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15. júna 2026

Fico sa stretol s indickým premiérom Nárendrom Módím, diskutovali o novom smere spolupráce – VIDEO, FOTO


Tagy: Indický premiér Premiér Slovenskej republiky Voľný obchod zahraničná návšteva

Slovensko podľa Ficových slov tiež uvítalo dohodu medzi Indiou a Európskou úniou o voľnom obchode, považuje ju za jednu z najambicióznejších. Slovensko a Indiu spája mnoho spoločných tém a názorov. ...



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fico modi 676x451 15.6.2026 (SITA.sk) - Slovensko podľa Ficových slov tiež uvítalo dohodu medzi Indiou a Európskou úniou o voľnom obchode, považuje ju za jednu z najambicióznejších.


Slovensko a Indiu spája mnoho spoločných tém a názorov. Na tlačovej besede to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po stretnutí s indickým premiérom Nárendrom Módím, ktorý je na historicky prvej návšteve Slovenska.

Suverénne postoje Indie


S veľkým rešpektom sledujem suverénne postoje Indie. Ako predseda vlády SR presadzujem suverénnu politiku orientovanú na všetky štyri svetové stany,” uviedol Fico. Dodal, že s indickým premiérom majú rovnaký názor na význam multilateralizmu v medzinárodnej politike. Podľa Fica je Slovensko za reformu OSN a je presvedčené, že krajiny ako India by mali byť stálou súčasťou Bezpečnostnej rady OSN.

Vyzdvihol aj to, že India kladie dôraz na dodržiavanie medzinárodného práva, a tiež politickú stabilitu, ktorú podľa neho reprezentuje práve Módí. Najľudnatejšej krajine sveta a piatej najväčšej ekonomike na svete tiež zablahoželal k dosiahnutým výsledkom v rôznych oblastiach, ako napríklad digitalizácia a využívanie výsledkov umelej inteligencie. V tomto smere spomenul problémy Európskej únie s konkurencieschopnosťou.

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Slovensko podľa Ficových slov tiež uvítalo dohodu medzi Indiou a Európskou úniou o voľnom obchode, považuje ju za jednu z najambicióznejších. Avizoval tiež, že Slovensko urobí všetko pre to, aby sa táto dohoda čo najskôr prakticky realizovala.

Daná dohoda je podľa neho pre Slovensko výhodná, poukázal pritom napríklad na oblasť automobilového priemyslu. Zopakoval tiež pozvanie pre indických investorov na Slovensko, poukázal, že už tu sú referenčné firmy, ktoré môžu potvrdiť, že Slovensko je stabilná krajina, ktorá vie poskytnúť investorom priaznivé podmienky.

Fico hovorí o strategickej spolupráci


Dnes sme sa s pánom premiérom dohodli na povýšení spolupráce medzi Slovenskom a Indiou na spoluprácu, ktorú môžeme nazývať strategickou,” dodal Fico s tým, že návšteva Módího s delegáciou ako taká posúva spoluprácu oboch štátov na vyššiu úroveň. Fico bol tiež pozvaný do Indie, podľa jeho slov pozvanie s radosťou príjme.

Viem, že bude ďalším dôležitým momentom pre posilnenie našich vzťahov,” zdôraznil. V oblasti spolupráce vyzdvihol viaceré témy, medzi nimi digitalizáciu a využívanie umelej inteligencie. Zaujíma ho aj možnosť spolupráce v zbrojnom priemysle, kde vníma rozsiahle príležitosti a chce ju podporovať. Spomenul tiež oblasť jadrovej energie a ľudský rozmer spolupráce súvisiaci s pracovnoprávnou ochranou zamestnancov.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/premier-fico-prijal-predsedu-vlady-indickej-republiky-fotografie/">Indický premiér Naréndra Módí na Slovensku, na Bratislavskom hrade ho prijal Fico (fotografie)




Módí vyjadril potešenie, že na spoločnom stretnutí povýšili partnerstvo medzi Slovenskom a Indiou na strategické. „Mali sme rozsiahlu diskusiu o novom smere našej spolupráce,” povedal. Pokrok vo vzájomnom obchode označil za uspokojivý, no ambície sú podľa Módího ešte vyššie. Spomenul zelené technológie, automobilový priemysel či železničnú dopravu.

Tak ako Fico spomenul dohodu s Európskou úniou, podľa jeho slov očakávajú skorú implementáciu, aby z nej podniky či startupy mohli maximálne profitovať. Spomenul aj možnosť prehĺbenia spolupráce medzi oboma štátmi v oblasti vesmíru či civilnej jadrovej energie.

Zástupcovia rezortov z oboch krajín si tiež vymenili podpísané memorandá o spolupráci napríklad v oblasti obrany, pracovnej mobility, školstva či audiovizuálnej tvorby.


Zdroj: SITA.sk - Fico sa stretol s indickým premiérom Nárendrom Módím, diskutovali o novom smere spolupráce – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Indický premiér Premiér Slovenskej republiky Voľný obchod zahraničná návšteva
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