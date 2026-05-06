Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 6.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hermína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

06. mája 2026

Ráno pred cestou lietadlom nechľastajte. Šéfovi Ryanairu sa to nepáči


Tagy: Alkohol Letecká doprava nízkonákladové lety Osobná letecká doprava

V rozhovore pre denník The Times uviedol, že Ryanair musí takmer každý deň odkloniť jedno lietadlo pre nevhodné správanie podnapitých pasažierov. Šéf írskej



Zdieľať
germany_ryanair_boeing_38615 1ae446533cfa4e71a075a645d81ccd6c 676x450 6.5.2026 (SITA.sk) - V rozhovore pre denník The Times uviedol, že Ryanair musí takmer každý deň odkloniť jedno lietadlo pre nevhodné správanie podnapitých pasažierov.


Šéf írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O’Leary vyzval na zákaz podávania alkoholu v letiskových baroch pred rannými letmi, aby sa predišlo incidentom s opitými a agresívnymi cestujúcimi.

V rozhovore, ktorý v stredu zverejnil denník The Times, uviedol, že problém sa zhoršuje a Ryanair musí takmer každý deň odkloniť jedno lietadlo pre nevhodné správanie podnapitých pasažierov. „Stáva sa to skutočnou výzvou pre všetky letecké spoločnosti,“ povedal O’Leary. „Nerozumiem, prečo niekto podáva alkohol o piatej či šiestej ráno.“

Dva drinky a dosť


Podľa neho k situácii prispievajú výnimky z licenčných pravidiel, ktoré umožňujú letiskovým prevádzkam predávať alkohol mimo bežných otváracích hodín. O’Leary navrhol, aby sa alkohol na letiskách v ranných hodinách nepodával a v ostatných časoch by platil limit dvoch alkoholických nápojov na osobu, kontrolovaný cez palubné lístky.

Samotná spoločnosť zatiaľ nereagovala na otázku AFP, od koľkej hodiny predáva alkohol na palube svojich letov.

Zisk pre letiská


Šéf aerolínií dodal, že zodpovednosť nesú najmä letiská, ktoré podľa neho „profitujú“ z predaja alkoholu. Ryanair minulý rok oznámil, že cestujúci, ktorí budú z lietadla vykázaní pre nevhodné správania, zároveň zaplatia aj pokutu 500 eur.

O’Leary pre denník tiež uviedol, že problémom je aj kombinovanie alkoholu a „bieleho prášku do nosa“. „A ženy sú v tom rovnako hrozné ako muži,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Ráno pred cestou lietadlom nechľastajte. Šéfovi Ryanairu sa to nepáči © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol Letecká doprava nízkonákladové lety Osobná letecká doprava
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pročka bude pre výroky na adresu Matejičkovej riešiť výbor. Žiadna z opozičných poslankýň neodsúdila jeho správanie s výnimkou Cigánikovej – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Fico sa v Mníchove stretne s bavorským premiérom, navštívi aj koncentračný tábor Dachau

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 