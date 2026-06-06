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06. júna 2026

Trump tvrdí, že Iránu zostalo viac ako 20 percent rakiet


Tagy: Americký prezident Napätie na Blízkom východe

V máji americký prezident hovoril, že Iránu zostalo 18 percent rakiet. Americký prezident Donald ...



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trump_4458_ 676x451 6.6.2026 (SITA.sk) - V máji americký prezident hovoril, že Iránu zostalo 18 percent rakiet.


Americký prezident Donald Trump uviedol, že Iránu zostáva ešte „21 alebo 22 percent“ rakiet. Teherán počas týždňa poznačeného opakovaným porušovaním krehkého prímeria vypálil v regióne desiatky rakiet.

„Stále majú kapacity. Majú nejaké rakety, majú nejaké drony. Percentuálne by som povedal, že možno 21 alebo 22 percent rakiet,“ povedal šéf Bieleho domu v piatok v rozhovore pre NBC News.

V máji Trump hovoril, že Iránu zostalo 18 percent rakiet. Americký líder často tvrdí, že úplne zničil schopnosť Teheránu viesť vojnu.

Iránska armáda v piatok uviedla, že v Ománskom zálive vypálila „varovné rakety“ na dva americké torpédoborce. Americká armáda toto tvrdenie okamžite poprela. Dva dni predtým Kuvajt uviedol, že zachytil 30 balistických rakiet vypálených v rámci „ohavnej iránskej agresie“.

Týždne zložitých rokovaní poznačených hrozbami zatiaľ neviedli k dohode o ukončení vojny. Trump však povedal, že Irán „nemá inú možnosť“, ako dosiahnuť dohodu.

„Sú silní, sú hrdí, a aj keď si nikdy nemysleli, že budú musieť robiť určité veci, teraz ich budú musieť urobiť,“ vyhlásil americký líder pre NBC.



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Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že Iránu zostalo viac ako 20 percent rakiet © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Napätie na Blízkom východe
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