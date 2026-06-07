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07. júna 2026
Fico v Dunkerque pripomenul hrdinstvo československých vojakov. Hovoril aj o oslobodení Slovenska – FOTO
Tagy: Druhá svetová vojna Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Vylodenie v Normandii
Fico si v Dunkerque pripomenul hrdinov druhej svetovej vojny. Predseda vlády Robert Fico (
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7.6.2026 (SITA.sk) - Fico si v Dunkerque pripomenul hrdinov druhej svetovej vojny.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) si vo francúzskom meste Dunkerque pripomenul hrdinstvo československých a spojeneckých jednotiek počas kľúčových bojov druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti zdôraznil, že v máji, kedy si pripomíname koniec druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom je potrebné prejavovať úctu a rešpekt všetkým, ktorí prispeli k ukončeniu druhej svetovej vojny a porážke nemeckého fašizmu. Fico tiež konštatoval, že na Slovensku rešpektujeme a s úctou prijímame historický fakt, že Slovensko oslobodili najmä vojaci Červenej armády a rumunskej armády.
„Boli to desaťtisíce vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní našich dedín a miest,“ dodal slovenský premiér. Poznamenal, že vojna bola aj na iných miestach sveta, no podľa neho nemožno zabúdať ani na to, ako otvorenie druhého frontu v roku 1944 prispelo ku koncu vojny. „Tento rok som sa rozhodol prísť do Dunkerque, do Francúzska. Pretože toto miesto bolo známe nielen na začiatku druhej svetovej vojny, keď došlo k obrovskej vojenskej operácii, k odsunu takmer 400 tisíc anglických, kanadských a francúzskych vojakov z Dunkerque do Veľkej Británie, ale preslávili sa tu československí vojaci na konci druhej svetovej vojny od októbra 1944 až do mája 1945,“ vysvetlil.
Predseda vlády vzdal spolu s primátorom mesta Dunkerque Patriceom Vergrietem úctu československej obrnenej brigáde, ktorá tam počas vojny pôsobila. Jej úlohou bolo blokovať obsadenú nemeckú jednotku, čo robila od októbra 1944 až do 9. mája 1945, kedy sa nemecká vojenská jednotka vzdala. Fico sa tiež primátorovi mesta v mene Slovenskej republiky poďakoval za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov.
„V tejto operácii padlo 167 československých vojakov. Pociťujem potrebu vzdať úctu aj týmto vojakov, ktorí pomohli k skončeniu vojny. Takto budeme pokračovať aj na budúci rok. Nebudeme prekrývať historickú pravdu a verím, že toto je najlepší spôsob ako slovenskej verejnosti pripomínať hrôzy druhej svetovej vojny a príspevok Slovákov ku koncu tohto strašného utrpenia,“ uzavrel Fico.
Na pobreží Normandie sa počas takzvaného Dňa D spojenci vylodili 6. júna 1944. Operácia Overlord sa radí medzi najväčšie vojenské operácie 2. svetovej vojny.
Zdroj: SITA.sk - Fico v Dunkerque pripomenul hrdinstvo československých vojakov. Hovoril aj o oslobodení Slovenska – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) si vo francúzskom meste Dunkerque pripomenul hrdinstvo československých a spojeneckých jednotiek počas kľúčových bojov druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti zdôraznil, že v máji, kedy si pripomíname koniec druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom je potrebné prejavovať úctu a rešpekt všetkým, ktorí prispeli k ukončeniu druhej svetovej vojny a porážke nemeckého fašizmu. Fico tiež konštatoval, že na Slovensku rešpektujeme a s úctou prijímame historický fakt, že Slovensko oslobodili najmä vojaci Červenej armády a rumunskej armády.
Pocta československej obrnenej brigáde
„Boli to desaťtisíce vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní našich dedín a miest,“ dodal slovenský premiér. Poznamenal, že vojna bola aj na iných miestach sveta, no podľa neho nemožno zabúdať ani na to, ako otvorenie druhého frontu v roku 1944 prispelo ku koncu vojny. „Tento rok som sa rozhodol prísť do Dunkerque, do Francúzska. Pretože toto miesto bolo známe nielen na začiatku druhej svetovej vojny, keď došlo k obrovskej vojenskej operácii, k odsunu takmer 400 tisíc anglických, kanadských a francúzskych vojakov z Dunkerque do Veľkej Británie, ale preslávili sa tu československí vojaci na konci druhej svetovej vojny od októbra 1944 až do mája 1945,“ vysvetlil.
Predseda vlády vzdal spolu s primátorom mesta Dunkerque Patriceom Vergrietem úctu československej obrnenej brigáde, ktorá tam počas vojny pôsobila. Jej úlohou bolo blokovať obsadenú nemeckú jednotku, čo robila od októbra 1944 až do 9. mája 1945, kedy sa nemecká vojenská jednotka vzdala. Fico sa tiež primátorovi mesta v mene Slovenskej republiky poďakoval za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov.
Deň D patril k najväčším operáciám vojny
„V tejto operácii padlo 167 československých vojakov. Pociťujem potrebu vzdať úctu aj týmto vojakov, ktorí pomohli k skončeniu vojny. Takto budeme pokračovať aj na budúci rok. Nebudeme prekrývať historickú pravdu a verím, že toto je najlepší spôsob ako slovenskej verejnosti pripomínať hrôzy druhej svetovej vojny a príspevok Slovákov ku koncu tohto strašného utrpenia,“ uzavrel Fico.
Na pobreží Normandie sa počas takzvaného Dňa D spojenci vylodili 6. júna 1944. Operácia Overlord sa radí medzi najväčšie vojenské operácie 2. svetovej vojny.
Zdroj: SITA.sk - Fico v Dunkerque pripomenul hrdinstvo československých vojakov. Hovoril aj o oslobodení Slovenska – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Druhá svetová vojna Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Vylodenie v Normandii
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