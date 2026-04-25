Sobota 25.4.2026
Meniny má Marek
25. apríla 2026
Majerského môže v Prešovskom kraji poraziť jedine Michal Kaliňák, Raši sa Mazurekom zaoberať nebude
25.4.2026 (SITA.sk) - Dubéci dodal, že už prenikli informácie o rokovaní nitrianskeho župana Branislava Becíka so stranou Republika o prípadnej podpore.
Jediným kandidátom, ktorý môže vo voľbách poraziť súčasného predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, je podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) Michal Kaliňák (Hlas-SD). Vyhlásil to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy s tým, že Milan Mazurek (Republika) nie je téma, ktorou by sa teraz zaoberal.
„Pre mňa témou je, aj bude, Michal Kaliňák, nikoho iného si neviem predstaviť, aby som podporil,“ dodal Raši. „Ja by som bol veľmi rád, keby Hlas jasne povedal, že ani v prípade, že pán Kaliňák sa rozhodne nekandidovať, lebo pokiaľ viem, tak sa mu veľmi do toho nechce, tak nakoniec pána Mazureka nepodporíte,“ reagoval podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS).
Dodal, že už prenikli informácie o rokovaní nitrianskeho župana Branislava Becíka (Hlas-SD) so stranou Republika o prípadnej podpore. Becík je podľa Richarda Rašiho jeden z najpracovitejších ľudí, ktorý pre Nitriansky kraj urobil veľa.
„Ja som presvedčený, že vyhrá tým, čo všetko urobil. Keď niekto má byť županom, tak to má byť on,“ skonštatoval. Odmietol, že by prebiehalo rokovanie o podpore manželky Milana Uhríka z Republiky na primátorku Nitry výmenou za podporu Republiky pre Becíka.
Progresívne Slovensko podľa Dubéciho nepôjde v jesenných komunálnych a regionálnych voľbách do spolupráce s Republikou, ani stranami terajšej vládnej koalície.
Zdroj: SITA.sk - Majerského môže v Prešovskom kraji poraziť jedine Michal Kaliňák, Raši sa Mazurekom zaoberať nebude © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Fico ťahá Slovensko gréckou cestou, najhorší rating za posledných 20 rokov je dôkazom zlyhania vlády – VIDEO, FOTO
Fico ťahá Slovensko gréckou cestou, najhorší rating za posledných 20 rokov je dôkazom zlyhania vlády – VIDEO, FOTO