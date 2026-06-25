|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tadeáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Slovenskí milionári podporujú opatrenia, ktoré môžu zlepšiť dostupnosť bývania pre mladých ľudí
Dostupnosť bývania je jednou z najdiskutovanejších ekonomických tém posledných rokov. Aktuálny J&T BANKA Wealth Report 2025 prináša pohľad skupiny, ktorá má s realitným trhom hlboké ...
Zdieľať
25.6.2026 (SITA.sk) - Dostupnosť bývania je jednou z najdiskutovanejších ekonomických tém posledných rokov.
Aktuálny J&T BANKA Wealth Report 2025 prináša pohľad skupiny, ktorá má s realitným trhom hlboké osobné aj investičné skúsenosti – dolárových milionárov zo Slovenska a Česka.
"Naše dáta ukazujú, že majetní ľudia nehovoria len o návratnosti investícií, ale aj o reálnych prekážkach, ktoré formujú trh s bývaním. Väčšina z nich vidí riešenie najmä na strane ponuky – až 89 percent si myslí, že dostupnosť bývania by zlepšila zmena stavebného zákona. Ich perspektíva je cenným doplnkom verejnej debaty," hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku.
Podľa údajov Svetovej banky patrí stavebné konanie na Slovensku a v Česku medzi najmenej efektívne na svete. Na Slovensku trvá vydanie stavebného povolenia v priemere 300 dní a vyžaduje 14 úradných úkonov, v Česku 246 dní a 21 úkonov. Prax developerov pritom ukazuje, že reálny proces je často ešte zdĺhavejší.
Pre porovnanie, v Dánsku postačuje sedem úkonov a približne 64 dní, v Poľsku 12 úkonov a 137 dní.
"Dostupnosť bývania je v prvom rade otázkou rovnováhy medzi ponukou a dopytom. Ak je výstavba pomalá a administratívne náročná, ceny prirodzene rastú a ostávajú bariérou pre mladé rodiny aj pre tých, ktorí chcú investovať zmysluplne. Z tohto pohľadu je dôležité vnímať dostupnosť bývania najmä ako otázku ponuky a systémových zmien," hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku.
Podľa respondentov práve zrýchlenie a zjednodušenie stavebného konania predstavuje najefektívnejší nástroj na zvýšenie ponuky nových bytov.
J&T BANKA Wealth Report 2025 ukazuje, že slovenskí aj českí dolároví milionári preferujú riešenia, ktoré podporujú rast ponuky. Približne dve tretiny z nich by podporili úpravy územných plánov miest s cieľom uľahčiť rezidenčnú výstavbu.
Až 82 percent opýtaných súhlasí so zavedením štátne zvýhodnených úverov na bývanie pre mladých. Výrazná časť podporuje aj zníženie DPH na stavebné práce.
Naopak, väčšina sa nestotožňuje s reguláciou krátkodobých prenájmov, zvyšovaním daní z investičných nehnuteľností či obmedzovaním nákupov zo strany zahraničných investorov. Menej než polovica slovenských a necelých 40 percent českých milionárov verí, že dostupnosť bývania výrazne zlepší výstavba štátnych bytov.
"Zaujímavé je, že slovenskí dolároví milionári nevolajú po reštrikciách, ale po efektívnejších pravidlách. Podporujú opatrenia, ktoré zvyšujú ponuku a zároveň cielene pomáhajú mladým ľuďom pri prvom bývaní," dopĺňa Anna Macaláková.
J&T BANKA Wealth Report 2025 vznikol v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd na vzorke 443 dolárových milionárov zo Slovenska a Česka. Okrem investičných preferencií prináša aj pohľad tejto skupiny na širšie spoločenské a ekonomické témy.
"J&t BANKA Wealth Report je dôležitý aj tým, že do verejnej diskusie prináša dáta. Ukazuje, že aj ľudia s kapitálom vnímajú dostupnosť bývania ako tému, ktorá presahuje investičné portfólio a dotýka sa celého trhu," uzatvára Anna Macaláková.
Viac informácií nájdete v záverečnej správe Wealth Report 2025: https://www.jtbanka.sk/files/archiv/wealth-report/jt-banka-wealth-report-2025-zaverecna-sprava.pdf
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí milionári podporujú opatrenia, ktoré môžu zlepšiť dostupnosť bývania pre mladých ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Aktuálny J&T BANKA Wealth Report 2025 prináša pohľad skupiny, ktorá má s realitným trhom hlboké osobné aj investičné skúsenosti – dolárových milionárov zo Slovenska a Česka.
