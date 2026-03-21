 Sobota 21.3.2026
 Meniny má Blahoslav
21. marca 2026

Prelomové vyhlásenie z Teheránu, Irán potvrdil vojenskú spoluprácu s Ruskom a Čínou


Tagy: Irán Vojna na Blízkom východe Zahraničie

switzerland_iran_us_talks_50877 676x451 21.3.2026 (SITA.sk) - Irán urobil vo svojich strategických vyhláseniach bezprecedentný krok - oficiálne potvrdil, že v rámci otvorenej konfrontácie so Spojenými štátmi a Izraelom dostáva vojenskú podporu od Ruska a Číny.


Pomoc od týchto dvoch krajín, ktorú v televíznom rozhovore priznal minister zahraničných vecí Abbás Araqčí, predstavuje významný posun na globálnej geopolitickej scéne.

Podľa Araqčího vyhlásení, o ktorých pôvodne informovala agentúra United24 Media s odvolaním sa na Politico, Teherán udržiava dlhodobú a prebiehajúcu spoluprácu s Moskvou a Pekingom, ktorá zahŕňa aj priamu vojenskú pomoc. Minister zdôraznil, že táto spolupráca pokrýva široké spektrum: „V minulosti sme mali úzku spoluprácu, ktorá pokračuje dodnes, a to zahŕňa aj vojenskú pomoc.“

Toto priznanie prichádza po rokoch, počas ktorých bol trojuholník medzi Iránom, Ruskom a Čínou evidentný, ale Teherán ho verejne nepotvrdil. Vojenské vzťahy medzi Iránom a Ruskom sa za ostatné desaťročie zintenzívnili. Rusko použilo vo vojne na Ukrajine drony Šáhid dodané Iránom a zároveň posilnilo svoju spoluprácu s Teheránom v kontexte, keď sa Moskva snaží čeliť západnej podpore Kyjeva.


Zdroj: SITA.sk - Prelomové vyhlásenie z Teheránu, Irán potvrdil vojenskú spoluprácu s Ruskom a Čínou © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Fico varuje pred veľkým konfliktom, Kuba môže podľa neho spustiť tretiu svetovú vojnu
<< predchádzajúci článok
Fico varuje pred slabou Európskou úniou, hovorí o bezmocnosti aj potrebe veľkých zmien

