Sobota 21.3.2026
Meniny má Blahoslav
21. marca 2026
Fico varuje pred veľkým konfliktom, Kuba môže podľa neho spustiť tretiu svetovú vojnu
Ak by pribudol konflikt na Kube či v jej okolí, vytvorí sa zázemie pre tretiu svetovú vojnu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (
21.3.2026 (SITA.sk) -
Ak by pribudol konflikt na Kube či v jej okolí, vytvorí sa zázemie pre tretiu svetovú vojnu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy. Reagoval tak na konanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý svoju pozornosť po Venezuele a Iráne upriamil aj na Kubu.
„Ja mám Kubu rád. A absolútne sa tým nebudem tajiť. Pýtam sa, komu Kuba ublížila? Prečo má Kuba takto trpieť? Kuba nikomu neublížila. Je to krajina, ktorá si, podobne ako Čína alebo iné krajiny, vybrala svoju vlastnú cestu. Majú obrovské problémy kvôli sankciám. Nerozumiem, prečo takto musí táto krajina trpieť,“ povedal premiér, ktorý si nemyslí, že cesta k riešeniu tohto problému je v tom, že tam niekto príde, použije vojenskú silu a nasadí tam iný režim. „Tak, ako Irán nebol Venezuela, tak ani Kuba nie je Venezuela. Toto môže viesť k ďalekosiahlemu konfliktu,“ upozornil Fico.
Dodal, že popri regionálnych konfliktoch, akými je Venezuela, Irán, Libanon či Ukrajina, by konflikt na Kube alebo v jej blízkosti mohol vytvoriť zázemie pre tretiu svetovú vojnu. „Začali sme všetci blázniť. Mám pocit, že niekto je z tých 81 rokov mieru unavený. A to je veľká chyba. Ja sa domnievam, že mier je to najpodstatnejšie, keď môžeme veci riešiť. Keď nám tu budú lietať rakety a lietadlá, už bude neskoro,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico varuje pred veľkým konfliktom, Kuba môže podľa neho spustiť tretiu svetovú vojnu © SITA Všetky práva vyhradené.
Fico urobil chybu, tvrdí SNS. Slovensko vraj malo zastaviť miliardovú pôžičku pre Ukrajinu
Prelomové vyhlásenie z Teheránu, Irán potvrdil vojenskú spoluprácu s Ruskom a Čínou
