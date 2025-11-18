|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eugen
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. novembra 2025
Fico vyzval k opätovnému prešetreniu vraždy Kuciaka a jeho snúbenice, Krúpa označil premiérovo „blúznenie“ za trápne – VIDEO
Premiér Robert Fico (Smer-SD) je presvedčený, že je potrebné požiadať orgány činné v trestnom konaní o opätovné prešetrenie vraždy ...
Zdieľať
18.11.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) je presvedčený, že je potrebné požiadať orgány činné v trestnom konaní o opätovné prešetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vyhlásil to počas podujatia strany Smer-SD v nitrianskom Agrokomplexe, ktoré sa konalo 17. novembra, teda na výročie Nežnej revolúcie.
Odvolal sa pritom na nedávno zverejnenú komunikáciu dnes už mŕtveho amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. V rámci nej si mal s inou osobou písať o páde vlády na Slovensku v roku 2018.
„Ako to celé, prosím vás, skončilo?" spytoval sa Fico vo svojom prejave v Nitre v súvislosti s dvojnásobnou vraždou. „Celé vyšetrovanie vraždy skončilo tým, že vraj po úrade vlády chodili organizované skupiny talianskej mafie, ktoré to celé zorganizovali a zabezpečili," tvrdil štvornásobný predseda vlády. Zdôraznil, že sa nikdy nič také nedokázalo, no podľa jeho slov to stačilo na to, aby bola vláda v roku 2018 deštruovaná a do volieb v roku 2020 išla veľmi oslabená.
„Preto touto cestou oficiálne vyzývam ministra vnútra SR (Matúša Šutaja Eštoka, Hlas-SD) a generálneho prokurátora SR (Maroša Žilinku), aby sa pod ťarchou nových okolností, ktoré sa objavili na medzinárodnej scéne, opätovne pozreli, čo sa v tom roku 2018 vlastne stalo. A dajte, prosím, konečne pravdu slovenskému národu, ako to v roku 2018 s novinárom a jeho priateľkou bolo," vyzval predseda vlády.
V pondelok večer na zhromaždení pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v Košiciach vystúpili aj rodičia Jána Kuciaka a matka Martiny Kušnírovej. V súvislosti s ich vystúpením a premiérovou výzvou na znovuotvorenie vyšetrovania na sociálnej sieti zareagoval poslanec strany Sloboda a Solidarita Juraj Krúpa.
„Chcel by som posledným záchvevom človeka v Robertovi Ficovi pripomenúť, že túto ohavnú dvojnásobnú vraždu vyšetrovala polícia riadená jeho nominantom a dobrým priateľom Tiborom Gašparom, a jeho nominantom, ktorého samovraždu zneužívajú a prekrúcajú Milanom Lučanským. Boli to nominanti Roberta Fica, ktorí riadili políciu. Napríklad Ficov riaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer sa bol na miesto činu sám pozrieť a bol z toho škandál. Mali na to dva roky, šéfovali tomu jeho ľudia, vrah sedí a možní objednávatelia stoja pred súdom," napísal. Premiérovo „blúznenie“ označil za absolútne trápne.
Na premiérove výroky zareagovala aj mimoparlamentná strana Demokrati, podľa jej podpredsedu Juraja Šeligu mali Ficove slová za cieľ zasiať do verejnosti pochybnosti o vyšetrovaní a manipulovať verejnú mienku. Šeliga je toho názoru, že predseda vlády sa tak usiloval prekryť úpadok svojej vlády. Poukázal tiež na pondelkové zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, aby si pripomenuli Nežnú revolúciu v roku 1989, a tiež aby vyjadrili nespokojnosť so súčasnou vládou.
„Keďže už nevedel, čo má robiť, tak musel začať konšpirovať o tom, že treba znovu otvoriť vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej," uviedol Šeliga na adresu premiéra. Poukázal tiež, že premiér sa nevyjadril ku komunikácii vtedajšieho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka s Epsteinom.
Podobne ako Krúpa premiérovi pripomenul, že na vyšetrovaní vraždy pracovala polícia pod vedením jeho nominantov. Podobne spomenul aj dozorujúcich prokurátorov, na ktorých čele stál Dušan Kováčik, a tiež vtedajšieho generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Rovnako menoval aj vedenie už nejestvujúcej Národnej kriminálnej agentúry. Vyzval premiéra, že ak má informácie k objasneniu prípadu, mal by ich oznámiť príslušným orgánom.
