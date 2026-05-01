Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
Fico vs. Orbán: V čom sa líši ich postoj k Rusku a prečo je politika „na štyri svetové strany“ v slepej uličke
Stanislav Janota a Daniel Lukáč diskutujú v Konzervatívnej kaviarni o rozpade mýtu o Viktorovi Orbánovi ako „mierotvorcovi" a zásadnej zmene vzťahov vo V4 a narastajúcej izolácii Slovenska.
1.5.2026 (SITA.sk) - Stanislav Janota a Daniel Lukáč diskutujú v Konzervatívnej kaviarni o rozpade mýtu o Viktorovi Orbánovi ako „mierotvorcovi" a zásadnej zmene vzťahov vo V4 a narastajúcej izolácii Slovenska.
Diskusia sa nevyhla kritike Orbánovej predvolebnej kampane postavenej na zastrašovaní a vyvolávaní nenávisti. Daniel Lukáč označil volebnú rétoriku Viktora Orbána za paradoxnú. Orbán, napriek tomu, že sa štylizoval do roly jediného politika EÚ odmietajúceho vojnu, bol v skutočnosti jej nepriamym donorom.
„Viktor Orbán je jediný európsky skutočný podporovateľ vojny. Bol to podporovateľ vojny, v tej najčistejšej podobe. Štyri roky tú vojnu poctivo zásoboval peniazmi – maďarskými a slovenskými peniazmi za energetické nosiče,“ uviedol Daniel Lukáč. Zároveň poukázal na to, že Orbánova politika zvyšovala závislosť Maďarska od Ruska v čase, keď zvyšok Európy hľadal alternatívy.
Historická trauma, maďarská myš a ruský lev
Zaujímavým bodom diskusie bola historická pamäť maďarského národa. Stanislav Janota pripomenul tragické skúsenosti Maďarska s Ruskom – od porážky revolúcie v roku 1849 cez obe svetové vojny až po rok 1956. V tomto kontexte Lukáč označil Orbánovo vyjadrenie, v ktorom sa prirovnal k „myške pomáhajúcej ruskému levovi“, za bezprecedentnú hanbu.
Je nepochopiteľné, ako dokázal politik, ktorý sa označuje za obhajcu národných záujmov takto dehonestovať vlastnú krajinu pred Vladimírom Putinom, ktorého Lukáč nazval „skrachovancom“ a „tragédom“.
Dvojtvárna slovenská cesta
Hoci je Robert Fico považovaný za spolupútnika Viktora Orbána v proruskej orientácii, Lukáč vidí v jeho politike zásadný rozdiel oproti Orbánovi. Kým Maďarsko zbrane Ukrajine konzistentne nedodávalo, Slovensko pod vedením Fica výrazne profituje z obranného priemyslu.
„Naša reálna politika je taká, že sme v podstate najväčší podporovateľ obranného úsilia Ukrajiny. Za Ficovej vlády sa zoštvornásobil vývoz Slovenska v obrannom priemysle. My v tichosti, ale reálne Ukrajinu za peniaze podporujeme, a na verejnosti tárame niečo iné.“ objasnil Lukáč.
Zelenského chyby
Stanislav Janota v diskusii otvoril aj tému chýb ukrajinskej politiky voči národnostným menšinám. Uviedol, že ukrajinské elity nezvládli prístup k maďarskej menšine na Podkarpatskej Rusi, čo Orbánovi nesmierne pomáhalo v domácom naratíve ochrany Maďarov v zahraničí.
Slovensko v izolácii?
Politická zmena v Maďarsku sa dotýka aj zahraničnej politiky Slovenska „na štyri svetové strany“. Daniel Lukáč upozornil, že kým slovenský premiér navštevuje Uzbekistan či Vietnam, Slovensko stráca kontakt so svojimi susedmi.
„Esenciálnym záujmom Slovenska je, aby sme mali buď lepšie vzťahy s Poľskom ako má Poľsko s Maďarskom, alebo s Maďarskom ako má Poľsko. Teraz to bude naopak. My budeme mať napäté vzťahy s oboma a oni sa začnú zbližovať,“ varuje Lukáč. Izolácia Slovenska v rámci regiónu sa tak stáva reálnou hrozbou.
V rozhovore sa dozviete aj:
- Prečo museli tajné služby NATO a EÚ sledovať úniky informácií z maďarských vládnych kruhov smerom do Kremľa.
- V čom spočíva pasca „iliberálnej demokracie“ a prečo tento pojem v konzervatívnych kruhoch postupne stráca na popularite.
- Aký je rozdiel medzi „rovnosťou možností“ a „rovnosťou výsledkov“ z pohľadu moderného konzervatívca.
- Prečo je postoj Giorgie Meloniovej k Rusku konzistentnejší než postoj amerických konzervatívcov, ktorí podľahli Orbánovej demagógii.
- Či sa z Pétra Magyara stane nový autoritatívny líder, alebo skutočný reformátor maďarského politického systému.
- Prečo je orientácia slovenskej diplomacie na vzdialené trhy v Číne či Vietname podľa „totálnym krachom“.
- Aké ponaučenie by si mal Robert Fico vziať z toho, ako rýchlo opustil Donald Trump Viktora Orbána.
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Fico vs. Orbán: V čom sa líši ich postoj k Rusku a prečo je politika „na štyri svetové strany“ v slepej uličke © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko stojí na práci ľudí, strana Hlas zhodnotila pozitívne zmeny na trhu – VIDEO
Slovensko stojí na práci ľudí, strana Hlas zhodnotila pozitívne zmeny na trhu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Rakúsky prezident navštívi Slovensko, rokovať bude s Pellegrinim aj Ficom
Rakúsky prezident navštívi Slovensko, rokovať bude s Pellegrinim aj Ficom