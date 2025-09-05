|
Piatok 5.9.2025
Meniny má Regína
Denník - Správy
05. septembra 2025
Letecké dni Košického kraja sú za dverami, ponúknu najväčšiu dronovú šou na Slovensku – VIDEO
Letecké dni Košického kraja už tento víkend, 6. a 7. septembra, prinesú do metropoly východu najväčšiu dronovú šou aj pyromuzikálny ohňostroj. Ako na piatkovej (5. septembra) tlačovej besede priblížil
5.9.2025 (SITA.sk) - Letecké dni Košického kraja už tento víkend, 6. a 7. septembra, prinesú do metropoly východu najväčšiu dronovú šou aj pyromuzikálny ohňostroj. Ako na piatkovej (5. septembra) tlačovej besede priblížil Hubert Štoksa zo Slovenskej leteckej asociácie, prípravy sú hotové na 99 percent, majú za sebou aj úspešný kontrolný deň.
Ozrejmil tiež, že so všetkými záchrannými zložkami si prešli všetky núdzové postupy pre mimoriadne udalosti. Poznamenal, že by im malo priať aj počasie.
Brány pre verejnosť otvoria o 14:00, odporúčajú, aby návštevníci na podujatie prichádzali s predstihom. Štoksa dodal, že parkoviská sú pripravené, hlavné parkovisko sa nachádza priamo pred vstupom do Leteckého múzea SNM.
„V priebehu dňa sa bude dať z letiska aj odísť, vstupenky sú kontrolovateľné, takže pri odchode si označia vstupenku elektronicky. Vzápätí môžu byť pustení (návštevníci) aj druhýkrát," vysvetlil Štoksa. Program by sa mal v sobotu skončiť okolo 22:15.
Nedeľný program bude počas celého dňa, na zemi bude najmä program pre rodiny s deťmi. Program sa bude končiť po 16:00 popoludní. Podrobnosti programu je možné nájsť online.
„Letecké dni Košického kraja 2025 sú špeciálne z viacerých dôvodov, no predovšetkým, je to jediné letecké podujatie, kde sa môžu návštevníci lietadiel dotknúť zblízka, vidieť ich vo vzduchu aj na zemi. Fanúšikovia kokpitov, ale aj laická verejnosť uvidia lietadlá, helikoptéry aj stíhačky vzlietnuť, ako aj pristáť. Oplatí sa prísť zažiť historicky najväčšiu dronovú šou, veľkolepý pyromuzikálny ohňostroj a najrozsiahlejšiu detskú zónu na východnom Slovensku. Denná šou prinesie 36 leteckých vystúpení a ďaleko viac zážitkov,“ vymenoval predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.
Nad areál Leteckého múzea v Košiciach sa v jednej formácii vznesie 300 dronov, stane sa tak po prvýkrát v histórii Slovenska. Návštevníctvo si tak na oblohe bude môcť pozrieť pohyblivé obrazce symbolov Košického kraja. Vizuálne divadlo bude sprevádzať hudba.
Večernú oblohu rozžiari pyromuzikálny ohňostroj, Prinesie vyše 1000 odpalov, vďaka čomu sa zaradí medzi najväčšie v histórii Slovenska. „Špeciálne odpaľovacie stanovisko umožní vytvoriť panorámy a ohnivé obrazy široké až 1000 metrov," informovala župa.
Počas podujatia si na svoje prídu aj rodiny s deťmi. Na ploche 17,5 km² vznikne detská zóna, ktorá prinesie atrakcie, hry a program. „Deti do 6 rokov majú vstup zdarma a môžu sa zapojiť do zberateľskej hry o jazdu na kolotoči. O zábavu sa postarajú nafukovací hrad, animačný program i bublinová šou, pričom nedeľné vystúpenia budú pod taktovkou hviezd detskej televízie - Paci Pac, Huga Sníčka či malinyJAM," uvádza KSK.
Letecké dni v metropole východu budú výnimočné aj zastúpením leteckých tímov. „Svoje umenie predstaví švédska akrobatická skupina Scandinavian Airshow Team. Ich akrobatky predvedú odvážne kúsky na krídlach počas letu, vrátane chôdze a státia pri manévroch pilota Jacoba Holländera. Ťahákom bude aj elitná akrobatická skupina Royal Jordanian Falcons," priblížil kraj. Zo susednej Českej republiky zas priletí svetoznámy Flying Bulls Aerobatics Team, pripravený bude aj britský tím AeroSPARX. „Jednou z ďalších hviezd bude Péter Besenyei - otec konceptu Red Bulls Air Race, ktorý zmenil pohľad na letecký šport. Na Letecké dni tiež priletí „český Maverick“ Miroslav Sázavský s ikonickým lietadlom P-51D Mustang," vymenúva KSK.
Dopĺňa, že návštevníci sa budú môcť stretnúť aj s litovským pilotom, ktorý ako prvý na svete v akrobatickom štýle a dolu hlavou preletel v lietadle pod mostom, Jurgisom Kairysom.
Od začiatku septembra môže verejnosť využiť novú webovú aplikáciu LIVE.SHOWIO.ONLINE, kde nájde kompletný program aj aktuálne informácie.
Pre návštevníkov bude k dispozícii aj kyvadlová autobusová doprava, ktorá bude kopírovať trasu linky 23 košickej MHD. Vyrážať teda bude zo zastávky Staničné námestie, zastaví na Námestí osloboditeľov, pri SOŠ automobilovej, Obchodnom centre Optima, Priemyselnom parku pri letisku a konečnú zastávku bude mať na Letisku. Rovnako bude premávať aj v opačnom smere. Pre motorizovaných návštevníkov bude pripravené parkovisko zadarmo. Konkrétne informácie možno nájsť online.
Trnka tiež na tlačovej besede priblížil, že pri príležitosti Leteckých dní Košického kraja 2025 vychádza aj špeciálna zberateľská eurobankovka s nulovou hodnotou. Autorom bankovky je Adrian Ferda, pričom bankovka má špeciálnu prítlač leteckých dní. Do obehu bude daných tisíc kusov.
Záujemcovia si ju budú môcť zakúpiť v infostánku krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, priamo na letisku. Po podujatí bude predaj pokračovať v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej 48 v Košiciach. Cena za kus je 10 eur, pričom počet je limitovaný na desať kusov na osobu.
Zdroj: SITA.sk - Letecké dni Košického kraja sú za dverami, ponúknu najväčšiu dronovú šou na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
