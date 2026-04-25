 Sobota 25.4.2026
 Meniny má Marek
 24hod.sk    Z domova

25. apríla 2026

Fico ťahá Slovensko gréckou cestou, najhorší rating za posledných 20 rokov je dôkazom zlyhania vlády – VIDEO, FOTO


Ak na Slovensku niečo prosperuje, tak Ficova vláda so zdvojnásobenými platmi a kriminálne živly, doplnila Remišová. Zníženie ekonomického ratingu Slovenskej republiky agentúrou



25.4.2026 (SITA.sk) - Ak na Slovensku niečo prosperuje, tak Ficova vláda so zdvojnásobenými platmi a kriminálne živly, doplnila Remišová.


Zníženie ekonomického ratingu Slovenskej republiky agentúrou Standard and Poor's je podľa Hnutia Slovensko ďalším vážnym signálom zhoršujúceho sa stavu verejných financií a nedôveryhodnosti krajiny pod vedením vlády Roberta Fica.

Najhoršie hodnotenie za posledných 20 rokov


Výsledkom 2 a pol ročného nezodpovedného bačovania Roberta Fica sú najhoršie hodnotenia ratingových agentúr za posledných viac ako 20 rokov. Ekonomika je v horšom stave, ako bola pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Tri konsolidácie, neustále zadlžovanie a katastrofálny stav ekonomiky, sú jednoznačným dôkazom, že Robert Fico nás ťahá gréckou cestou,“ povedal člen finančného výboru NR SR Július Jakab.

Vláda podľa neho napriek opakovaným konsolidačným balíčkom nedokázala stabilizovať verejné financie ani udržať dôveru medzinárodných trhov.

Takýto zlý rating sme mali naposledy pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Vláda Roberta Fica zničila ekonomiku Slovenska do takej miery, že nás vrátila späť o celé desaťročia. Napriek trom konsolidáciám zadlžovanie pokračuje a Slovensko platí za svoju nedôveryhodnosť čoraz vyššiu cenu,“ dodal Jakab. Zhoršenie ratingu podľa Hnutia Slovensko znamená drahšie financovanie štátu, vyššie náklady na obsluhu dlhu a ďalší tlak na verejné financie, ktorý v konečnom dôsledku dopadá na občanov a podnikateľov.

Fica a jeho vládu treba vymeniť


Hnutie Slovensko zároveň deklaruje, že bude aj naďalej poukazovať na zlyhania vlády v oblasti verejných financií a presadzovať zodpovedné hospodárenie štátu. „Ak chce Slovensko prosperovať, musí Roberta Fica a jeho vládu vymeniť. Urobíme všetko pre to, aby občania v najbližších voľbách dostali šancu na zodpovednú a poctivú správu krajiny,“ uzavrel Július Jakab.

Zníženie ratingu Slovenska zo strany agentúry S&P o jeden stupeň vníma predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová za ďalší dôkaz nezvládnutej a zle riadenej konsolidácie. Súčasne vyzýva vládu na zastavenie plytvania na vlastnej réžii.

Zníženie ratingu Slovenska zo strany renomovanej agentúry je ďalším dôkazom mimoriadne hlúpej a neúčinnej konsolidácie, keď vláda pracujúcich ľudí doslova zdiera z kože a dusí ekonomiku, zatiaľ čo štát zadlžuje čoraz viac. Ak na Slovensku niečo prosperuje, tak Ficova vláda so zdvojnásobenými platmi a kriminálne živly,“ skonštatovala Remišová.


Zdroj: SITA.sk - Fico ťahá Slovensko gréckou cestou, najhorší rating za posledných 20 rokov je dôkazom zlyhania vlády – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Majerského môže v Prešovskom kraji poraziť jedine Michal Kaliňák, Raši sa Mazurekom zaoberať nebude
<< predchádzajúci článok
Slováci vnímajú pozitívne najmä krajiny nachádzajúce sa na európskom kontinente, USA skončili najhoršie