Zdroj: SITA.sk - Fico vyzval k opätovnému prešetreniu vraždy Kuciaka a jeho snúbenice, Krúpa označil premiérovo „blúznenie“ za trápne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Požaduje opätovné prešetrenie vraždy
Odvolal sa pritom na nedávno zverejnenú komunikáciu dnes už mŕtveho amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. V rámci nej si mal s inou osobou písať o páde vlády na Slovensku v roku 2018.
„Ako to celé, prosím vás, skončilo?" spytoval sa Fico vo svojom prejave v Nitre v súvislosti s dvojnásobnou vraždou. „Celé vyšetrovanie vraždy skončilo tým, že vraj po úrade vlády chodili organizované skupiny talianskej mafie, ktoré to celé zorganizovali a zabezpečili," tvrdil štvornásobný predseda vlády. Zdôraznil, že sa nikdy nič také nedokázalo, no podľa jeho slov to stačilo na to, aby bola vláda v roku 2018 deštruovaná a do volieb v roku 2020 išla veľmi oslabená.
„Preto touto cestou oficiálne vyzývam ministra vnútra SR (Matúša Šutaja Eštoka, Hlas-SD) a generálneho prokurátora SR (Maroša Žilinku), aby sa pod ťarchou nových okolností, ktoré sa objavili na medzinárodnej scéne, opätovne pozreli, čo sa v tom roku 2018 vlastne stalo. A dajte, prosím, konečne pravdu slovenskému národu, ako to v roku 2018 s novinárom a jeho priateľkou bolo," vyzval predseda vlády.
Krúpa označil Ficovo „blúznenie“ za trápne
V pondelok večer na zhromaždení pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v Košiciach vystúpili aj rodičia Jána Kuciaka a matka Martiny Kušnírovej. V súvislosti s ich vystúpením a premiérovou výzvou na znovuotvorenie vyšetrovania na sociálnej sieti zareagoval poslanec strany Sloboda a Solidarita Juraj Krúpa.
„Chcel by som posledným záchvevom človeka v Robertovi Ficovi pripomenúť, že túto ohavnú dvojnásobnú vraždu vyšetrovala polícia riadená jeho nominantom a dobrým priateľom Tiborom Gašparom, a jeho nominantom, ktorého samovraždu zneužívajú a prekrúcajú Milanom Lučanským. Boli to nominanti Roberta Fica, ktorí riadili políciu. Napríklad Ficov riaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer sa bol na miesto činu sám pozrieť a bol z toho škandál. Mali na to dva roky, šéfovali tomu jeho ľudia, vrah sedí a možní objednávatelia stoja pred súdom," napísal. Premiérovo „blúznenie“ označil za absolútne trápne.
Reagovali aj Demokrati
Na premiérove výroky zareagovala aj mimoparlamentná strana Demokrati, podľa jej podpredsedu Juraja Šeligu mali Ficove slová za cieľ zasiať do verejnosti pochybnosti o vyšetrovaní a manipulovať verejnú mienku. Šeliga je toho názoru, že predseda vlády sa tak usiloval prekryť úpadok svojej vlády. Poukázal tiež na pondelkové zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, aby si pripomenuli Nežnú revolúciu v roku 1989, a tiež aby vyjadrili nespokojnosť so súčasnou vládou.
„Keďže už nevedel, čo má robiť, tak musel začať konšpirovať o tom, že treba znovu otvoriť vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej," uviedol Šeliga na adresu premiéra. Poukázal tiež, že premiér sa nevyjadril ku komunikácii vtedajšieho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka s Epsteinom.
Podobne ako Krúpa premiérovi pripomenul, že na vyšetrovaní vraždy pracovala polícia pod vedením jeho nominantov. Podobne spomenul aj dozorujúcich prokurátorov, na ktorých čele stál Dušan Kováčik, a tiež vtedajšieho generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Rovnako menoval aj vedenie už nejestvujúcej Národnej kriminálnej agentúry. Vyzval premiéra, že ak má informácie k objasneniu prípadu, mal by ich oznámiť príslušným orgánom.
Zdroj: SITA.sk - Fico vyzval k opätovnému prešetreniu vraždy Kuciaka a jeho snúbenice, Krúpa označil premiérovo „blúznenie“ za trápne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Má slovenské stavebníctvo šancu na reštart? Odborníci volajú po stabilnom prostredí, digitalizácii a rýchlejšom prepájaní škôl s praxou
Má slovenské stavebníctvo šancu na reštart? Odborníci volajú po stabilnom prostredí, digitalizácii a rýchlejšom prepájaní škôl s praxou
<< predchádzajúci článok
Počet prestreliek v Pokrovsku na východe Ukrajiny stúpa
Počet prestreliek v Pokrovsku na východe Ukrajiny stúpa