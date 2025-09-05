Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.9.2025
 Z domova

05. septembra 2025

Pellegrini odcestuje na návštevu Japonska, zúčastní sa aj na otvorení Národného dňa na EXPO 2025


Tagy: EXPO 2025 Osaka Prezident Slovenskej republiky zahraničná návšteva

Prezident Peter Pellegrini v nedeľu podvečer vycestuje do Japonska na oslavy Národného dňa Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025, ...



france_ai_summit_16666 676x451 5.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v nedeľu podvečer vycestuje do Japonska na oslavy Národného dňa Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025, ktorá sa koná v Osake. Informovala o tom Kancelária Prezidenta SR.


Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident SR stretne s predsedom vlády Japonska Shigeru Ishibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren.

Pellegrini plánuje tieto stretnutia využiť ako príležitosť na diskusiu o rozšírení bilaterálnej spolupráce najmä v oblastiach investícií, inovácií a nových technológií. V rámci pracovného programu v Osake sa prezident SR v stredu zúčastní na oficiálnej ceremónii otvorenia Národného dňa SR na EXPO 2025.

Počas návštevy prezident Pellegrini vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry a navštívi Atómový dom. Taktiež položí veniec k Pamätníku mieru, stretne sa s primátorom mesta a prehliadne si múzeum Hiroshima Peace Memorial.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestuje na návštevu Japonska, zúčastní sa aj na otvorení Národného dňa na EXPO 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.

Fico v Užhorode rokoval so ukrajinským prezidentom Zelenským, stretnutie ocenil aj Pellegrini
Režisér Zdeněk Troška – Som strašne slabý, stratil som silu

