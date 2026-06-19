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19. júna 2026

Fico sa teší z dobrej kvality dialógu so Zelenským, aj keď na mnohé veci majú rozdielne názory – VIDEO


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Ukrajinský prezident

Lídri podľa premiéra diskutovali najmä o praktických otázkach spolupráce. Premiér Robert Fico po štvrtkovom rokovaní s ukrajinským ...



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19.6.2026 (SITA.sk) - Lídri podľa premiéra diskutovali najmä o praktických otázkach spolupráce.


Premiér Robert Fico po štvrtkovom rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyzdvihol zlepšujúcu sa kvalitu vzájomného dialógu. "Stretli sme sa nedávno spolu v Jerevane a som veľmi rád, že dialóg medzi nami pokračuje, aj keď nie na všetky témy máme rovnaký názor. Bolo by však zlé, keby taký zástanca dialógu, ako som ja, neviedol dialóg s ukrajinským prezidentom," vyhlásil Fico, ktorý sa so Zelenským stretol v Bruseli pred zasadnutím Európskej rady.

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Lídri podľa premiéra diskutovali najmä o praktických otázkach spolupráce. Témou bola príprava spoločného rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny, aktuálna situácia v regióne, ako aj otázka rozširovania Európskej únie.

"Dialóg naberá na celkom zaujímavej dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem, na mnohé veci máme rozdielne názory, a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretnem v Gdaňsku na budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny," uviedol Fico.


Zdroj: SITA.sk - Fico sa teší z dobrej kvality dialógu so Zelenským, aj keď na mnohé veci majú rozdielne názory – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Ukrajinský prezident
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