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19. júna 2026
Vedúce Investičné Platformy SK: Rebríček Overených Riešení pre rok 2026
Objavte popredné investičné platformy a služby dostupné na Slovensku v roku 2026, pričom XTB sa umiestnila na prvom mieste vďaka svojej bezkonkurenčnej kombinácii ponuky aktív, transparentnosti poplatkov a miestnej slovenskej podpory.
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TL;DR
- Investičné platformy dostupné na Slovensku v roku 2026 sa výrazne líšia v poplatkoch, ponuke aktív, regulácii a miestnej podpore
- XTB vedie rebríček ako najkomplexnejšia investičná platforma pre slovenských investorov, ktorá pokrýva všetky hlavné triedy aktív a má fyzickú pobočku v Bratislave
- Platformy ako Trading 212, Revolut a Interactive Brokers slúžia špecifickým profilom investorov, ale žiadna z nich sa nevyrovná šírke ponuky a miestnej zodpovednosti XTB
- Crowdberry zaujíma samostatnú niku ako regulovaná platforma pre crowdfunding akcií pre alternatívne investície na Slovensku a v Českej republike
V roku 2026 sú akciové trhy pre slovenských investorov dostupnejšie ako kedykoľvek v histórii, avšak rozdiely medzi platformami nikdy neboli väčšie. Poplatky, ponuka aktív, regulačné postavenie a miestna podpora sa teraz medzi poskytovateľmi výrazne líšia a nesprávny výber so sebou nesie reálne náklady. Preskúmali sme najrelevantnejšie investičné platformy dostupné na Slovensku, od brokerov s komplexnými službami pokrývajúcich všetky triedy aktív až po špecializované crowdfundingové platformy slúžiace miestnemu trhu so startupmi a nehnuteľnosťami. Nech už budujete pasívne ETF portfólio, aktívne obchodujete na globálnych trhoch alebo hľadáte jedinú platformu, ktorá zvládne investovanie, sporenie a každodenné výdavky, toto hodnotenie vám poskytuje overené a štruktúrované porovnanie, vďaka ktorému sa môžete rozhodnúť s istotou.
Ako sme zostavili toto hodnotenie
Vyhodnotili sme päť investičných platforiem dostupných pre slovenských investorov v roku 2026 a každú z nich sme posúdili na základe konzistentného súboru kritérií odvodených z overených údajov o platformách, regulačných podaní a verejne dostupných štruktúr poplatkov. Náš tím uprednostnil faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výsledky investorov: transparentnosť poplatkov, šírka tried aktív, regulačná sila, použiteľnosť platformy a dostupnosť miestnej podpory pre slovenských používateľov.
Pri našom hodnotení sme tiež zohľadnili nasledujúce kritériá:
- Štruktúra poplatkov: provízie, poplatky za konverziu, poplatky za nečinnosť a náklady na výber
- Rozsah aktív: akcie, ETF, CFD, opcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a alternatívne investície
- Regulácia: licenčný orgán, ochrana vkladov a silná pozícia subjektu pre klientov z EÚ
- Miestna prítomnosť: podpora v slovenskom jazyku, dostupnosť fyzickej pobočky a relevantnosť pre trh
- Komplexnosť platformy: či platforma na jednom mieste pokrýva investovanie, sporenie, vzdelávanie a nástroje pre každodenné financie
Porovnávacia tabuľka
Tabuľka nižšie poskytuje prehľadné porovnanie piatich platforiem zahrnutých v tomto rebríčku podľa atribútov, ktoré sú pre slovenských investorov pri výbere platformy najrelevantnejšie.
