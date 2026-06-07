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07. júna 2026
Generácia Z a mileniáli uprednostňujú stabilný kariérny rast, pre vysoké náklady odkladajú životné plány
Mileniáli i zoomeri chcú v kariére napredovať podľa vlastných pravidiel. Mileniáli a
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7.6.2026 (SITA.sk) - Mileniáli i zoomeri chcú v kariére napredovať podľa vlastných pravidiel.
Mileniáli a generácia Z túžia po udržateľnom kariérnom raste, chcú napredovať podľa vlastných pravidiel a pred povýšením uprednostňujú skôr stabilitu, zručnosti a duševnú pohodu. Najväčšie obavy majú zo životných nákladov a pre obmedzený rozpočet posúvajú životné rozhodnutia na neskôr. Aj to vyplynulo z najnovšieho prieskumu Deloitte Global 2026 Gen Z a Millennial Survey, ktorý skúmal pracovné a spoločenské skúseností týchto generácií.
Najväčšie obavy majú obe generácie už niekoľko rokov po sebe najmä zo životných nákladov, ktoré v prieskume skončili s výrazným náskokom pred ostatnými spoločenskými témami. Vyše polovica takzvaných zoomerov a mileniálov v prieskume uviedla, že pre napätý rozpočet odložili založenie rodiny, ďalšie štúdium či rozbehnutie podnikania.
Kariérne možnosti nastupujúcim generáciám limituje aj dostupnosť bývania. Až 69 % zástupcov generácie Z a 64 % mileniálov v prieskume uviedlo, že dostupnosť alebo cenová prijateľnosť bývania priamo ovplyvňuje ich kariérne rozhodnutia a to, kde môžu pracovať. Aj napriek tomu však približne polovica oslovených zástupcov z oboch generácií očakáva, že sa ich finančná situácia v najbližšom roku zlepší.
Mileniáli i zoomeri chcú v kariére napredovať podľa vlastných pravidiel. Podobne ako vlani, len 6 % zástupcov generácie Z a mileniálov uviedlo, že ich primárnym kariérnym cieľom je získať vedúcu pozíciu. Ich váhanie, podľa zistení z prieskumu, pramení najmä z toho, aké kompromisy budú musieť v tejto úlohe robiť, najmä vzhľadom na duševnú pohodu. Najväčšie obavy pritom majú zo stresu a vyhorenia, príliš veľkej zodpovednosti či straty work-life balansu.
Tieto generácie už nevidia zmysel v krátkodobom postupe v kariére, ale skôr v úlohe, ktorá im bude vyhovovať v dlhodobom horizonte. Prieskum ukázal, že takmer polovica zástupcov oboch generácií uprednostňuje stabilné napredovanie pred rýchlym povýšením.
Niektorí sú dokonca ochotní zmeniť pozíciu bez povýšenia či urobiť krok späť, aby získali skúsenosti, vďaka ktorým dosiahnu dlhodobý úspech. Napriek tomu mnohí chcú pôsobiť v budúcnosti vo vrcholovom vedení. Tri štvrtiny zástupcov generácie Z (76 %) a dve tretiny mileniálov (67 %) uviedli, že sa v určitom bode svojej kariéry chcú uchádzať o seniorské roly.
Väčšina zástupcov generácie Z aj mileniálov pri svoje každodennej práci používa umelú inteligenciu (AI). Využívajú ju napríklad aj na identifikáciu príležitostí na učenie a rozvoj, získanie kariérnych rád či na zvládanie stresu súvisiaceho s prácou.
„Z nášho prieskumu vyplýva, že firmy majú problém udržať krok s rýchlym nástupom AI. Generácia Z a mileniáli majú pocit, že sa prispôsobujú rýchlejšie než ich zamestnávatelia. Napriek tomu tvrdia, že AI nástroje, ktoré majú v práci k dispozícii, postačujú iba čiastočne alebo nepostačujú vôbec. Viac ako polovica opýtaných navyše čelí digitálnej únave z neustálych upozornení, prepínania medzi nástrojmi a využívania viacerých platforiem,“ uviedla Ivana Lorencovičová zo spoločnosti Deloitte.
