Sobota 25.4.2026
Meniny má Marek
25. apríla 2026
Slováci vnímajú pozitívne najmä krajiny nachádzajúce sa na európskom kontinente, USA skončili najhoršie
Rusko negatívne vníma celkovo 51 percent opýtaných, najpozitívnejšie ho vnímajú ľudia vo veku 45-54 rokov. Slováci vnímajú najpozitívnejšie krajiny, ktoré sa nachádzajú na európskom kontinente. ...
25.4.2026 (SITA.sk) - Rusko negatívne vníma celkovo 51 percent opýtaných, najpozitívnejšie ho vnímajú ľudia vo veku 45–54 rokov.
Slováci vnímajú najpozitívnejšie krajiny, ktoré sa nachádzajú na európskom kontinente. Vyše 60 percent z nich pozitívne vníma Veľkú Britániu, Francúzsko i Nemecko. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorá sa respondentov na Slovensku pýtala, ako oni osobne vnímajú rôzne krajiny. Prieskum bol realizovaný od 5. až 9. marca na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov.
Západ vnímajú pozitívne najmä voliči opozície
Najpozitívnejšie vnímali respondenti spomínané tri krajiny, vo všetkých troch prípadoch 61 percent opýtaných volilo kladné odpovede (zahŕňa odpovede „veľmi pozitívne” aj „skôr pozitívne”).
„Podiel pozitívneho vnímania týchto krajín priamo úmerne klesá s narastajúcim vekom, čo potvrdzuje generačný rozdiel v prístupe k Západu. Pozitívne vnímanie prevláda najmä medzi opozičnými voličmi, no časť pro-západného elektorátu nachádzame aj v radoch koaličných strán, najmä medzi voličmi strany Hlas-SD,” uvádza agentúra NMS Market Research Slovakia.
Veľkú Britániu vníma negatívne 27 percent opýtaných, v prípade Francúzska je to 28 percent a Nemecko negatívne vníma 29 percent respondentov (zahŕňa odpovede „veľmi negatívne” aj „skôr negatívne”). Za týmito krajinami nasleduje Čína, ktorú veľmi alebo skôr pozitívne vníma 50 percent opýtaných.
Pozitívne ju vnímajú najmä voliči strany Smer-SD, hnutia Republika a Slovenskej národnej strany. Skôr negatívne ju vníma 28 percent respondentov, odpoveď „veľmi negatívne” si zvolilo osem percent z nich. Zo všetkých štátov v prieskume má Čína zároveň najvyšší podiel odpovedí „neviem/nechcem odpovedať”, a to 15 percent.
Väčšina voličov sa zhodla na negatívnom vnímaní USA
Negatívne vnímanie v Slovákov prevláda v prípade Ruska a Spojených štátov amerických. Najnegatívnejšie vnímajú práve USA, odpovedalo tak celkovo 62 percent z nich (24 percent „veľmi negatívne” a 38 percent „skôr negatívne”). „Ide o jeden z mála prípadov, kedy sa voliči oboch táborov názorovo zhodnú. Za negatívnym vnímaním u opozičného elektorátu s najväčšou pravdepodobnosťou stojí súčasné vedenie USA zosobnené v Donaldovi Trumpovi,“ myslí si analytik NMS Michal Mislovič.
Pozitívne USA vníma 29 percent respondentov, pričom šesť percent ich vníma veľmi pozitívne. Rusko negatívne vníma celkovo 51 percent opýtaných (28 percent „veľmi negatívne” a 23 percent „skôr negatívne”). Kladné odpovede zvolilo celkovo 37 percent respondentov, 12 percent z nich uvádzalo, že túto krajinu vníma veľmi pozitívne, 25 percent volilo odpoveď „skôr pozitívne”. Najpozitívnejšie ho vnímajú ľudia vo veku 45–54 rokov.
„Generácia, ktorá má dnes 45–54 rokov, mala v roku 1989 medzi 8 a 17 rokov — teda zažila koniec predchádzajúceho režimu ako deti alebo dospievajúci. Môžeme preto predpokladať, že ich očakávania spojené so zmenou režimu neboli naplnené, najmä tie týkajúce sa ekonomickej prosperity. To môže vysvetľovať, prečo dnes vnímajú Rusko pozitívnejšie ako mladšie alebo staršie ročníky,“ vysvetľuje Mislovič z NMS Market Research.
Zdroj: SITA.sk - Slováci vnímajú pozitívne najmä krajiny nachádzajúce sa na európskom kontinente, USA skončili najhoršie © SITA Všetky práva vyhradené.
Fico ťahá Slovensko gréckou cestou, najhorší rating za posledných 20 rokov je dôkazom zlyhania vlády – VIDEO, FOTO
F-16 zo Slovenska a Gripeny z Česka lietali bok po boku, cvičenie preverilo ich koordináciu