|
Platforma
|
Model poplatkov
|
Triedy aktív
|
Minimálny vklad
|
Lokálna podpora v slovenčine
|
Ochrana vkladov
|
XTB
|
0 % do 100 000 EUR/mesiac; 0,2 % nad limit
|
Akcie, ETF, CFD, opcie, krypto
|
Žiadny
|
Áno (pobočka v Bratislave)
|
20 100 EUR
|
Trading 212
|
Bez poplatkov (bez mesačného limitu)
|
Akcie, ETF, CFD, frakčné akcie
|
$1
|
Nie
|
Do 20 000 EUR (FSCS cez CySEC)
|
Revolut
|
Bez poplatkov v rámci plánu; 0,25 % nad limit
|
Akcie, ETF, krypto, dlhopisy, ADR
|
Žiadny
|
Nie
|
Do 20 000 EUR (Bank of Lithuania)
|
Interactive Brokers
|
od $1 za obchod s akciami v USA; bez free tier pre EÚ
|
Akcie, ETF, opcie, futures, dlhopisy, forex, krypto
|
Žiadny
|
Nie
|
Do 20 000 EUR (ICS Írsko)
|
Crowdberry
|
12 % výkonnostný poplatok zo zisku
|
Akciové a dlhové crowdfunding, nehnuteľnosti
|
5 000 EUR
|
Áno (centrála Bratislava)
|
N/A (ECSP regulované, nie broker)
1. XTB
XTB je popredná investičná platforma pre slovenských investorov, ktorá v rámci jedného regulovaného ekosystému spája akcie, ETF, CFD, opcie, automatizované investovanie a finančnú kartu. Spoločnosť bola založená v roku 2002 a je kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov. Ponúka viac ako 20 rokov skúseností na trhu, ktoré sú podložené reguláciou na najvyššej úrovni a ochranou vkladov do výšky 20 100 EUR. S fyzickou pobočkou v Bratislave a plnou podporou v slovenskom jazyku sa XTB odlišuje od výlučne zahraničných brokerov ako lokálne prítomný, plne zodpovedný partner. Do roku 2026 je XTB už považovaná za jednu z najlepších komplexných investičných platforiem dostupných pre slovenských retailových a aktívnych investorov.
Služby
- Investovanie s akciami a ETF (0 % provízia do 100 000 EUR/mesiac)
- Obchodovanie s CFD na devízach, indexoch, komoditách a kryptomenách
- Obchodovanie s opciami (140 opcií na ETF a americké akcie)
- Investičné plány (automatizované pasívne investovanie do ETF)
- Úroky z neinvestovaných peňažných prostriedkov (3,40 % USD / 2,30 % EUR ročne)
- Karta XTB (virtuálna/fyzická karta Mastercard, eWallet, prevody mien)
- Demo účet a kompletná zákaznícka podpora v slovenskom jazyku
Zdroj: snímka obrazovky webovej stránky
Výhody
- 0 % poplatky na akcie a ETF do 100 000 EUR/mesiac
- Viac ako 12 300 nástrojov vo všetkých hlavných triedach aktív
- Slovenská fyzická pobočka v Bratislave s podporou v miestnom jazyku
- Investičné plány pre automatizované pasívne investovanie
- Úroky z neinvestovaných peňažných prostriedkov
- Bezplatné otvorenie účtu za 15 minút; žiadny minimálny vklad
- Kótovaná verejná spoločnosť na burze WSE s viac ako 20-ročnou históriou na trhu a viac ako 2 miliónmi investorov
- Invest Cuffs 2025 Broker roka
Nevýhody
- Poplatok za konverziu meny vo výške 0,5 %
- Poplatky vo výške 0,2 % sa uplatňuje pri objeme obchodovania nad 100 000 EUR/mesiac
- Poplatok za nečinnosť vo výške 10 EUR/mesiac po jednom roku bez obchodovania a bez vkladu za posledných 90 dní
Najvhodnejšie pre: Slovenských investorov, ktorí hľadajú komplexnú investičnú platformu typu „všetko v jednom“ s miestnou podporou, od začiatočníkov v pasívnom investovaní do ETF až po aktívnych obchodníkov a používateľov opcií. Viac o poplatkoch v XTB nájdete na ich webovej stránke.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xtb
2. Trading 212
Trading 212 je investičná platforma so sídlom v Londýne, založená v roku 2004, ktorá ponúka obchodovanie s akciami a ETF bez provízie a bez mesačného limitu. Je regulovaná orgánmi FCA, CySEC, ASIC a BaFin a je dostupná pre slovenských retailových investorov prostredníctvom svojej entity CySEC. Funkcia AutoInvest Pies a frakčné akcie už od minimálneho vkladu 1 $ z nej robia praktickú voľbu pre pasívnych investorov, ktorí dbajú na náklady.