"Naše dáta ukazujú, že majetní ľudia nehovoria len o návratnosti investícií, ale aj o reálnych prekážkach, ktoré formujú trh s bývaním. Väčšina z nich vidí riešenie najmä na strane ponuky – až 89 percent si myslí, že dostupnosť bývania by zlepšila zmena stavebného zákona. Ich perspektíva je cenným doplnkom verejnej debaty," hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku.
Pomalé povoľovanie výstavby ako kľúčová prekážka
Podľa údajov Svetovej banky patrí stavebné konanie na Slovensku a v Česku medzi najmenej efektívne na svete. Na Slovensku trvá vydanie stavebného povolenia v priemere 300 dní a vyžaduje 14 úradných úkonov, v Česku 246 dní a 21 úkonov. Prax developerov pritom ukazuje, že reálny proces je často ešte zdĺhavejší.
Pre porovnanie, v Dánsku postačuje sedem úkonov a približne 64 dní, v Poľsku 12 úkonov a 137 dní.
"Dostupnosť bývania je v prvom rade otázkou rovnováhy medzi ponukou a dopytom. Ak je výstavba pomalá a administratívne náročná, ceny prirodzene rastú a ostávajú bariérou pre mladé rodiny aj pre tých, ktorí chcú investovať zmysluplne. Z tohto pohľadu je dôležité vnímať dostupnosť bývania najmä ako otázku ponuky a systémových zmien," hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku.
Podľa respondentov práve zrýchlenie a zjednodušenie stavebného konania predstavuje najefektívnejší nástroj na zvýšenie ponuky nových bytov.
Preferencia trhových riešení
J&T BANKA Wealth Report 2025 ukazuje, že slovenskí aj českí dolároví milionári preferujú riešenia, ktoré podporujú rast ponuky. Približne dve tretiny z nich by podporili úpravy územných plánov miest s cieľom uľahčiť rezidenčnú výstavbu.
Až 82 percent opýtaných súhlasí so zavedením štátne zvýhodnených úverov na bývanie pre mladých. Výrazná časť podporuje aj zníženie DPH na stavebné práce.
Naopak, väčšina sa nestotožňuje s reguláciou krátkodobých prenájmov, zvyšovaním daní z investičných nehnuteľností či obmedzovaním nákupov zo strany zahraničných investorov. Menej než polovica slovenských a necelých 40 percent českých milionárov verí, že dostupnosť bývania výrazne zlepší výstavba štátnych bytov.
"Zaujímavé je, že slovenskí dolároví milionári nevolajú po reštrikciách, ale po efektívnejších pravidlách. Podporujú opatrenia, ktoré zvyšujú ponuku a zároveň cielene pomáhajú mladým ľuďom pri prvom bývaní," dopĺňa Anna Macaláková.
Dáta ako základ pre diskusiu
J&T BANKA Wealth Report 2025 vznikol v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd na vzorke 443 dolárových milionárov zo Slovenska a Česka. Okrem investičných preferencií prináša aj pohľad tejto skupiny na širšie spoločenské a ekonomické témy.
"J&t BANKA Wealth Report je dôležitý aj tým, že do verejnej diskusie prináša dáta. Ukazuje, že aj ľudia s kapitálom vnímajú dostupnosť bývania ako tému, ktorá presahuje investičné portfólio a dotýka sa celého trhu," uzatvára Anna Macaláková.
Viac informácií nájdete v záverečnej správe Wealth Report 2025: https://www.jtbanka.sk/files/archiv/wealth-report/jt-banka-wealth-report-2025-zaverecna-sprava.pdf
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí milionári podporujú opatrenia, ktoré môžu zlepšiť dostupnosť bývania pre mladých ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Francúzsko zadržalo tanker spájaný s ruskou tieňovou flotilou
Francúzsko zadržalo tanker spájaný s ruskou tieňovou flotilou
<< predchádzajúci článok
Fico správy o zemetrasení vo Venezuele prijal so zármutkom, sústrasť rodinám obetí vyjadril aj Pellegrini – FOTO
Fico správy o zemetrasení vo Venezuele prijal so zármutkom, sústrasť rodinám obetí vyjadril aj Pellegrini – FOTO