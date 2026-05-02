Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
Fico telefonoval so Zelenským, čoskoro sa s ním stretne na samite a zamieri aj do Kyjeva
Robert Fico potvrdil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie. Predseda vlády Robert Fico (
2.5.2026 (SITA.sk) - Robert Fico potvrdil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informoval o tom Úrad vlády SR. „Napriek tomu, že na niektoré témy máme rozdielne názory, máme spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou,“ vyhlásil premiér, ktorý pred Zelenským potvrdil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou.
„Dohodli sme sa, že sa krátko stretneme v pondelok v Jerevane na samite EPC (Európske politické spoločenstvo) a že budeme pokračovať vo formáte spoločných vlád, zároveň sa vzájomne navštívime v hlavných mestách našich krajín. Rovnako som zdôraznil, že žiadna mierová dohoda vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou nie je možná bez súhlasu ukrajinskej strany,“ uzavrel premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico telefonoval so Zelenským, čoskoro sa s ním stretne na samite a zamieri aj do Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.
Karas: Treba jasne pomenovať, kto nesie zodpovednosť za sfušovanú výstavbu nemocnice v Prešove