Služby
- Obchodovanie s akciami a ETF bez provízií a bez mesačného limitu
- Obchodovanie s CFD
- Zlomkové akcie už od minimálneho vkladu 1 USD
- AutoInvest a Pies (automatizované budovanie portfólia)
- Úroky z neinvestovaných peňažných prostriedkov v 13 menách vyplácané denne
- Viacmenový účet podporujúci 13 mien
- Obchodovanie s predĺženou prevádzkovou dobou (24/5 pre americké akcie)
Zdroj: snímka obrazovky webovej stránky
Výhody
- Neobmedzené obchodovanie s akciami a ETF bez provízií a bez mesačného limitu
- Žiadne poplatky za nečinnosť, žiadne poplatky za výber a žiadne poplatky za úschovu
- Nízky poplatok za konverziu FX vo výške 0,15 %
- Úroky vyplácané denne z neinvestovaných peňažných prostriedkov v 13 menách
- Frakčné akcie už od minimálneho vkladu 1 $
- AutoInvest Pies pre automatizované budovanie portfólia
- Viac ako 13 000 globálnych akcií a ETF
- Regulované orgánmi FCA, CySEC, ASIC a BaFin
Nevýhody
- K dispozícii nie sú dlhopisy, podielové fondy, opcie ani futures
- Nástroje na výskum a fundamentálnu analýzu sú v porovnaní s brokermi s plným servisom obmedzené
- Klienti z EÚ sú zaradení pod subjekt CySEC, nie pod silnejší subjekt FCA
- Chýbajú funkcie kopírovania obchodov alebo sociálneho obchodovania
- Platforma má problémy so spoľahlivosťou pri vysokej návštevnosti
- Chýba fyzická pobočka na Slovensku alebo podpora v miestnom jazyku
Najvhodnejšie pre: Začiatočníkov a cenovo citlivých slovenských investorov, ktorí hľadajú obchodovanie s akciami a ETF bez provízií s automatizovaným budovaním portfólia prostredníctvom frakčných akcií
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/trading212
3. Revolut
Revolut je londýnska finančná super-aplikácia založená v roku 2015, ktorá kombinuje bankovníctvo, platby a investovanie na jednej platforme dostupnej vo viac ako 38 krajinách vrátane Slovenska. Investičné služby pre klientov z EÚ poskytuje spoločnosť Revolut Securities Europe UAB, regulovaná Litovskou centrálnou bankou. S viac ako 70 miliónmi zákazníkov po celom svete slúži existujúcim používateľom bankových služieb Revolut, ktorí chcú začať investovať bez zmeny platformy.
Služby
- Obchodovanie s akciami a ETF s frakčnými akciami od 1 EUR
- Dlhopisy, ADR a CFD
- Obchodovanie s kryptomenami (viac ako 100 tokenov)
- Fondy peňažného trhu v 3 menách s denným úrokom (až 3,69 % APY pre zákazníkov Ultra)
- Bankovníctvo a platobná karta v viacerých menách
- Zmenárenské služby pre viac ako 36 mien
- Automatické príspevky zo mzdy na investovanie
Zdroj: snímka obrazovky webovej stránky
Výhody
- Všestranná finančná superaplikácia kombinujúca bankovníctvo, platby a investovanie
- Zlomkové akcie dostupné už od 1 EUR
- Obchodovanie bez provízie v rámci mesačného limitu
- Žiadne poplatky za nečinnosť, výber alebo úschovu
- Fondy peňažného trhu s denným úročením
- Zákaznícka podpora 24/7
- Rýchle otvorenie účtu s okamžitým prístupom
Nevýhody
- Limit bezprovízneho obchodovania je v bezplatnom pláne Standard veľmi obmedzený (1 obchod za mesiac)
- Provízia 0,25 % za obchod nad rámec limitu plánu, čo je na pomery brokerov vysoká suma
- Obmedzený sortiment produktov bez dlhopisov, opcií, futures alebo akcií mimo USA/EÚ
- Nástroje na analýzu sú základné, bez pokročilých grafov alebo fundamentálnej analýzy
- Investičné služby pre klientov z EÚ reguluje Litovská centrálna banka, nie špičkový regulátor ako FCA alebo BaFin
- Žiadna fyzická pobočka na Slovensku ani podpora v miestnom jazyku
Najvhodnejšie pre: Slovenských používateľov, ktorí už používajú Revolut a chcú do svojej existujúcej finančnej aplikácie pridať investovanie bez zmeny platformy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/revolut
4. Interactive Brokers
Interactive Brokers je maklérska spoločnosť so sídlom v Greenwichi, založená v roku 1977, ktorá poskytuje prístup k viac ako 90 burzám a viac ako 90 000 akciám na viac ako 150 trhoch po celom svete, vrátane Slovenska. Regulovaná orgánmi FCA, SEC, FINRA, ASIC a viacerými ďalšími špičkovými orgánmi, je referenčnou platformou pre skúsených a profesionálnych obchodníkov, ktorí hľadajú maximálny prístup na globálne trhy a nízke provízie.
