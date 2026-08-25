Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudovít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Klimatizáciu LG sa oplatí kupovať na jeseň. Cashback až 100€


Tagy: Cashback Klimatizácia PR

Eseň je na kúpu klimatizácie vhodnejšia, než sa zdá. Modely sú dostupnejšie a termíny montáže kratšie. LG preto spustilo



Zdieľať
lg es cb26q3 banners final_ad native 1280x840 v2 1 676x444 25.8.2026 (SITA.sk) - Eseň je na kúpu klimatizácie vhodnejšia, než sa zdá. Modely sú dostupnejšie a termíny montáže kratšie.


LG preto spustilo cashback na klimatizácie. Za vnútornú jednotku vracia až 40 €, za vonkajšiu až 60 €. Pri split klimatizácii tak zákazník ušetrí až 100 €. Nakupovať možno do 30. novembra, o cashback sa dá požiadať do konca decembra 2026.

Cashback sa počíta za každú jednotku zvlášť, nie za celú objednávku. Pri split klimatizácii, teda jednej vnútornej a vonkajšej jednotke, sa sumy sčítajú. Pri multisplite, kde jedna vonkajšia jednotka chladí viac miestností, získate cashback aj na ďalšie vnútorné jednotky. Počet žiadostí nie je obmedzený, každá platí pre jeden účtovný doklad.

Ako o peniaze požiadať


Vyberte model zo zoznamu podporovaných zariadení a kúpte ho u predajcu chladiacej a klimatizačnej techniky na Slovensku alebo v Česku od 19. augusta do 30. novembra 2026. Do 31. decembra vyplňte formulár na cashback.lgpromo.sk. Budete potrebovať účtovný doklad (nie zálohový), potvrdenú objednávku alebo cenovú ponuku, fotografie štítkov so sériovými číslami jednotiek a fotografie klimatizácie po montáži. Po schválení pošle LG peniaze na účet do 42 pracovných dní.

Rozhoduje dátum objednávky


Podstatný nie je dátum konečnej faktúry, ale deň, keď zákazník záväzne potvrdí objednávku alebo cenovú ponuku predajcu. Ak zákazník nemá klimatizáciu do konca novembra dodanú, o cashback nepríde. Musí to do 30. novembra oznámiť LG cez kontaktný formulár a doklady doplniť do 60 dní od skončenia akcie.

Akcia platí pre spotrebiteľov s trvalým pobytom na Slovensku a v Česku, ktorí klimatizáciu kupujú mimo podnikania. Živnostníci a firmy sa zapojiť nemôžu. Ponuka modelov sa u predajcov líši, výšku cashbacku si u nich overte.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Klimatizáciu LG sa oplatí kupovať na jeseň. Cashback až 100€ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cashback Klimatizácia PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Popravy protivládnych demonštrantov v Iráne sa musia zastaviť, vyhlásil Trump
<< predchádzajúci článok
Fico sa stretol s Antóniom Costom, postoj Slovenska v súvislosti s európskym rozpočtom ho neprekvapil – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 