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19. júna 2026
Rokovania o americko-iránskej dohode odložili, Teherán kritizuje útoky v Libanone
Švajčiarsko oznámilo odklad plánovaných rozhovorov po zrušení cesty viceprezidenta JD Vancea a pokračujúcich izraelských náletoch. Plánované rokovania o realizácii ...
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Plánované rokovania o realizácii americko-iránskej dohody o ukončení vojny na Blízkom východe boli odložené.
Oznámilo to v piatok švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí po tom, ako Spojené štáty zrušili cestu viceprezidenta JD Vancea do Švajčiarska a Irán zároveň naznačil, že sa na rozhovoroch nezúčastní pre pokračujúce izraelské útoky v Libanone.
„Plánované rokovania medzi Spojenými štátmi, Iránom, Katarom a Pakistanom boli odložené,“ uviedlo švajčiarske ministerstvo.
Dodalo, že je naďalej pripravené rozhovory sprostredkovať a pokračuje v prípravných prácach v stredisku Bürgenstock. Nový termín stretnutia zatiaľ neoznámili.
Izrael pokračuje v útokoch
Odklad prichádza v čase rastúceho napätia po sérii izraelských náletov na juh Libanonu. Libanonská štátna agentúra NNA informovala, že pri nočných útokoch v regióne Nabátíja zahynulo najmenej 16 ľudí. Najťažšie zasiahnuté bolo mesto Harúf, kde prišlo o život najmenej osem osôb.
Irán, ktorý podporuje libanonské hnutie Hizballáh, považuje pokračujúce izraelské operácie za porušenie ducha nedávnej mierovej dohody.
Irán varuje
Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bágher Ghalíbáf už predtým varoval, že v prípade porušenia dohody zo strany protivníkov bude nasledovať „rozhodná odpoveď“.
Izraelské útoky na ciele spájané s Hizballáhom pokračujú napriek dohode, ktorá mala ukončiť regionálny konflikt a vytvoriť priestor na rokovania o širších otázkach vrátane iránskeho jadrového programu. Odklad rozhovorov tak vyvoláva nové pochybnosti o ďalšom smerovaní mierového procesu.
Zdroj: SITA.sk - Rokovania o americko-iránskej dohode odložili, Teherán kritizuje útoky v Libanone © SITA Všetky práva vyhradené.
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