Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 25.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marek
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. apríla 2026

Majerského môže v Prešovskom kraji poraziť jedine Michal Kaliňák, Raši sa Mazurekom zaoberať nebude


Tagy: predseda hnutia Republika predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja predseda Prešovského samosprávneho kraja Sobotné dialógy

Zdieľať
25.4.2026 (SITA.sk) - Dubéci dodal, že už prenikli informácie o rokovaní nitrianskeho župana Branislava Becíka so stranou Republika o prípadnej podpore.


Jediným kandidátom, ktorý môže vo voľbách poraziť súčasného predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, je podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) Michal Kaliňák (Hlas-SD). Vyhlásil to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy s tým, že Milan Mazurek (Republika) nie je téma, ktorou by sa teraz zaoberal.

Pre mňa témou je, aj bude, Michal Kaliňák, nikoho iného si neviem predstaviť, aby som podporil,“ dodal Raši. „Ja by som bol veľmi rád, keby Hlas jasne povedal, že ani v prípade, že pán Kaliňák sa rozhodne nekandidovať, lebo pokiaľ viem, tak sa mu veľmi do toho nechce, tak nakoniec pána Mazureka nepodporíte,“ reagoval podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS).

Dodal, že už prenikli informácie o rokovaní nitrianskeho župana Branislava Becíka (Hlas-SD) so stranou Republika o prípadnej podpore. Becík je podľa Richarda Rašiho jeden z najpracovitejších ľudí, ktorý pre Nitriansky kraj urobil veľa.

Ja som presvedčený, že vyhrá tým, čo všetko urobil. Keď niekto má byť županom, tak to má byť on,“ skonštatoval. Odmietol, že by prebiehalo rokovanie o podpore manželky Milana Uhríka z Republiky na primátorku Nitry výmenou za podporu Republiky pre Becíka.

Progresívne Slovensko podľa Dubéciho nepôjde v jesenných komunálnych a regionálnych voľbách do spolupráce s Republikou, ani stranami terajšej vládnej koalície.


Zdroj: SITA.sk - Majerského môže v Prešovskom kraji poraziť jedine Michal Kaliňák, Raši sa Mazurekom zaoberať nebude

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Fico ťahá Slovensko gréckou cestou, najhorší rating za posledných 20 rokov je dôkazom zlyhania vlády – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 