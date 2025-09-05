Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Regína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. septembra 2025

Fico v Užhorode rokoval so ukrajinským prezidentom Zelenským, stretnutie ocenil aj Pellegrini


Tagy: Medzinárodné vzťahy Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident

Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou majú podľa premiéra Roberta Fica potenciál posilniť sa napriek rozdielnym politickým postojom oboch ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_slovakia_68936 676x451 5.9.2025 (SITA.sk) -


Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou majú podľa premiéra Roberta Fica potenciál posilniť sa napriek rozdielnym politickým postojom oboch krajín. Uviedol to po rokovaní s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v Užhorode.


Obaja lídri sa dohodli na čo najskoršom zorganizovaní štvrtého spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré by sa podľa predbežného návrhu mohlo konať 20. októbra na Slovensku. Fico označil vzťahy medzi oboma krajinami za „odsúdené na lepší a kvalitnejší charakter“, pričom ocenil aj možnosť viesť s ukrajinským prezidentom rozhovor medzi štyrmi očami.



Rozdielne názory a vzájomný rešpekt


„Na niektoré témy máme rozdielne názory, ale rešpektujeme sa a počúvame navzájom,“ vyhlásil premiér. Pripomenul, že rozdielne pohľady nemusia byť prekážkou v praktickej spolupráci.



Jednou z diskutovaných oblastí bola aj energetika. Premiér Fico varoval pred dopadmi vojenských útokov na energetickú infraštruktúru, ktoré podľa neho môžu mať vplyv aj na Slovensko. „Nechceme byť súčasťou geopolitických hier v oblasti energetiky,“ uviedol a zdôraznil, že slovenská energetická politika bude vychádzať z princípu suverenity.


Slovenský premiér zároveň vyjadril podporu mierovým snahám a európskej perspektíve Ukrajiny. „Dobré susedské vzťahy, spravodlivý mier, čo najrýchlejšie prímerie a európska perspektíva – to sú štyri piliere, na ktorých chceme stavať,“ skonštatoval Fico a ponúkol Ukrajine zdieľanie slovenských skúseností s integračným procesom do EÚ.



Udržiavanie dobrých vzťahov


Prezident SR Peter Pellegrini považuje stretnutie premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Užhorode za dôležitý krok v snahe o udržiavanie dobrých susedských vzťahov. Zdôraznil, že ak sa v medzinárodných vzťahoch objaví napätie, cestou k jeho riešeniu je otvorený dialóg.

Prezident zároveň privítal zámer uskutočniť spoločné rokovanie slovenského a ukrajinského kabinetu, ktoré podľa neho predstavuje nadštandardnú formu spolupráce. Tá by podľa jeho vyjadrenia mala umožniť konkrétnu formu pomoci Slovenska Ukrajine, ktorá sa na svojom území bráni vojenskej agresii.




Zdroj: SITA.sk - Fico v Užhorode rokoval so ukrajinským prezidentom Zelenským, stretnutie ocenil aj Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Medzinárodné vzťahy Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Letecké dni Košického kraja sú za dverami, ponúknu najväčšiu dronovú šou na Slovensku – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini odcestuje na návštevu Japonska, zúčastní sa aj na otvorení Národného dňa na EXPO 2025

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 