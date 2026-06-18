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18. júna 2026
Top foto dňa (18. jún 2026): Stretnutie k filmu Kavej 2, Jarná ITAPA , samit EÚ v Bruseli a bezdomovec
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (18. jún 2026): Stretnutie tvorcov a hercov filmu Kavej 2, Jarná ITAPA 2026, premiér Slovenska sa stretol s premiérom Maďarska pred samitom EÚ v Bruseli, bezdomovec v Los Angeles, atmosféra pred ...
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18.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (18. jún 2026): Stretnutie tvorcov a hercov filmu Kavej 2, Jarná ITAPA 2026, premiér Slovenska sa stretol s premiérom Maďarska pred samitom EÚ v Bruseli, bezdomovec v Los Angeles, atmosféra pred Majstrovstvami sveta vo futbale vo Vancouveri.
[photo id="2438662" /]
Top foto dňa (18. jún 2026): Stretnutie tvorcov a hercov filmu Kavej 2, Jarná ITAPA 2026, premiér Slovenska sa stretol s premiérom Maďarska pred samitom EÚ v Bruseli, bezdomovec v Los Angeles, atmosféra pred Majstrovstvami sveta vo futbale vo Vancouveri.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (18. jún 2026): Stretnutie k filmu Kavej 2, Jarná ITAPA , samit EÚ v Bruseli a bezdomovec © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2438662" /]
Top foto dňa (18. jún 2026): Stretnutie tvorcov a hercov filmu Kavej 2, Jarná ITAPA 2026, premiér Slovenska sa stretol s premiérom Maďarska pred samitom EÚ v Bruseli, bezdomovec v Los Angeles, atmosféra pred Majstrovstvami sveta vo futbale vo Vancouveri.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-18-jun-2026/">Top foto dňa (18. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (18. jún 2026): Stretnutie k filmu Kavej 2, Jarná ITAPA , samit EÚ v Bruseli a bezdomovec © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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