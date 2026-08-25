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Klimatizáciu LG sa oplatí kupovať na jeseň. Cashback až 100€
Tagy: Cashback Klimatizácia PR
Eseň je na kúpu klimatizácie vhodnejšia, než sa zdá. Modely sú dostupnejšie a termíny montáže kratšie. LG preto spustilo
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25.8.2026 (SITA.sk) - Eseň je na kúpu klimatizácie vhodnejšia, než sa zdá. Modely sú dostupnejšie a termíny montáže kratšie.
LG preto spustilo cashback na klimatizácie. Za vnútornú jednotku vracia až 40 €, za vonkajšiu až 60 €. Pri split klimatizácii tak zákazník ušetrí až 100 €. Nakupovať možno do 30. novembra, o cashback sa dá požiadať do konca decembra 2026.
Cashback sa počíta za každú jednotku zvlášť, nie za celú objednávku. Pri split klimatizácii, teda jednej vnútornej a vonkajšej jednotke, sa sumy sčítajú. Pri multisplite, kde jedna vonkajšia jednotka chladí viac miestností, získate cashback aj na ďalšie vnútorné jednotky. Počet žiadostí nie je obmedzený, každá platí pre jeden účtovný doklad.
Vyberte model zo zoznamu podporovaných zariadení a kúpte ho u predajcu chladiacej a klimatizačnej techniky na Slovensku alebo v Česku od 19. augusta do 30. novembra 2026. Do 31. decembra vyplňte formulár na cashback.lgpromo.sk. Budete potrebovať účtovný doklad (nie zálohový), potvrdenú objednávku alebo cenovú ponuku, fotografie štítkov so sériovými číslami jednotiek a fotografie klimatizácie po montáži. Po schválení pošle LG peniaze na účet do 42 pracovných dní.
Podstatný nie je dátum konečnej faktúry, ale deň, keď zákazník záväzne potvrdí objednávku alebo cenovú ponuku predajcu. Ak zákazník nemá klimatizáciu do konca novembra dodanú, o cashback nepríde. Musí to do 30. novembra oznámiť LG cez kontaktný formulár a doklady doplniť do 60 dní od skončenia akcie.
Akcia platí pre spotrebiteľov s trvalým pobytom na Slovensku a v Česku, ktorí klimatizáciu kupujú mimo podnikania. Živnostníci a firmy sa zapojiť nemôžu. Ponuka modelov sa u predajcov líši, výšku cashbacku si u nich overte.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Klimatizáciu LG sa oplatí kupovať na jeseň. Cashback až 100€ © SITA Všetky práva vyhradené.
LG preto spustilo cashback na klimatizácie. Za vnútornú jednotku vracia až 40 €, za vonkajšiu až 60 €. Pri split klimatizácii tak zákazník ušetrí až 100 €. Nakupovať možno do 30. novembra, o cashback sa dá požiadať do konca decembra 2026.
Cashback sa počíta za každú jednotku zvlášť, nie za celú objednávku. Pri split klimatizácii, teda jednej vnútornej a vonkajšej jednotke, sa sumy sčítajú. Pri multisplite, kde jedna vonkajšia jednotka chladí viac miestností, získate cashback aj na ďalšie vnútorné jednotky. Počet žiadostí nie je obmedzený, každá platí pre jeden účtovný doklad.
Ako o peniaze požiadať
Vyberte model zo zoznamu podporovaných zariadení a kúpte ho u predajcu chladiacej a klimatizačnej techniky na Slovensku alebo v Česku od 19. augusta do 30. novembra 2026. Do 31. decembra vyplňte formulár na cashback.lgpromo.sk. Budete potrebovať účtovný doklad (nie zálohový), potvrdenú objednávku alebo cenovú ponuku, fotografie štítkov so sériovými číslami jednotiek a fotografie klimatizácie po montáži. Po schválení pošle LG peniaze na účet do 42 pracovných dní.
Rozhoduje dátum objednávky
Podstatný nie je dátum konečnej faktúry, ale deň, keď zákazník záväzne potvrdí objednávku alebo cenovú ponuku predajcu. Ak zákazník nemá klimatizáciu do konca novembra dodanú, o cashback nepríde. Musí to do 30. novembra oznámiť LG cez kontaktný formulár a doklady doplniť do 60 dní od skončenia akcie.
Akcia platí pre spotrebiteľov s trvalým pobytom na Slovensku a v Česku, ktorí klimatizáciu kupujú mimo podnikania. Živnostníci a firmy sa zapojiť nemôžu. Ponuka modelov sa u predajcov líši, výšku cashbacku si u nich overte.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Klimatizáciu LG sa oplatí kupovať na jeseň. Cashback až 100€ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cashback Klimatizácia PR
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