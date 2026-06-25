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25. júna 2026

Fico správy o zemetrasení vo Venezuele prijal so zármutkom, sústrasť rodinám obetí vyjadril aj Pellegrini – FOTO


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Venezuela Zemetrasenie

Podľa dostupných informácií si katastrofa vyžiadala najmenej 32 obetí na životoch a viac ako 700 zranených. Predseda vlády SR Robert ...



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25.6.2026 (SITA.sk) - Podľa dostupných informácií si katastrofa vyžiadala najmenej 32 obetí na životoch a viac ako 700 zranených.


Predseda vlády SR Robert Fico vyjadril sústrasť obetiam ničivého zemetrasenia, ktoré v stredu večer zasiahlo Venezuelu. Ako uviedol, správy o ničivom zemetrasení prijal s veľkým zármutkom.

"Táto tragédia navyše prichádza v neľahkých časoch, v ktorých sa krajina a jej občania nachádzajú. V mene vlády Slovenskej republiky aj vo svojom mene vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám obetí a želám skoré uzdravenie všetkým zraneným. Myslíme na všetkých, ktorých táto tragédia postihla, a vyjadrujeme solidaritu venezuelskému ľudu v týchto ťažkých chvíľach," uviedol Fico.



Úprimnú sústrasť rodinám obetí ničivého zemetrasenia vyjadril v mene Slovenskej republiky aj prezident Peter Pellegrini. "Rozsah katastrofy je obrovský a utrpenie ľudí kdekoľvek na svete nesmie ostať nepovšimnutým. Verím, že spoločným úsilím medzinárodného spoločenstva a vzájomnou solidaritou bude možné toto utrpenie aspoň čiastočne zmierniť a prispieť k postupnej obnove zasiahnutých oblastí," uvádza sa v stanovisku prezidenta.

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Slováci vo Venezuele sú v poriadku


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre agentúru SITA uviedlo, že slovenské zastupiteľské úrady neevidujú žiadne žiadosti o konzulárnu asistenciu od občanov SR. "Občania SR, ktorí zaregistrovali svoj pobyt v krajine v systéme dobrovoľnej registrácie pred cestou, sú v poriadku, respektíve opustili Venezuelu ešte pred samotným zemetrasením," uviedol rezort zahraničia. Na Veľvyslanectvo SR v Brazílii ani Medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva sa neobrátil žiadny slovenský občan.

Ministerstvo však upozorňuje slovenských občanov na pretrvávajúce riziko následných otrasov. Osobám nachádzajúcim sa v tejto oblasti odporúča sledovať pokyny miestnych úradov a bezpečnostných zložiek, preveriť si stav svojich letov u leteckých spoločností, počítať s možnými zdržaniami v leteckej, železničnej aj cestnej doprave a zachovávať zvýšenú opatrnosť v postihnutých oblastiach.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/silne-zemetrasenia-vo-venezuele-napachali-skody-a-vyziadali-si-obete-aj-zranenych-fotografie/">Silné zemetrasenia vo Venezuele napáchali škody a vyžiadali si obete aj zranených (fotografie)




Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí situáciu vo Venezuele naďalej pozorne monitoruje a je pripravené v prípade potreby poskytnúť konzulárnu pomoc. Občanom SR, ktorí sa ocitnú v núdzi, odporúča kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. Linka je k dispozícii nepretržite.

Na aktuálnu situáciu vo Venezuele upozorňuje cestujúcu verejnosť aj Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii prostredníctvom svojich informačných kanálov.


Venezuelu v stredu večer zasiahli dve silné zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5. Otrasy spôsobili zrútenie viacerých budov a poškodili infraštruktúru v hlavnom meste Caracase aj ďalších oblastiach krajiny, ako aj v susednej Kolumbii. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová vyhlásila núdzový stav a nariadila uzavretie medzinárodného letiska Maiquetía, ktoré utrpelo vážne škody.

Podľa dostupných informácií si katastrofa vyžiadala najmenej 32 obetí na životoch a viac ako 700 zranených. Počet obetí však bude ešte stúpať. Americká geologická služba United States Geological Survey (USGS) odhadla, že obetí môže byť 10-tisíc až 100-tisíc.

Prvé zemetrasenie udrelo o 18:04 miestneho času približne 21 kilometrov západne od pobrežného mesta Morón. O 39 sekúnd neskôr nasledoval ešte silnejší otras s magnitúdou 7,5. Podľa americkej Geologickej služby (USGS) išlo o takzvané dvojité zemetrasenie, keď hlavnému otrasu predchádzal silný predotras.




Zdroj: SITA.sk - Fico správy o zemetrasení vo Venezuele prijal so zármutkom, sústrasť rodinám obetí vyjadril aj Pellegrini – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Venezuela Zemetrasenie
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