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25. júna 2026

Rada schválila konečné znenie colných záväzkov v rámci obchodnej dohody s USA


Tagy: americko-európske vzťahy americko-európsky obchod CLA Obchodná dohoda

Európska únia formálne dokončila legislatívny proces, ktorým implementuje colné opatrenia vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia s USA. Opatrenia zahŕňajú zníženie ciel na americký priemyselný tovar a ...



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gettyimages 2212269406 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Európska únia formálne dokončila legislatívny proces, ktorým implementuje colné opatrenia vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia s USA. Opatrenia zahŕňajú zníženie ciel na americký priemyselný tovar a rozšírenie prístupu na európsky trh pre vybrané produkty.


Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia EÚ a USA z 21. augusta 2025. Ako referuje oficiálny web Rady, týmto krokom sa zavŕšil legislatívny proces a EÚ potvrdila svoj záväzok k stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom.

Cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos uviedol, že Európska únia chce udržiavať silné partnerstvo so Spojenými štátmi, no zároveň musí chrániť svoje vlastné záujmy. „Zaviazali sme sa k silnému a otvorenému transatlantickému partnerstvu s naším historickým spojencom, ale otvorenosť musí ísť ruka v ruke s ochranou našich záujmov,“ povedal.

Schválené nariadenia rušia zvyšné clá na americký priemyselný tovar, zavádzajú preferenčný prístup pre niektoré druhy amerických morských plodov a necitlivé poľnohospodárske produkty a zároveň predlžujú pozastavenie ciel na dovoz homárov vrátane spracovaných produktov.

Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky.

Dohoda počíta s tým, že hlavné nariadenie prestane platiť na konci roka 2029. Do 30. júna 2029 má Komisia vypracovať komplexné hodnotenie dopadov na obchodné toky, clá a ekonomiku vrátane dopadu na malé a stredné podniky.

Druhé nariadenie týkajúce sa dovozu homárov bude platiť spätne od 1. augusta 2025 a skončí 31. júla 2030, pokiaľ sa neprijmú ďalšie opatrenia.

EÚ a USA majú najväčší bilaterálny obchodný a investičný vzťah na svete, ktorý predstavuje takmer 30 percent globálneho obchodu s tovarom a službami a 43 percent svetového HDP. Obchod medzi oboma stranami sa za ostatné desaťročie zdvojnásobil a v roku 2025 presiahol 1,7 bilióna eur.


Zdroj: SITA.sk - Rada schválila konečné znenie colných záväzkov v rámci obchodnej dohody s USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-európske vzťahy americko-európsky obchod CLA Obchodná dohoda
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