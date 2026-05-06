Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Ráno pred cestou lietadlom nechľastajte. Šéfovi Ryanairu sa to nepáči
Šéf írskej
Šéf írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O’Leary vyzval na zákaz podávania alkoholu v letiskových baroch pred rannými letmi, aby sa predišlo incidentom s opitými a agresívnymi cestujúcimi.
V rozhovore, ktorý v stredu zverejnil denník The Times, uviedol, že problém sa zhoršuje a Ryanair musí takmer každý deň odkloniť jedno lietadlo pre nevhodné správanie podnapitých pasažierov. „Stáva sa to skutočnou výzvou pre všetky letecké spoločnosti,“ povedal O’Leary. „Nerozumiem, prečo niekto podáva alkohol o piatej či šiestej ráno.“
Dva drinky a dosť
Podľa neho k situácii prispievajú výnimky z licenčných pravidiel, ktoré umožňujú letiskovým prevádzkam predávať alkohol mimo bežných otváracích hodín. O’Leary navrhol, aby sa alkohol na letiskách v ranných hodinách nepodával a v ostatných časoch by platil limit dvoch alkoholických nápojov na osobu, kontrolovaný cez palubné lístky.
Samotná spoločnosť zatiaľ nereagovala na otázku AFP, od koľkej hodiny predáva alkohol na palube svojich letov.
Zisk pre letiská
Šéf aerolínií dodal, že zodpovednosť nesú najmä letiská, ktoré podľa neho „profitujú“ z predaja alkoholu. Ryanair minulý rok oznámil, že cestujúci, ktorí budú z lietadla vykázaní pre nevhodné správania, zároveň zaplatia aj pokutu 500 eur.
O’Leary pre denník tiež uviedol, že problémom je aj kombinovanie alkoholu a „bieleho prášku do nosa“. „A ženy sú v tom rovnako hrozné ako muži,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Ráno pred cestou lietadlom nechľastajte. Šéfovi Ryanairu sa to nepáči © SITA Všetky práva vyhradené.
Pročka bude pre výroky na adresu Matejičkovej riešiť výbor. Žiadna z opozičných poslankýň neodsúdila jeho správanie s výnimkou Cigánikovej – VIDEO
Fico sa v Mníchove stretne s bavorským premiérom, navštívi aj koncentračný tábor Dachau
