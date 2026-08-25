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25. augusta 2026

Kandidáti na primátora predstavili svoje vízie: Takto chcú zmeniť Bratislavu za štyri roky


Tagy: Bratislava hlavné mesto Kandidát na primátora Bratislavy Kandidáti na primátora Bratislavy Komunálne voľby

Doprava, bývanie, financie, bezpečnosť aj cyklotrasy. Sedem kandidátov opísalo, ako by hlavné mesto vyzeralo po štyroch rokoch pod ich vedením. Ako vidia Bratislavu o štyri roky, ak sa im podarí vyhrať ...



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voaby v bratislave prieskum mataa vallo martin winkler jozef raa dana a ahojova 676x451 25.8.2026 (SITA.sk) - Doprava, bývanie, financie, bezpečnosť aj cyklotrasy. Sedem kandidátov opísalo, ako by hlavné mesto vyzeralo po štyroch rokoch pod ich vedením.


Ako vidia Bratislavu o štyri roky, ak sa im podarí vyhrať boj o primátorské kreslo? SITA sa opýtala kandidátov na primátora hlavného mesta, ako by mohla vyzerať Bratislava na konci ďalšieho volebného obdobia pod ich vedením.

Ráž: Moderné a bezpečné mesto s fungujúcou dopravou


Ako prvý odpovedal súčasný minister dopravy Jozef Ráž, ktorý kandiduje ako nezávislý.

„Bratislavu o štyri roky vidím ako moderné a bezpečné mesto s fungujúcou dopravou, dostupným bývaním a kvalitnými možnosťami, ako stráviť voľný čas. A hlavne ako mesto, ktoré konečne stavia: rozbehnutý šiesty most cez Dunaj, parkovacie domy P+R pri vjazdoch do mesta, prvé mestské nájomné byty vo výstavbe a dvakrát viac policajtov v uliciach," priblížil prvý z kandidátov na primátora.

Winkler: Dokončíme začaté projekty a naštartujeme nové


Ako ďalší odpovedal mestský poslanec a líder strany Dunaj Martin Winkler. „Štyri roky nie je dlhá doba, ja však tvrdím, že sa dá počas nej stihnúť toho veľa. Ozdravím financie mesta a ušetrené peniaze použijem na zvýšenie kvality života v Bratislave. Dokončíme začaté projekty a naštartujeme nové. Hlavne rýchlejšie, kvalitnejšie a za lepšie vysúťažené ceny ako sa to robí dnes," uviedol ďalší kandidát na primátora.

„Zrevitalizujeme Sad Janka Kráľa, obnovíme Propeler cez Dunaj, kompletne zrekonštruujeme DPOH, predĺžime električku do Borov, opravíme existujúce radiály, ktoré sú v dezolátnom stave. Prestaneme blokovať plynulosť premávky a parkovanie nebude už iba výpalné na Bratislavčanoch. A na Vajanského nábreží konečne postavíme kvalitnú a bezpečnú cyklotrasu, s ktorou budú spokojní ako cyklisti tak aj motoristi," doplnil Winkler.

Šubová chce vidieť finančne zdravšie mesto


Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová chce Bratislavu, ktorá bude predovšetkým fungovať pre ľudí, ktorí v nej žijú. „Mesto, v ktorom sa dá normálne pohybovať, bývať, pracovať a vychovávať deti a v ktorom magistrát nevytvára obyvateľom ďalšie problémy, ale rieši tie existujúce. V prvom rade zmením prístup magistrátu k jej obyvateľom, pretože participácia je jedným veľkým fiaskom súčasného magistrátu," myslí si kandidátka na primátorku.

„O štyri roky chcem vidieť finančne zdravšie mesto s transparentným hospodárením, pretože transparentnosť je ďalšou achillovou pätou súčasného vedenia mesta. Cenovo prístupnejšou verejnou dopravou, rozumne riešenou individuálnou automobilovou dopravou a jasnými pravidlami pre development. Bratislava sa musí rozvíjať, ale jej rozvoj nemôžu určovať predovšetkým ekonomické záujmy developerov," dodala Šubová.

Chce tiež podstatne väčšiu kontrolu nad mestskými podnikmi a nad tým, na čo mesto míňa peniaze Bratislavčanov. „Každé euro z mestského rozpočtu musí mať svoj zmysel a výsledok, ktorý občan dokáže vidieť. Jednoducho povedané, Bratislava o štyri roky by mala byť otvorená verejnosti a uzavretá korupcii a klientelizmu," doplnila.

Vallo: Bratislava ako sebavedomá európska metropola


O post primátora Bratislavy zabojuje aj Ľubomír Geci, ktorý kandiduje za stranu MySlovensko. „O štyri roky vidím Bratislavu ako mesto, kde sa konečne pohli rekonštrukcie ciest, chodníkov a námestí vo väčšej miere. Chcem aby sa naplno rozbehli dopravné projekty, ktoré sa dlho odkladajú, a aby pribudli segregované cyklotrasy, za posledné roky ich vzniklo veľmi málo napriek tomu, že dopyt je vysoký," uviedol.

Súčasný primátor Matúš Vallo s podporou strán Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati vidí Bratislavu ako sebavedomú európsku metropolu. „Mesto, kde sa deti neboja chodiť do školy, dospelí majú príležitosti rozvíjať sa, seniori aktívne starnúť a mladí nemajú dôvod odchádzať, lebo im tu veci konečne dávajú zmysel. Vidím Bratislavu ako bezpečný domov pre nás všetkých," uviedol svoje vízie na nadchádzajúce volebné obdobie.

Čahojová nevidí dôvod na optimizmus


Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová nevidí dôvod na optimizmus, ak sa primátorom stane človek, ktorý bude pokračovať v nastavených trendoch.

„Bratislava sa stane ešte drahším mestom pre svojich obyvateľov. Dnešné problémy budú vypuklejšie a budú sa zvýrazňovať rozdiely medzi luxusnými štvrťami bohatých a tých ostatných," uviedla kandidátka na primátorku Bratislavy.

Predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš sa do uzávierky nevyjadril.


Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za MySlovensko.




Zdroj: SITA.sk - Kandidáti na primátora predstavili svoje vízie: Takto chcú zmeniť Bratislavu za štyri roky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava hlavné mesto Kandidát na primátora Bratislavy Kandidáti na primátora Bratislavy Komunálne voľby
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