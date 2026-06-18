Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. júna 2026

Fico sa v Bruseli prvýkrát stretol s Magyarom, naznačil začiatok spolupráce aj blízku návštevu Budapešti – VIDEO


Tagy: Maďarský premiér Premiér Slovenskej republiky Stretnutie

Premiér informoval, že majú za sebou aj krátke koordinačné stretnutie V4. Trvalo síce niekoľko minút, no bolo podľa neho aj tak mimoriadne dôležité. Predseda vlády



Zdieľať
fico 1 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Premiér informoval, že majú za sebou aj krátke koordinačné stretnutie V4. Trvalo síce niekoľko minút, no bolo podľa neho aj tak mimoriadne dôležité.


Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v Bruseli prvýkrát osobne stretol s maďarským premiérom Péterom Magyarom. Ako premiér informoval, dohodli si stretnutie v rámci formátu V4, a to v utorok 23. júna v Budapešti.

Ja veľmi vítam, že obidvaja premiéri máme záujem na pokračovaní tohto formátu a uvedomujeme si, aký je dôležitý. Pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu,“ povedal premiér. Ako podotkol, vo štvrtok išlo o krátke stretnutie. Išlo pritom o podanie rúk a preukázanie záujmu spolupracovať. „A myslím si, že toto je dobrý začiatok našej spolupráce,“ uzavrel Fico.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Premiér podvečer informoval, že majú za sebou aj krátke koordinačné stretnutie V4. Trvalo síce niekoľko minút, no bolo podľa neho aj tak mimoriadne dôležité.

Predovšetkým sme sa dohodli na tom, že máme eminentný záujem tento formát oživiť v maximálnej možnej miere. Dohodli sme sa, že aj rokovanie v Budapešti bude tak vecné, ako sa len dá. A je dobré, že sme si dnes už aj povedali, aké sú naše spoločné priority. Je to predovšetkým otázka konkurencieschopnosti a vysokých cien energií,“ priblížil premiér s tým, že tu majú rovnaké názory a budú vystupovať spoločne. „Ak takto bude pokračovať V4 ďalej, tak si myslím, že sme urobili kus dobrej roboty,“ doplnil Fico.


Zdroj: SITA.sk - Fico sa v Bruseli prvýkrát stretol s Magyarom, naznačil začiatok spolupráce aj blízku návštevu Budapešti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér Premiér Slovenskej republiky Stretnutie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (18. jún 2026): Stretnutie k filmu Kavej 2, Jarná ITAPA , samit EÚ v Bruseli a bezdomovec
<< predchádzajúci článok
Pellegrini so Schulzom otvoril Slovensko-nemecké fórum o budúcnosti, vyzdvihol význam digitálnej suverenity Európy – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 