Takmer štvrtina respondentov v prieskume uviedla, že AI vedie k vytváraniu nových juniorských pozícií. Niektorí sa však obávajú z jej vplyvu na pracovné miesta. Podľa prieskumu 20 % respondentov z generácie Z a 17 % opýtaných mileniálov tvrdí, že ich organizácie obmedzujú počet juniorských pozícií. Uviedli však tiež, že AI umožňuje rýchlejšie získavať skúsenosti, sústrediť sa na prácu s vyššou pridanou hodnotou a zvyšuje potenciál kariérneho rastu.
Trh práce sa postupne pripravuje na generačnú výmenu. Generácia takzvaných baby boomers postupne odchádza do dôchodku a firmy podľa odborníkov čelia riziku straty know-how. Len niečo vyše polovice oslovených zástupcov generácie Z a mileniálov sa domnieva, že ich pracovné tímy by si dokázali udržať výkon, ak by zajtra odišiel kľúčový expert.
Za prekážky efektívneho zdieľania vedomostí pritom považujú nedostatok motivácie a času, obavy z porušenia zásad dôvernosti a vysokú fluktuáciu. Zároveň sa firmy musia pripraviť na príchod generácie Alfa, ktorá by mala do konca dekády vstúpiť na trh práce vo výraznejšom počte.
V globálnom prieskume spoločnosti Deloitte odpovedalo vyše 22 500 respondentov, z toho bolo 14 384 zástupcov generácie Z a 8 211 mileniálov, zo 44 krajín Severnej a Latinskej Ameriky, západnej a východnej Európy, Blízkeho východu, Afriky, Ázie a Tichomoria.
Zdroj: SITA.sk - Generácia Z a mileniáli uprednostňujú stabilný kariérny rast, pre vysoké náklady odkladajú životné plány © SITA Všetky práva vyhradené.
Mileniáli a generácia Z túžia po udržateľnom kariérnom raste, chcú napredovať podľa vlastných pravidiel a pred povýšením uprednostňujú skôr stabilitu, zručnosti a duševnú pohodu. Najväčšie obavy majú zo životných nákladov a pre obmedzený rozpočet posúvajú životné rozhodnutia na neskôr. Aj to vyplynulo z najnovšieho prieskumu Deloitte Global 2026 Gen Z a Millennial Survey, ktorý skúmal pracovné a spoločenské skúseností týchto generácií.
Rovnaké obavy
Najväčšie obavy majú obe generácie už niekoľko rokov po sebe najmä zo životných nákladov, ktoré v prieskume skončili s výrazným náskokom pred ostatnými spoločenskými témami. Vyše polovica takzvaných zoomerov a mileniálov v prieskume uviedla, že pre napätý rozpočet odložili založenie rodiny, ďalšie štúdium či rozbehnutie podnikania.
Kariérne možnosti nastupujúcim generáciám limituje aj dostupnosť bývania. Až 69 % zástupcov generácie Z a 64 % mileniálov v prieskume uviedlo, že dostupnosť alebo cenová prijateľnosť bývania priamo ovplyvňuje ich kariérne rozhodnutia a to, kde môžu pracovať. Aj napriek tomu však približne polovica oslovených zástupcov z oboch generácií očakáva, že sa ich finančná situácia v najbližšom roku zlepší.
Vlastné pravidlá
Mileniáli i zoomeri chcú v kariére napredovať podľa vlastných pravidiel. Podobne ako vlani, len 6 % zástupcov generácie Z a mileniálov uviedlo, že ich primárnym kariérnym cieľom je získať vedúcu pozíciu. Ich váhanie, podľa zistení z prieskumu, pramení najmä z toho, aké kompromisy budú musieť v tejto úlohe robiť, najmä vzhľadom na duševnú pohodu. Najväčšie obavy pritom majú zo stresu a vyhorenia, príliš veľkej zodpovednosti či straty work-life balansu.
