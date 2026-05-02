|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 2.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žigmund
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. mája 2026
KDH očakáva, že sa Progresívne Slovensko dištancuje od kauzy Šimečkovej matky
Robert Kaliňák zo Smeru podotkol, že ak by bol platný pôvodný Trestný zákon, tak by matke lídra opozície hrozilo väzenia až na 20 rokov. Kresťanskí demokrati očakávajú, že sa progresívci ...
Zdieľať
2.5.2026 (SITA.sk) - Robert Kaliňák zo Smeru podotkol, že ak by bol platný pôvodný Trestný zákon, tak by matke lídra opozície hrozilo väzenia až na 20 rokov.
Kresťanskí demokrati očakávajú, že sa progresívci dištancujú od kauzy Šimečkovej matky. Uviedol to exminister spravodlivosti a podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Viliam Karas v relácii STVR Sobotné dialógy. „My v KDH očakávame, že sa Progresívne Slovensko a Michal Šimečka zásadne dištancujú od akýchkoľvek podvodov, plagiátorstva či parazitovaniu na verejných zdrojov a ich zneužívaniu,“ vyhlásil Karas.
Zdôraznil, že súčasná opozícia chce vymeniť vládu, pričom aj KDH deklaruje, že to urobiť chce. Ak chce však súčasnú vládu vymeniť pre netransparentnosť, plytvanie verejnými zdrojmi a nekompetentnosť, tak podľa Karasa musia začať v prvom rade od seba. „Čiže ja očakávam, že PS nebude komentovať vec tak, ako to robí doteraz, ale že sa zásadným spôsobom dištancuje,“ dodal Karas a zdôraznil, že sa na druhú stranu nedá spájať konanie matky so synom.
Je to podľa neho každopádne na PS, aby veci vysvetlili a dištancovali sa. Karas zdôraznil, že v KDH hrubo odsudzujú akékoľvek podvody. „SR sa dostala do takého stavu v akom je dnes práve preto, že sme sa jednoducho nedokázali vysporiadať s podvodmi všetkého druhu, či už je to kauza Dobytkár a rôzne slayády. Slovensko sa musí naučiť vyporiadavať s podvodmi každého druhu,“ zdôraznil Karas.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v diskusii dodal, že kauza Šimečkovej matky a podozrenia z podvodov v rámci združenia Projekt Fórum sú vážne veci. Súčasne podotkol, že ak by bol platný pôvodný Trestný zákon, tak by matke lídra opozície hrozilo väzenia až na 20 rokov.
Zdroj: SITA.sk - KDH očakáva, že sa Progresívne Slovensko dištancuje od kauzy Šimečkovej matky © SITA Všetky práva vyhradené.
