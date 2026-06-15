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15. júna 2026
Izraelskí politici naprieč spektrom kritizujú dohodu USA s Iránom o ukončení vojny
Opozícia aj členovia vlády tvrdia, že dohoda neodstraňuje hrozbu Iránu ani hnutia Hizballáh. Izraelskí politici z vládneho aj opozičného tábora v pondelok ostro ...
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Izraelskí politici z vládneho aj opozičného tábora v pondelok ostro kritizovali dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe vrátane konfliktu v Libanone.
Podľa nich dohoda neposkytuje dostatočné záruky pre bezpečnosť Izraela a môže ohroziť výsledky dosiahnuté počas vojenských operácií.
Úplné zničenie Hizballáhu
Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir vyhlásil, že Izrael sa dohodou necíti byť viazaný. „Trumpova dohoda nás nezaväzuje. Nie sme jej účastníkmi. Nechráni našu bezpečnosť,“ uviedol na sociálnej sieti Telegram.
Ben Gvir zároveň zdôraznil, že Izrael by nemal pristúpiť na nič menšie ako úplné zničenie Hizballáhu a odmietol akékoľvek stiahnutie izraelských síl z území obsadených počas bojov.
Podobne sa vyjadril aj minister financií Becalel Smotrič, ktorý dohodu označil za nevýhodnú pre Izrael. „Budeme musieť pokračovať v úsilí o zvrhnutie režimu vlastnými silami a zabezpečiť, aby Irán nikdy nezískal jadrové zbrane,“ povedal.
Obrovské vojenské úspechy
Kritika zaznela aj z opozičných radov. Bývalý premiér Naftali Bennett, ktorý patrí medzi hlavných favoritov budúcich parlamentných volieb, označil dohodu za „nebezpečný obrat pre bezpečnosť Izraela“. Podľa neho krajina potrebuje dlhodobú stratégiu zameranú na oslabenie iránskeho režimu.
Líder ľavicovej Demokratickej strany Jair Golan obvinil premiéra Benjamina Netanjahua, že nedokázal politicky využiť vojenské úspechy Izraela.
„Jediným podpisom boli vymazané obrovské vojenské úspechy dosiahnuté vďaka odvahe našich pilotov a obetavosti našich vojakov,“ vyhlásil Golan.
Ústupky voči Iránu
Dohoda medzi Washingtonom a Teheránom predpokladá ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Jej presný obsah však zatiaľ nebol oficiálne zverejnený, čo v Izraeli vyvoláva obavy z možných ústupkov voči Iránu a jeho regionálnym spojencom.
Zdroj: SITA.sk - Izraelskí politici naprieč spektrom kritizujú dohodu USA s Iránom o ukončení vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
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