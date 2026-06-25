|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tadeáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. júna 2026
Rada schválila konečné znenie colných záväzkov v rámci obchodnej dohody s USA
Európska únia formálne dokončila legislatívny proces, ktorým implementuje colné opatrenia vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia s USA. Opatrenia zahŕňajú zníženie ciel na americký priemyselný tovar a ...
Zdieľať
25.6.2026 (SITA.sk) - Európska únia formálne dokončila legislatívny proces, ktorým implementuje colné opatrenia vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia s USA. Opatrenia zahŕňajú zníženie ciel na americký priemyselný tovar a rozšírenie prístupu na európsky trh pre vybrané produkty.
Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia EÚ a USA z 21. augusta 2025. Ako referuje oficiálny web Rady, týmto krokom sa zavŕšil legislatívny proces a EÚ potvrdila svoj záväzok k stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom.
Cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos uviedol, že Európska únia chce udržiavať silné partnerstvo so Spojenými štátmi, no zároveň musí chrániť svoje vlastné záujmy. „Zaviazali sme sa k silnému a otvorenému transatlantickému partnerstvu s naším historickým spojencom, ale otvorenosť musí ísť ruka v ruke s ochranou našich záujmov,“ povedal.
Schválené nariadenia rušia zvyšné clá na americký priemyselný tovar, zavádzajú preferenčný prístup pre niektoré druhy amerických morských plodov a necitlivé poľnohospodárske produkty a zároveň predlžujú pozastavenie ciel na dovoz homárov vrátane spracovaných produktov.
Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky.
Dohoda počíta s tým, že hlavné nariadenie prestane platiť na konci roka 2029. Do 30. júna 2029 má Komisia vypracovať komplexné hodnotenie dopadov na obchodné toky, clá a ekonomiku vrátane dopadu na malé a stredné podniky.
Druhé nariadenie týkajúce sa dovozu homárov bude platiť spätne od 1. augusta 2025 a skončí 31. júla 2030, pokiaľ sa neprijmú ďalšie opatrenia.
EÚ a USA majú najväčší bilaterálny obchodný a investičný vzťah na svete, ktorý predstavuje takmer 30 percent globálneho obchodu s tovarom a službami a 43 percent svetového HDP. Obchod medzi oboma stranami sa za ostatné desaťročie zdvojnásobil a v roku 2025 presiahol 1,7 bilióna eur.
Zdroj: SITA.sk - Rada schválila konečné znenie colných záväzkov v rámci obchodnej dohody s USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia EÚ a USA z 21. augusta 2025. Ako referuje oficiálny web Rady, týmto krokom sa zavŕšil legislatívny proces a EÚ potvrdila svoj záväzok k stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom.
Cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos uviedol, že Európska únia chce udržiavať silné partnerstvo so Spojenými štátmi, no zároveň musí chrániť svoje vlastné záujmy. „Zaviazali sme sa k silnému a otvorenému transatlantickému partnerstvu s naším historickým spojencom, ale otvorenosť musí ísť ruka v ruke s ochranou našich záujmov,“ povedal.
Schválené nariadenia rušia zvyšné clá na americký priemyselný tovar, zavádzajú preferenčný prístup pre niektoré druhy amerických morských plodov a necitlivé poľnohospodárske produkty a zároveň predlžujú pozastavenie ciel na dovoz homárov vrátane spracovaných produktov.
Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky.
Dohoda počíta s tým, že hlavné nariadenie prestane platiť na konci roka 2029. Do 30. júna 2029 má Komisia vypracovať komplexné hodnotenie dopadov na obchodné toky, clá a ekonomiku vrátane dopadu na malé a stredné podniky.
Druhé nariadenie týkajúce sa dovozu homárov bude platiť spätne od 1. augusta 2025 a skončí 31. júla 2030, pokiaľ sa neprijmú ďalšie opatrenia.
EÚ a USA majú najväčší bilaterálny obchodný a investičný vzťah na svete, ktorý predstavuje takmer 30 percent globálneho obchodu s tovarom a službami a 43 percent svetového HDP. Obchod medzi oboma stranami sa za ostatné desaťročie zdvojnásobil a v roku 2025 presiahol 1,7 bilióna eur.
Zdroj: SITA.sk - Rada schválila konečné znenie colných záväzkov v rámci obchodnej dohody s USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fico správy o zemetrasení vo Venezuele prijal so zármutkom, sústrasť rodinám obetí vyjadril aj Pellegrini – FOTO
Fico správy o zemetrasení vo Venezuele prijal so zármutkom, sústrasť rodinám obetí vyjadril aj Pellegrini – FOTO
<< predchádzajúci článok
Po náraze do Diaľničnej patroly došlo k ďalšej nehode, osobné auto tentokrát vrazilo do vozidla cestárov – FOTO
Po náraze do Diaľničnej patroly došlo k ďalšej nehode, osobné auto tentokrát vrazilo do vozidla cestárov – FOTO