pre neho veľmi dôležité. „Budúci rozpočet musí obsahovať konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť a strategickú odolnosť a zároveň musí odzrkadľovať požiadavky náročných čias, v ktorých žijeme. Z tohto dôvodu bude potrebné, aby mal úplne inú stavbu v porovnaní s predchádzajúcimi rozpočtami. Okrem toho, tento nový rozpočet musí zabezpečiť efektívne využitie financovania kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tieto nástroje preukázali, že sú zásadné z hľadiska presadzovania prosperity a vyváženého rozvoja naprieč Európou,“ povedal predseda Európskej rady.
Slovensko ako významná priemyselná krajina
Costa ďalej podotkol, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou, najmä v oblasti automobilového priemyslu a zároveň aj silným hráčom v oblasti poľnohospodárstva. Je tak podľa neho dokonalým príkladom toho, ako má budúci rozpočet odzrkadľovať európske ambície v mnohých rozličných oblastiach. Zároveň, ako pri národných rozpočtoch, rozpočet EÚ musí podľa neho naplniť svoje priority v rámci istých obmedzení finančných zdrojov, ktoré má k dispozícií.
„Najviac financi predstavujú príspevky zo strany jednotlivých členských štátov. Musíme udržať tieto príspevky v rámci primeraných limitov, a práve preto je potrebný vyvážený a ambiciózny balík, takzvaných nových vlastných zdrojov. Sú to vlastné zdroje EÚ. A tieto vlastné zdroje budú predstavovať zásadnú súčasť tejto celkovej dohody. Jedna vec je istá. Musíme dosiahnuť dohodu do konca tohto roku. Nemôžeme riskovať narušenie pri financovaní EÚ v roku 2028,“ zdôraznil Costa s tým, že by to mohlo ovplyvniť farmárov, firmy študentov, výskumníkov a inovátorov a v konečnom dôsledku aj občanov.
„Viem, že to nebude jednoduché ale som povzbudený konštruktívnym duchom medzi lídrami a som hlboko presvedčený o tom, že sa nám podarí tuto dohodu dosiahnuť,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa stretol s Antóniom Costom, postoj Slovenska v súvislosti s európskym rozpočtom ho neprekvapil – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ceny elektrickej energie Európsky rozpočet Predseda Európskej rady Premiér Slovenskej republiky Regionálne rozdiely
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Klimatizáciu LG sa oplatí kupovať na jeseň. Cashback až 100€
Klimatizáciu LG sa oplatí kupovať na jeseň. Cashback až 100€
<< predchádzajúci článok
Kandidáti na primátora predstavili svoje vízie: Takto chcú zmeniť Bratislavu za štyri roky
Kandidáti na primátora predstavili svoje vízie: Takto chcú zmeniť Bratislavu za štyri roky