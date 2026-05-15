Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
WHO varuje pred generačnou psychickou krízou spôsobenou ruskou vojnou na Ukrajine
WHO varuje pred generačnou psychickou krízou spôsobenou ruskou vojnou na Ukrajine
Zdieľať
Viac než štyri roky po začiatku ruskej invázie čelí Ukrajina narastajúcej psychickej kríze, ktorej dôsledky môžu pretrvať celé generácie. V piatok pred tým varovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Predstaviteľ WHO na Ukrajine Jarno Habicht pripomenul, že organizácia už v marci 2022 odhadovala, že psychologickú pomoc bude potrebovať približne desať miliónov ľudí. Podľa neho sa však situácia odvtedy výrazne zhoršila.
„Tieto potreby rastú,“ povedal Habicht novinárom v Ženeve. Najnovšie údaje WHO podľa neho ukazujú, že „71 percent ľudí zažíva epizódy úzkosti, stresu alebo bezsenných nocí“.
Celé generácie
Habicht upozornil, že psychické následky vojny budú citeľné veľmi dlho. „Nepriaznivé vplyvy pozorujeme už teraz a vieme, že budú pretrvávať celé generácie,“ vyhlásil. Dodal, že z jeho osobného pohľadu bude obnova psychického zdravia krajiny trvať „až do konca storočia“.
WHO zároveň eviduje zhoršovanie celkového zdravotného stavu obyvateľstva. Dve tretiny Ukrajincov uvádzajú, že sa ich zdravie od začiatku vojny zhoršilo.
Chronické ochorenia
Organizácia zaznamenala aj nárast chronických ochorení, pričom hospitalizácie po mozgovej príhode vzrástli o 11 percent a prípady infarktu o sedem percent.
Horší zdravotný stav podľa WHO vykazujú najmä viac ako tri milióny vnútorne vysídlených osôb. Situáciu komplikuje aj pokračujúce ostreľovanie zdravotníckych zariadení.
Útoky na nemocnice
WHO eviduje od začiatku vojny viac než 3 000 útokov na zdravotnícku infraštruktúru, ktoré si vyžiadali 239 mŕtvych a 991 zranených.
Každý piaty útok zasiahol sanitku alebo vozidlo zdravotnej dopravnej služby. „Zdravotnícki pracovníci sú pod neustálym rizikom,“ upozornil Habicht.
Zdroj: SITA.sk - WHO varuje pred generačnou psychickou krízou spôsobenou ruskou vojnou na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
