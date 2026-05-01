Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 1.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Sviatok práce
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. mája 2026

Rakúsky prezident navštívi Slovensko, rokovať bude s Pellegrinim aj Ficom


Rakúsko patrí k najdôležitejším partnerom Slovenska a je aj najväčším zahraničným investorom. Prezident Rakúskej spolkovej republiky



Zdieľať
1.5.2026 (SITA.sk) - Rakúsko patrí k najdôležitejším partnerom Slovenska a je aj najväčším zahraničným investorom.


Prezident Rakúskej spolkovej republiky Alexander Van der Bellen príde v pondelok 11. mája na Slovensko. Urobí tak na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho v rámci oficiálnej jednodňovej návštevy SR. Stretnutie bude podľa slov Kancelárie prezidenta SR potvrdením kontinuity, sily a strategického významu slovensko-rakúskych vzťahov. Prezidentov čaká spoločné rokovanie o bilaterálnej a cezhraničnej spolupráci, energetickej bezpečnosti, aktuálnom vývoji na Ukrajine, európskej agende a tiež situácii na Blízkom východe.

Pre Slovensko je Rakúsko zdrojom cenných skúseností v mnohých oblastiach - od duálneho vzdelávania, cirkulárnej ekonomiky až po zelené inovácie. Prezidenti sa preto zamerajú na posilnenie odborného dialógu a podporu konkrétnych spoločných projektov s priamym prínosom pre občanov a podnikateľov. Medzi priority patrí rozvoj cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, posilnenie energetickej bezpečnosti, dekarbonizácia a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu,“ priblížila prezidentská kancelária.

Ako upozornila, Rakúsko patrí k najdôležitejším partnerom Slovenska a je aj najväčším zahraničným investorom. Rakúske spoločnosti na Slovensku preinvestovali už viac ako 7,5 miliardy eur a zamestnávajú viac ako 48-tisíc ľudí. Obchodná výmena medzi krajinami rastie, pričom slovenská export do Rakúska dosahuje takmer šesť miliárd eur. Dovoz presahuje tri miliardy eur. V Rakúsku súčasne pôsobí viac ako 700 slovenských firiem.

Návšteva rakúskeho prezidenta má predstavovať ďalší krok k prehĺbeniu partnerstva a spoločnému riešeniu aktuálnych výziev v rámci aj vo svete. Rakúsky prezident sa má stretnúť aj s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) a predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Prezidentská kancelária podotkla, že oficiálna návšteva sa uskutoční deň pred samitom prezidentov krajín Slavkovského formátu. Na jeho čele je aktuálne Slovensko, no od júla líderstvo prevezme práve Rakúsko.


Zdroj: SITA.sk - Rakúsky prezident navštívi Slovensko, rokovať bude s Pellegrinim aj Ficom © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

