|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vratislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. júna 2026
Fico sa v Bruseli prvýkrát stretol s Magyarom, naznačil začiatok spolupráce aj blízku návštevu Budapešti – VIDEO
Premiér informoval, že majú za sebou aj krátke koordinačné stretnutie V4. Trvalo síce niekoľko minút, no bolo podľa neho aj tak mimoriadne dôležité. Predseda vlády
Zdieľať
18.6.2026 (SITA.sk) - Premiér informoval, že majú za sebou aj krátke koordinačné stretnutie V4. Trvalo síce niekoľko minút, no bolo podľa neho aj tak mimoriadne dôležité.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v Bruseli prvýkrát osobne stretol s maďarským premiérom Péterom Magyarom. Ako premiér informoval, dohodli si stretnutie v rámci formátu V4, a to v utorok 23. júna v Budapešti.
„Ja veľmi vítam, že obidvaja premiéri máme záujem na pokračovaní tohto formátu a uvedomujeme si, aký je dôležitý. Pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu,“ povedal premiér. Ako podotkol, vo štvrtok išlo o krátke stretnutie. Išlo pritom o podanie rúk a preukázanie záujmu spolupracovať. „A myslím si, že toto je dobrý začiatok našej spolupráce,“ uzavrel Fico.
Premiér podvečer informoval, že majú za sebou aj krátke koordinačné stretnutie V4. Trvalo síce niekoľko minút, no bolo podľa neho aj tak mimoriadne dôležité.
„Predovšetkým sme sa dohodli na tom, že máme eminentný záujem tento formát oživiť v maximálnej možnej miere. Dohodli sme sa, že aj rokovanie v Budapešti bude tak vecné, ako sa len dá. A je dobré, že sme si dnes už aj povedali, aké sú naše spoločné priority. Je to predovšetkým otázka konkurencieschopnosti a vysokých cien energií,“ priblížil premiér s tým, že tu majú rovnaké názory a budú vystupovať spoločne. „Ak takto bude pokračovať V4 ďalej, tak si myslím, že sme urobili kus dobrej roboty,“ doplnil Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa v Bruseli prvýkrát stretol s Magyarom, naznačil začiatok spolupráce aj blízku návštevu Budapešti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v Bruseli prvýkrát osobne stretol s maďarským premiérom Péterom Magyarom. Ako premiér informoval, dohodli si stretnutie v rámci formátu V4, a to v utorok 23. júna v Budapešti.
„Ja veľmi vítam, že obidvaja premiéri máme záujem na pokračovaní tohto formátu a uvedomujeme si, aký je dôležitý. Pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu,“ povedal premiér. Ako podotkol, vo štvrtok išlo o krátke stretnutie. Išlo pritom o podanie rúk a preukázanie záujmu spolupracovať. „A myslím si, že toto je dobrý začiatok našej spolupráce,“ uzavrel Fico.
Premiér podvečer informoval, že majú za sebou aj krátke koordinačné stretnutie V4. Trvalo síce niekoľko minút, no bolo podľa neho aj tak mimoriadne dôležité.
„Predovšetkým sme sa dohodli na tom, že máme eminentný záujem tento formát oživiť v maximálnej možnej miere. Dohodli sme sa, že aj rokovanie v Budapešti bude tak vecné, ako sa len dá. A je dobré, že sme si dnes už aj povedali, aké sú naše spoločné priority. Je to predovšetkým otázka konkurencieschopnosti a vysokých cien energií,“ priblížil premiér s tým, že tu majú rovnaké názory a budú vystupovať spoločne. „Ak takto bude pokračovať V4 ďalej, tak si myslím, že sme urobili kus dobrej roboty,“ doplnil Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa v Bruseli prvýkrát stretol s Magyarom, naznačil začiatok spolupráce aj blízku návštevu Budapešti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (18. jún 2026): Stretnutie k filmu Kavej 2, Jarná ITAPA , samit EÚ v Bruseli a bezdomovec
Top foto dňa (18. jún 2026): Stretnutie k filmu Kavej 2, Jarná ITAPA , samit EÚ v Bruseli a bezdomovec
<< predchádzajúci článok
Pellegrini so Schulzom otvoril Slovensko-nemecké fórum o budúcnosti, vyzdvihol význam digitálnej suverenity Európy – VIDEO
Pellegrini so Schulzom otvoril Slovensko-nemecké fórum o budúcnosti, vyzdvihol význam digitálnej suverenity Európy – VIDEO