Služby
- Obchodovanie s akciami, ETF, opciami, futures, forexom, CFD, dlhopismi, kryptomenami a fondmi
- Prístup k viac ako 90 burzám a viac ako 90 000 akciám po celom svete
- Pokročilé výskumné a analytické nástroje vrátane profesionálnych grafov
- Správa portfólia a prime brokerage pre hedžové fondy
- Úroky z neinvestovaných hotovostných zostatkov
- Frakčné akcie
- Mobilná aplikácia IBKR GlobalTrader
Výhody
- Prístup k viac ako 90 burzám a viac ako 90 000 akciám po celom svete
- Jedny z najnižších provízií na svete bez poplatkov za nečinnosť a bez poplatkov za vedenie účtu
- Pokročilé výskumné a analytické nástroje vrátane profesionálnych grafov
- Široká škála produktov vrátane akcií, ETF, opcií, futures, dlhopisov, devíz a kryptomien
- Úroky z neinvestovaných hotovostných zostatkov
- Regulované orgánmi FCA, SEC, FINRA, ASIC a viacerými ďalšími špičkovými regulačnými orgánmi
- Viac ako 45 rokov skúseností s obchodnými technológiami
- Barron's #1 Najlepší online broker 6 rokov po sebe
Nevýhody
- Náročná krivka učenia pre začiatočníkov, najmä s platformou Trader Workstation
- Otvorenie účtu trvá 1 až 3 dni, čo je dlhšie ako u väčšiny konkurentov
- Bankový prevod len pre vklady bez možnosti platby kartou alebo okamžitého vkladu
- Úroky z hotovosti sa vyplácajú len na zostatky nad 10 000 EUR pre klientov z EÚ
- Trhové údaje v reálnom čase vyžadujú samostatné platené predplatné
- Pre európskych klientov nie je k dispozícii úroveň bez provízií
- Žiadna fyzická pobočka na Slovensku ani podpora v miestnom jazyku
Najvhodnejšie pre: Skúsených a profesionálnych slovenských obchodníkov, ktorí hľadajú maximálny prístup na trh, najnižšie poplatky na svete a pokročilé výskumné nástroje vo všetkých triedach aktív
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/interactive-brokers
5. Crowdberry
Crowdberry je platforma pre akciové a dlhové crowdfunding so sídlom v Bratislave, založená v roku 2015, licencovaná Národnou bankou Slovenska v rámci rámca ECSP a s pasportom do Českej republiky. So spravovanými aktívami vo výške viac ako 100 miliónov EUR v rámci viac ako 70 portfóliových spoločností spája súkromných investorov s overenými slovenskými a českými startupmi, malými a strednými podnikmi a realitnými projektmi prostredníctvom profesionálne riadeného procesu.
