 Sobota 2.5.2026
 Meniny má Žigmund
 24hod.sk    Z domova

02. mája 2026

Karas: Treba jasne pomenovať, kto nesie zodpovednosť za sfušovanú výstavbu nemocnice v Prešove


Tagy: vojenská nemocnica v Prešove Výstavba nemocnice

KDH očakáva, že minister obrany Kaliňák urobí budúci týždeň tlačovku, kde vysvetlí, prečo sa nemocnica nachádza v takomto stave a kto za to zodpovedá. Treba jasne pomenovať, kto nesie zodpovednosť ...



2.5.2026 (SITA.sk) - KDH očakáva, že minister obrany Kaliňák urobí budúci týždeň tlačovku, kde vysvetlí, prečo sa nemocnica nachádza v takomto stave a kto za to zodpovedá.


Treba jasne pomenovať, kto nesie zodpovednosť za sfušovanú výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Uviedol to exminister spravodlivosti a podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Viliam Karas v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ako zdôraznil, v KDH očakávajú, že podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) urobí budúci týždeň tlačovú konferenciu, kde jednoznačne pomenuje dôvody a príčny, prečo sa nemocnica nachádza v takomto stave a kto za to zodpovedá.

„Buď za to zodpovedajú zle nastavené kritériá pri výbere v užšej súťaži dodávateľov, že boli jednoducho nastavené podmienky, ktoré v zásade nemohol splniť žiaden slovenský dodávateľ, a preto bolo potrebné robiť konzorciá, kde potom nastal zmätok, kto to vlastne vie urobiť. Alebo treba jasne pomenovať, či zlyhal stavebný dozor alebo ten, kto manažuje celú stavbu a jednoducho treba povedať, kto za to zodpovedá, aké budú dôsledky a kto to zaplatí. Toto nás zaujíma, pretože každé omeškanie na stavbe niečo stojí a niekto to musí zaplatiť,“ uviedol Karas.

To, aby stavba nemocnice pokračovala, je podľa neho vo verejnom záujme, no je podľa neho potrebné zistiť, kto a kde zlyhal. V prípade, že zlyhalo politické vedenie, tak je podľa neho na mieste vyvodiť politickú zodpovednosť.

Rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Informoval o tom minister obrany 30. apríla. „Po súťaži, ktorá bola usporiadaná, vyhral súťažiaci, ktorý nielenže sa začal dostávať do omeškania, ale predovšetkým sme zistili pri pravidelných kontrolách, že došlo k poskytnutiu veľmi nekvalitnej práce, ktorá je až taká, že ohrozuje statiku a stabilitu samotnej stavby,“ vysvetlil minister.

Výstavba nemocnice je tak nateraz prerušená a čaká sa na znalecký posudok. Znalci pritom majú zistiť, či je možné problémové časti stavby opraviť, alebo ich treba zbúrať a postaviť nanovo. Rozsah škôd zatiaľ nevedel odhadnúť. „Vieme odhadnúť to, že nám bola spôsobená zásadná škoda, ale ako ten rozsah napravíme, to budeme vedieť po znaleckom skúmaní, ktoré by sme mohli mať v priebehu budúceho týždňa, predpokladám,“ priblížil Kaliňák, ktorý pripúšťa, že sa termín dokončenia stavby posunie.


Zdroj: SITA.sk - Karas: Treba jasne pomenovať, kto nesie zodpovednosť za sfušovanú výstavbu nemocnice v Prešove © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojenská nemocnica v Prešove Výstavba nemocnice
