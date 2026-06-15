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SABRE Awards, Prokop a nominácia Via Bona: Kampaň Tesca k 17. novembru oceňujú odborníci u nás aj vo svete


Tagy: Ocenenie PR Prokop SABRE Awards Via Bona

Tesco na Slovensku premenilo svoju hodnotovú komunikačnú kampaň k 17. novembru na sériu domácich i medzinárodných úspechov. Kampaň roka 2025 Vážme si slobodu výberu si získala pozornosť ...



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15.6.2026 (SITA.sk) - Tesco na Slovensku premenilo svoju hodnotovú komunikačnú kampaň k 17. novembru na sériu domácich i medzinárodných úspechov.


Kampaň roka 2025 Vážme si slobodu výberu si získala pozornosť verejnosti aj odborníkov. Po májovom triumfe na medzinárodných SABRE Awards, kde kampaň vyhrala v silnej konkurencii PR projektov z celej strednej a východnej Európy, si Tesco v piatok 12. júna odnieslo ocenenie aj z domácej noci PR profesionálov Prokop. Líderstvo reťazca v oblasti zodpovednej komunikácie potvrdzuje aj aktuálna finálová nominácia kampane Vážme si slobodu výberu na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia.

Sloboda výberu ako celospoločenská diskusia


Až tretina Slovákov je presvedčená, že v komunizme by sa nám žilo lepšie. Tesco sa preto rozhodlo reagovať na rastúcu nostalgiu za komunizmom a búrať mýty o "lepšom živote" pred rokom 1989. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu reťazec spustil kampaň Vážme si slobodu výberu a predstavil príbehy tých, ktorí si pred revolúciou nie vždy mohli vyberať – a to nielen potraviny či drogériu, ale najmä individualitu, zdravie alebo dôstojnosť.

Od 14. do 19. novembra 2025 Tesco zmenilo hlásenia vo svojich predajniach a namiesto predstavenia svojej širokej ponuky produktov komunikovalo autentické príbehy ľudí o nakupovaní pred rokom 1989 vrátane podpultového a nedostatkového tovaru či tovaru na prídel. Zákazníci si príbehy mohli prečítať na reklamných materiáloch v hypermarketoch a supermarketoch Tesco, na digitálnych obrazovkách, na slobodavyberu.sk, na sociálnych sieťach aj v médiách. Prepojením retailového priestoru, digitálu a PR vznikol silný kontextový zážitok.

"Tesco a moderný predaj stoja na demokracii a slobode a táto hodnota je pre nás kľúčová. Mladá generácia dnes vyrastá v prostredí, kde je slobodný prístup k informáciám či tovarom bežnou realitou, sloboda však ani 36 rokov od Nežnej revolúcie nie je samozrejmosť. Tešíme sa, že komplexnosť a autentickosť kampane Vážme si slobodu výberu ocenili aj odborné poroty domácich aj medzinárodných PR ocenení. Zároveň veríme, že kampaň našim zákazníkom aj širokej verejnosti pripomenula dôležitosť odkazu 17. novembra a to, že demokracia nám priniesla možnosť voľby – nielen v obchode, ale aj v práci, vzdelaní, cestovaní či súkromnom aj verejnom živote," hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Kampaň Vážme si slobodu výberu – 17. november získala 21. mája 2026 v Londýne prestížne medzinárodné ocenenie SABRE Awards za najlepšiu PR kampaň v regióne strednej a východnej Európy. Zároveň získala aj PR ocenenie Prokop 2026 v kategórii Corporate Social Responsibility, ktoré si Tesco prevzalo na slávnostnom vyhlásení v piatok 12. júna 2026. Kampaň Sloboda výberu sa zaradila medzi finalistov ocenenia Via Bona za rok 2025, ktoré každoročne udeľuje Nadácia Pontis firmám a projektom, ktoré prepájajú podnikanie s hodnotami a spoločenskou zodpovednosťou.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - SABRE Awards, Prokop a nominácia Via Bona: Kampaň Tesca k 17. novembru oceňujú odborníci u nás aj vo svete © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ocenenie PR Prokop SABRE Awards Via Bona
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