Služby
- Akciový crowdfunding v slovenských a českých startupoch a malých a stredných podnikoch
- Dlhový crowdfunding v realitných a podnikateľských projektoch
- CB Investment Management (seed VC fond)
- CB Property Investors (realitný investičný fond)
- CB ESPRI (fond so sociálnym dopadom)
- Sekundárny trh pre existujúce pozície
- Nástroj automatického investovania
Výhody
- Licencované v rámci ECSP a regulované Národnou bankou Slovenska
- Sídlo v Bratislave s hlbokou znalosťou slovenského a českého trhu
- Profesionálna due diligence vykonávaná pri každej investičnej kampani
- Viac ako 100 miliónov EUR v spravovaných aktívach v rámci viac ako 70 spoločností
- Sekundárny trh dostupný pre likviditu
- Ponuka modelov investícií do akcií aj dlhopisov
- Strategická podpora od Slovenskej sporiteľne a zakladateľské partnerstvo s Tatra bankou – súkromné bankovníctvo
- Žiadne registračné ani výstupné poplatky platformy
Nevýhody
- Investície sú nelikvidné a viacročné bez garantovaného výstupu
- Minimálna investícia 5 000 EUR obmedzuje dostupnosť pre menších investorov
- Poplatok za výkonnosť vo výške 12 % z čistých výnosov investora
- Kapitálové investície do startupov so sebou nesú riziko úplnej straty kapitálu
- Obmedzené iba na príležitosti na slovenskom a českom trhu
- Nevhodné ako primárne komplexné investičné riešenie
Najvhodnejšie pre: Slovenských investorov, ktorí hľadajú priame kapitálové alebo dlhové podiely v miestnych slovenských a českých startupoch, malých a stredných podnikoch a realitných projektoch prostredníctvom regulovanej crowdfundingovej platformy so sídlom v danej krajine
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/crowdberry
Záver
XTB je najsilnejšou komplexnou investičnou platformou dostupnou pre slovenských investorov v roku 2026, ktorá kombinuje najširšiu škálu aktív, transparentnú štruktúru poplatkov a jedinú fyzickú prítomnosť na Slovensku spomedzi hodnotených platforiem. Žiadna iná platforma v tomto porovnaní sa nevyrovná jej kombinácii regulačného postavenia, komplexnosti platformy a miestnej podpory. Pre slovenských investorov na akejkoľvek úrovni skúseností, od začínajúcich kupcov ETF až po aktívnych obchodníkov s viacerými aktívami, XTB poskytuje nástroje, ochranu a miestnu infraštruktúru na investovanie s dôverou.
FAQ
Na čo by som sa mal zamerať pri výbere investičnej platformy na Slovensku?
Najdôležitejšími faktormi sú regulačný status, transparentnosť poplatkov, dostupnosť tried aktív a to, či platforma ponúka podporu v miestnom jazyku. Ochrana vkladov až do výšky 20 100 EUR, ktorú poskytuje XTB, je tiež kľúčovým ukazovateľom zodpovednosti platformy a bezpečnosti investorov.
Aký je rozdiel medzi maklérskou a crowdfundingovou platformou?
Brokerážna platforma poskytuje prístup k verejne obchodovaným aktívam, ako sú akcie, ETF a opcie na regulovaných burzách, zatiaľ čo crowdfundingová platforma spája investorov priamo so súkromnými spoločnosťami alebo realitnými projektmi. Obe slúžia na zásadne odlišné investičné ciele a rizikové profily.
Ako ovplyvňuje výber investičnej platformy slovenská lehota?
Podľa slovenského daňového práva sú zisky z akcií a ETF držaných na regulovanom trhu dlhšie ako jeden rok vo všeobecnosti oslobodené od dane z príjmov. Výber platformy, ktorá poskytuje prístup k regulovaným trhom a jasné záznamy o transakciách, podporuje presné uplatňovanie tejto výnimky.
Aká je najkomplexnejšia investičná platforma dostupná na Slovensku?
XTB ponúka najširšiu kombináciu tried aktív, nástrojov platformy a miestnej infraštruktúry dostupnú pre slovenských investorov, zahŕňajúcu akcie, ETF, CFD, opcie, automatizované investovanie a finančnú kartu v rámci jednej regulovanej platformy.
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