Tieto generácie už nevidia zmysel v krátkodobom postupe v kariére, ale skôr v úlohe, ktorá im bude vyhovovať v dlhodobom horizonte. Prieskum ukázal, že takmer polovica zástupcov oboch generácií uprednostňuje stabilné napredovanie pred rýchlym povýšením.
Niektorí sú dokonca ochotní zmeniť pozíciu bez povýšenia či urobiť krok späť, aby získali skúsenosti, vďaka ktorým dosiahnu dlhodobý úspech. Napriek tomu mnohí chcú pôsobiť v budúcnosti vo vrcholovom vedení. Tri štvrtiny zástupcov generácie Z (76 %) a dve tretiny mileniálov (67 %) uviedli, že sa v určitom bode svojej kariéry chcú uchádzať o seniorské roly.
Digitálna únava
Väčšina zástupcov generácie Z aj mileniálov pri svoje každodennej práci používa umelú inteligenciu (AI). Využívajú ju napríklad aj na identifikáciu príležitostí na učenie a rozvoj, získanie kariérnych rád či na zvládanie stresu súvisiaceho s prácou.
„Z nášho prieskumu vyplýva, že firmy majú problém udržať krok s rýchlym nástupom AI. Generácia Z a mileniáli majú pocit, že sa prispôsobujú rýchlejšie než ich zamestnávatelia. Napriek tomu tvrdia, že AI nástroje, ktoré majú v práci k dispozícii, postačujú iba čiastočne alebo nepostačujú vôbec. Viac ako polovica opýtaných navyše čelí digitálnej únave z neustálych upozornení, prepínania medzi nástrojmi a využívania viacerých platforiem,“ uviedla Ivana Lorencovičová zo spoločnosti Deloitte.
Takmer štvrtina respondentov v prieskume uviedla, že AI vedie k vytváraniu nových juniorských pozícií. Niektorí sa však obávajú z jej vplyvu na pracovné miesta. Podľa prieskumu 20 % respondentov z generácie Z a 17 % opýtaných mileniálov tvrdí, že ich organizácie obmedzujú počet juniorských pozícií. Uviedli však tiež, že AI umožňuje rýchlejšie získavať skúsenosti, sústrediť sa na prácu s vyššou pridanou hodnotou a zvyšuje potenciál kariérneho rastu.
Generačná výmena
Trh práce sa postupne pripravuje na generačnú výmenu. Generácia takzvaných baby boomers postupne odchádza do dôchodku a firmy podľa odborníkov čelia riziku straty know-how. Len niečo vyše polovice oslovených zástupcov generácie Z a mileniálov sa domnieva, že ich pracovné tímy by si dokázali udržať výkon, ak by zajtra odišiel kľúčový expert.
Za prekážky efektívneho zdieľania vedomostí pritom považujú nedostatok motivácie a času, obavy z porušenia zásad dôvernosti a vysokú fluktuáciu. Zároveň sa firmy musia pripraviť na príchod generácie Alfa, ktorá by mala do konca dekády vstúpiť na trh práce vo výraznejšom počte.
V globálnom prieskume spoločnosti Deloitte odpovedalo vyše 22 500 respondentov, z toho bolo 14 384 zástupcov generácie Z a 8 211 mileniálov, zo 44 krajín Severnej a Latinskej Ameriky, západnej a východnej Európy, Blízkeho východu, Afriky, Ázie a Tichomoria.
Zdroj: SITA.sk - Generácia Z a mileniáli uprednostňujú stabilný kariérny rast, pre vysoké náklady odkladajú životné plány © SITA Všetky práva vyhradené.
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