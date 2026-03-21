 Z domova

21. marca 2026

Fico urobil chybu, tvrdí SNS. Slovensko vraj malo zastaviť miliardovú pôžičku pre Ukrajinu


Fico urobil chybu, keď neblokoval pôžičku pre Ukrajinu. Vyhlásila to Slovenská národná strana (SNS), ktorá je sklamaná z toho, že sa predseda vlády



678f6c34084c0825390800 676x451 21.3.2026 (SITA.sk) - Fico urobil chybu, keď neblokoval pôžičku pre Ukrajinu. Vyhlásila to Slovenská národná strana (SNS), ktorá je sklamaná z toho, že sa predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) nepostavil po boku maďarského premiéra Viktora Orbána a neblokoval pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur.


Národniari sú totiž presvedčení, že po vyhrážkach zo strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mala SR podporiť Orbána, čím by urobila viac než len politické gesto. Ukrajine by Slovensko podľa SNS odkázalo, že pôžičku Ukrajina nedostane, kým sa nevyriešia problémy s ropovodom Družba.

„Boli sme presvedčení, že premiér tak urobí. Veríme však, že preberie štafetu, ak by Orbán nebol úspešný vo voľbách a bude v budúcnosti za SR konať tak, aby nebola podporovaná Ukrajina skôr, než sa bude slušne správať k členom Európskej únie,“ dodala SNS. Predseda vlády tak podľa národniarov premárnil príležitosť ukázať spoločný postup Slovenska a Maďarska. Miliardy pre Ukrajinu SNS považuje za peniaze vyhodené von oknom. Ukrajina ich podľa národniarov totiž EÚ nikdy nezaplatí.


Zdroj: SITA.sk - Fico urobil chybu, tvrdí SNS. Slovensko vraj malo zastaviť miliardovú pôžičku pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Szijjartó volal počas stretnutí EÚ Lavrovovi, kontakt vyvoláva medzi členskými štátmi obavy
Fico varuje pred veľkým konfliktom, Kuba môže podľa neho spustiť tretiu svetovú vojnu

