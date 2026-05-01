Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
Slovensko stojí na práci ľudí, strana Hlas zhodnotila pozitívne zmeny na trhu – VIDEO
Tagy: Dávky v nezamestnanosti Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister vnútra SR Nezamestnanosť Sviatok práce
Trh práce na Slovensku zaznamenal pozitívne zmeny. Ako informovala strana Hlas-SD, výsledkom opatrení rezortu práce je rast minimálnej mzdy, historicky nízka nezamestnanosť a tisíce nových pracovných miest. Výsledky opatrení predstavil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
Úspešné projekty
Ako priblížil, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny využíva viacero nástrojov na podporu zamestnanosti, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť viac ako 15-tisíc pracovných miest, prevzdelať a rekvalifikovať takmer 137-tisíc ľudí a podporiť udržanie 41-tisíc pracovných miest. Rezort práce priblížil, že ide o známe aktivity, ku ktorým patria napríklad projekty Práca namiesto dávok, Pripravený na prácu v priemysle či Právo na prvé zamestnanie. Úspešne podľa slov rezortu pokračuje aj národný projekt Zručnosti pre trh práce.
„Za posledný rok boli dosiahnuté viaceré významné míľniky. Minimálna mzda na Slovensku historicky vzrástla a od 1. januára 2026 dosahuje 915 eur. Zvýšili sa aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov. Zároveň klesá počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu. Podľa kvalifikovaných odhadov by mala minimálna mzda v roku 2027 dosiahnuť približne 972 eur a v roku 2028 prekročiť hranicu 1 000 eur,“ priblížilo ministerstvo práce.
Najnižšia nezamestnanosť
Súčasne podotklo, že nezamestnanosť sa drží na historicky najnižších úrovniach. Rezort práce pripomenul, že od septembra minulého roku platí, že človeku, ktorý môže pracovať, no odmieta, bude krátená dávka v hmotnej núdzi. Vďaka tejto iniciatíve si podľa slov ministerstva našlo prácu takmer tritisíc ľudí a približne 1 000 osobám bola znížená dávka v hmotnej núdzi.
„Ústavnou väčšinou bol schválený aj zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Nová legislatíva umožní zamestnancom a zamestnankyniam nadobudnúť nové práva v oblasti transparentnosti odmeňovania. Budú mať právo na informácie o odmeňovaní a posilní sa ich ochrana pred diskrimináciou už v procese prijímania do zamestnania,“ doplnilo ministerstvo práce, ktoré pripomenula aj pomoc rodičom a zamestnancov Samsungu.
„Vždy, keď v niektorej fabrike dôjde k situácii vedúcej k prepúšťaniu bez ohľadu na to, že ju vláda nespôsobila, poskytujeme týmto ľuďom podporu. Vo fabrike je zriadené detašované pracovisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sú zamestnancom ponúkané nové pracovné pozície,“ doplnil rezort práce.
Sviatok práce
Strana Hlas-SD si Sviatok práce pripomenula v Prešove. Zdôraznila význam dôstojnej práce, sociálnej spravodlivosti a úcty k ľuďom, ktorí prácou budujú Slovensko. Predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podotkol, že Sviatok práce je deň, ktorý pripomína, že Slovensko stojí na práci ľudí, ktorí každé ráno vstávajú do zamestnania, starajú sa o svoje rodiny a držia tak krajinu v chode.
„Bez nich by nefungovali nemocnice, školy, fabriky, úrady ani služby. Práve im patrí úcta a rešpekt celej spoločnosti,“ uviedol Šutaj Eštok. Súčasne upozornil, že štát musí myslieť na mladých ľudí, aby neodchádzali žiť do zahraničia. Úlohou štátu je podľa ministra vnútra dať mladým príležitosť získať prvú pracovnú skúsenosť, osamostatniť sa a budovať si budúcnosť na Slovensku.
„Preto podporujeme projekty ako Právo na prvé zamestnanie či Prax pre mladých. Ich cieľom je pomôcť mladým ľuďom postaviť sa na vlastné nohy a zostať žiť a pracovať na Slovensku,“ uzavrel Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko stojí na práci ľudí, strana Hlas zhodnotila pozitívne zmeny na trhu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Národný žrebčín v Topoľčiankach je podľa Pellegriniho miestom, na ktoré môžeme byť pyšní
Fico vs. Orbán: V čom sa líši ich postoj k Rusku a prečo je politika „na štyri svetové strany" v slepej uličke
