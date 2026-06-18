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18. júna 2026
Pellegrini so Schulzom otvoril Slovensko-nemecké fórum o budúcnosti, vyzdvihol význam digitálnej suverenity Európy – VIDEO
Kľúčovým prínosom fóra je podľa slov prezidenta prepojenie zástupcov politiky, priemyslu, financií, odborov, akademickej sféry aj občianskej spoločnosti. Je nebezpečné, keď je digitálna ...
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18.6.2026 (SITA.sk) - Kľúčovým prínosom fóra je podľa slov prezidenta prepojenie zástupcov politiky, priemyslu, financií, odborov, akademickej sféry aj občianskej spoločnosti.
Je nebezpečné, keď je digitálna infraštruktúra a prístup k najvyspelejším technológiám príliš závislý od niekoľkých veľkých súkromných platforiem. Upozornil na to prezident Peter Pellegrini počas otvorenia Slovensko-nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave, nad ktorým prevzal záštitu spolu s bývalým predsedom Európskeho parlamentu a predsedom Friedrich-Ebert-Stiftung Martinom Schulzom.
Prezident podotkol, že partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. „Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť. Budeme ju tvoriť,“ vyhlásil Pellegrini.
Kľúčovým prínosom fóra je podľa slov prezidenta prepojenie zástupcov politiky, priemyslu, financií, odborov, akademickej sféry aj občianskej spoločnosti. Presne takýto dialóg podľa neho dnes Európa potrebuje, a teda otvorený, vecný a zameraný na riešenia. O budúcnosti Európy podľa neho bude rozhodovať schopnosť konať rýchlo, spoločne a zodpovedne.
„Európa musí byť silnejšia a schopnejšia, nie hlasnejšia a uzavretejšia,“ skonštatoval prezident. Počas otvorenia fóra vyzdvihol mimoriadne silné a strategicky dôležité hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom. Poukázal na to, že na Slovensku pôsobí viac ako 700 nemeckých spoločností, ktoré zamestnávajú približne 141-tisíc ľudí a významne ovplyvňujú výkon slovenskej ekonomiky. Vývoj nemeckej ekonomiky tak má podľa neho priamy dosah aj na slovenský priemysel a zamestnanosť.
Prezident vo svojom príhovore zdôraznil potrebu kombinácie stabilných aj obnoviteľných zdrojov energie. Slovensko podľa neho disponuje významnou výhodou vďaka jadrovej energetike. Zdôraznil, že SR môže byť viac než len priemyselnou krajinou. „Môže byť aj energetickým a dátovým hubom strednej Európy. Nie ako slogan. Ako praktická príležitosť,“ dodal Pellegrini.
Súčasne sa dotkol aj otázky umelej inteligencie. Upozornil v tomto zmysle na rastúci význam digitálnej suverenity Európy. Prezident je presvedčený, že je nebezpečné, ak je digitálna infraštruktúra a prístup k najvyspelejším technológiám príliš závislý od niekoľkých veľkých súkromných platforiem.
Nedávne obmedzenie prístupu k pokročilým modelom umelej inteligencie zo strany spoločnosti Anthropic označil za vážne varovanie. „Dáta, výpočtová kapacita a prístup k najvyspelejším digitálnym nástrojom nie sú len technickou otázkou. Sú otázkou bezpečnosti, suverenity a schopnosti Európy konať samostatne,“ povedal prezident.
V závere Pellegrini vyzdvihol potenciál Slovenska pri implementácii moderných technológií do praxe napríklad v oblasti zdravotníctva, priemyslu, verejnej správy či vzdelávania. Apeloval zároveň na potrebu väčšej podpory výskumu, inovácií a spolupráce medzi štátom, firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Modernizácia Slovenska je podľa neho spoločným projektom celej krajiny, ktorý si vyžaduje odvahu, spoluprácu a dôveru.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini so Schulzom otvoril Slovensko-nemecké fórum o budúcnosti, vyzdvihol význam digitálnej suverenity Európy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Je nebezpečné, keď je digitálna infraštruktúra a prístup k najvyspelejším technológiám príliš závislý od niekoľkých veľkých súkromných platforiem. Upozornil na to prezident Peter Pellegrini počas otvorenia Slovensko-nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave, nad ktorým prevzal záštitu spolu s bývalým predsedom Európskeho parlamentu a predsedom Friedrich-Ebert-Stiftung Martinom Schulzom.
Európa potrebuje otvorený dialóg
Prezident podotkol, že partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. „Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť. Budeme ju tvoriť,“ vyhlásil Pellegrini.
Kľúčovým prínosom fóra je podľa slov prezidenta prepojenie zástupcov politiky, priemyslu, financií, odborov, akademickej sféry aj občianskej spoločnosti. Presne takýto dialóg podľa neho dnes Európa potrebuje, a teda otvorený, vecný a zameraný na riešenia. O budúcnosti Európy podľa neho bude rozhodovať schopnosť konať rýchlo, spoločne a zodpovedne.
„Európa musí byť silnejšia a schopnejšia, nie hlasnejšia a uzavretejšia,“ skonštatoval prezident. Počas otvorenia fóra vyzdvihol mimoriadne silné a strategicky dôležité hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom. Poukázal na to, že na Slovensku pôsobí viac ako 700 nemeckých spoločností, ktoré zamestnávajú približne 141-tisíc ľudí a významne ovplyvňujú výkon slovenskej ekonomiky. Vývoj nemeckej ekonomiky tak má podľa neho priamy dosah aj na slovenský priemysel a zamestnanosť.
Prezident vo svojom príhovore zdôraznil potrebu kombinácie stabilných aj obnoviteľných zdrojov energie. Slovensko podľa neho disponuje významnou výhodou vďaka jadrovej energetike. Zdôraznil, že SR môže byť viac než len priemyselnou krajinou. „Môže byť aj energetickým a dátovým hubom strednej Európy. Nie ako slogan. Ako praktická príležitosť,“ dodal Pellegrini.
Rastúci význam digitálnej suverenity
Súčasne sa dotkol aj otázky umelej inteligencie. Upozornil v tomto zmysle na rastúci význam digitálnej suverenity Európy. Prezident je presvedčený, že je nebezpečné, ak je digitálna infraštruktúra a prístup k najvyspelejším technológiám príliš závislý od niekoľkých veľkých súkromných platforiem.
Nedávne obmedzenie prístupu k pokročilým modelom umelej inteligencie zo strany spoločnosti Anthropic označil za vážne varovanie. „Dáta, výpočtová kapacita a prístup k najvyspelejším digitálnym nástrojom nie sú len technickou otázkou. Sú otázkou bezpečnosti, suverenity a schopnosti Európy konať samostatne,“ povedal prezident.
V závere Pellegrini vyzdvihol potenciál Slovenska pri implementácii moderných technológií do praxe napríklad v oblasti zdravotníctva, priemyslu, verejnej správy či vzdelávania. Apeloval zároveň na potrebu väčšej podpory výskumu, inovácií a spolupráce medzi štátom, firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Modernizácia Slovenska je podľa neho spoločným projektom celej krajiny, ktorý si vyžaduje odvahu, spoluprácu a dôveru.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini so Schulzom otvoril Slovensko-nemecké fórum o budúcnosti, vyzdvihol význam digitálnej suverenity Európy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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