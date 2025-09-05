|
Piatok 5.9.2025
Meniny má Regína
|
05. septembra 2025
Pellegrini odcestuje na návštevu Japonska, zúčastní sa aj na otvorení Národného dňa na EXPO 2025
Prezident Peter Pellegrini v nedeľu podvečer vycestuje do Japonska na oslavy Národného dňa Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025, ...
5.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v nedeľu podvečer vycestuje do Japonska na oslavy Národného dňa Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025, ktorá sa koná v Osake. Informovala o tom Kancelária Prezidenta SR.
Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident SR stretne s predsedom vlády Japonska Shigeru Ishibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren.
Pellegrini plánuje tieto stretnutia využiť ako príležitosť na diskusiu o rozšírení bilaterálnej spolupráce najmä v oblastiach investícií, inovácií a nových technológií. V rámci pracovného programu v Osake sa prezident SR v stredu zúčastní na oficiálnej ceremónii otvorenia Národného dňa SR na EXPO 2025.
Počas návštevy prezident Pellegrini vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry a navštívi Atómový dom. Taktiež položí veniec k Pamätníku mieru, stretne sa s primátorom mesta a prehliadne si múzeum Hiroshima Peace Memorial.
Zdroj: SITA.sk
