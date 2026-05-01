|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 1.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Sviatok práce
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. mája 2026
Rakúsky prezident navštívi Slovensko, rokovať bude s Pellegrinim aj Ficom
Tagy: Predseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky rakúsky prezident zahraničná návšteva
Zdieľať
1.5.2026 (SITA.sk) - Rakúsko patrí k najdôležitejším partnerom Slovenska a je aj najväčším zahraničným investorom.
Prezident Rakúskej spolkovej republiky Alexander Van der Bellen príde v pondelok 11. mája na Slovensko. Urobí tak na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho v rámci oficiálnej jednodňovej návštevy SR. Stretnutie bude podľa slov Kancelárie prezidenta SR potvrdením kontinuity, sily a strategického významu slovensko-rakúskych vzťahov. Prezidentov čaká spoločné rokovanie o bilaterálnej a cezhraničnej spolupráci, energetickej bezpečnosti, aktuálnom vývoji na Ukrajine, európskej agende a tiež situácii na Blízkom východe.
„Pre Slovensko je Rakúsko zdrojom cenných skúseností v mnohých oblastiach - od duálneho vzdelávania, cirkulárnej ekonomiky až po zelené inovácie. Prezidenti sa preto zamerajú na posilnenie odborného dialógu a podporu konkrétnych spoločných projektov s priamym prínosom pre občanov a podnikateľov. Medzi priority patrí rozvoj cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, posilnenie energetickej bezpečnosti, dekarbonizácia a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu,“ priblížila prezidentská kancelária.
Ako upozornila, Rakúsko patrí k najdôležitejším partnerom Slovenska a je aj najväčším zahraničným investorom. Rakúske spoločnosti na Slovensku preinvestovali už viac ako 7,5 miliardy eur a zamestnávajú viac ako 48-tisíc ľudí. Obchodná výmena medzi krajinami rastie, pričom slovenská export do Rakúska dosahuje takmer šesť miliárd eur. Dovoz presahuje tri miliardy eur. V Rakúsku súčasne pôsobí viac ako 700 slovenských firiem.
Návšteva rakúskeho prezidenta má predstavovať ďalší krok k prehĺbeniu partnerstva a spoločnému riešeniu aktuálnych výziev v rámci EÚ aj vo svete. Rakúsky prezident sa má stretnúť aj s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) a predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Prezidentská kancelária podotkla, že oficiálna návšteva sa uskutoční deň pred samitom prezidentov krajín Slavkovského formátu. Na jeho čele je aktuálne Slovensko, no od júla líderstvo prevezme práve Rakúsko.
Zdroj: SITA.sk - Rakúsky prezident navštívi Slovensko, rokovať bude s Pellegrinim aj Ficom © SITA Všetky práva vyhradené.
