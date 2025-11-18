|
Utorok 18.11.2025
Meniny má Eugen
|Denník - Správy
Má slovenské stavebníctvo šancu na reštart? Odborníci volajú po stabilnom prostredí, digitalizácii a rýchlejšom prepájaní škôl s praxou
Tagy: Stavebníctvo
Zatiaľ čo Európa napreduje v digitalizácii, zelených technológiách a v modernom vzdelávaní, slovenský sektor niekoľko rokov lavíruje medzi obrovským potenciálom a rizikom stagnácie. Aj z tohto dôvodu ...
18.11.2025 (SITA.sk) - Zatiaľ čo Európa napreduje v digitalizácii, zelených technológiách a v modernom vzdelávaní, slovenský sektor niekoľko rokov lavíruje medzi obrovským potenciálom a rizikom stagnácie. Aj z tohto dôvodu sa dnes odborníci zo Slovenska a Česka opäť stretli na odbornom podujatí s názvom Stavebníctvo vo svete sa mení závratnou rýchlosťou. Budeme lídri alebo followeri?, aby diskutovali o aktuálnej situácii v sektore. Zhodli sa, že nasledujúcich desať rokov rozhodne, či sa stavebníctvo stane jedným z motorov ekonomiky alebo premárni ďalšiu príležitosť. Kľúčom bude jasná vízia štátu, plná digitalizácia procesov a rýchle prepojenie škôl s praxou, ktoré umožní zvládnuť dekarbonizáciu, nové technológie aj meniaci sa trh práce.
"Stavebníctvo prechádza zásadnou premenou. Ak chceme držať krok so zvyškom Európy, musíme začať od vzdelávania. Nové zručnosti musia vzniknúť v úzkom kontakte s praxou," zdôraznil v úvode podujatia prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Mení sa totiž tvár celého sektora, a to od tradičných remesiel až po smart energetické riešenia a nízkouhlíkové procesy. Tradičná "stavbárina" ako ju mnohí poznali, je minulosťou. Ak chcú podniky zostať konkurencieschopné a uspieť, musia sa daným zmenám prispôsobiť. Kováčik zároveň informoval o viacerých pripravovaných a rozbiehaných aktivitách ZSPS na nadchádzajúce obdobie, ktoré majú podporiť tento prechod. Ide najmä o projekty v oblasti modernizácie vzdelávacích programov pre študentov aj dospelých, vývoja inteligentných energetických služieb spájajúcich úspory, flexibilitu a nové modely financovania, podpory nízkouhlíkových technológií a dekarbonizácie stavebných procesov, a tiež intenzívnej spolupráci s akademickým sektorom. "Dekarbonizácia nie je len o technológiách, ale aj o zmene mindsetu. Slovensko má na to stať sa tvorcom trendov, nie ich pasívnym prijímateľom," dodal.
Na prezentáciu nadviazali odborníci z oblasti pracovného trhu, výskumu a vzdelávania: Lucia Lednárová Dítětová, Silvia Vilčeková, Jiří Karásek, Zuzana Lenártová a Vladimír Popík. Diskusia potvrdila, že prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku už dnes mení dopyt po pracovnej sile. Vznikajú úplne nové povolania, a to od špecialistov na recykláciu materiálov až po expertov na energetickú efektívnosť či digitálne riadenie stavieb. Odborníci sa zhodli, že vzdelávanie a dekarbonizácia sú dve strany tej istej mince. Bez moderných učebných programov totiž slovenské stavebníctvo nebude mať dostatok odborníkov, ktorí zvládnu prácu s novými technológiami.
Zástupcovia ZSPS ďalej diskutovali s predstaviteľmi Ministerstva dopravy SR, Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, Štátneho fondu rozvoja bývania a Integrovaného odborového zväzu o perspektívach stavebníctva na Slovensku, o tvorbe stavebnej legislatívy, o reguláciách, ale aj o podpore stavebného sektora a investícií zo strany štátu. "Firmy potrebujú predvídateľné prostredie. Jasné pravidlá, stabilnú legislatívu a rozumný mix verejných a súkromných investícií. Iba tak sa môžu sústrediť na kvalitu, inovácie a rozvoj. To je základ pre rozvoj odvetvia, ktoré zamestnáva desaťtisíce ľudí a má priamy vplyv súčasnú a budúcu na kvalitu života obyvateľov," zdôraznil Kováčik. Zástupcovia štátu sa so stakeholdermi zhodli, že to, ako rýchlo a kvalitne sa bude na Slovensku stavať, závisí predovšetkým od stability a predvídateľnosti legislatívneho aj daňového prostredia, úrovne digitalizácie územného plánovania a jednotlivých povoľovacích procesov, plynulosti investícií do infraštruktúry, posilnenia sociálneho dialógu a systémovej spolupráce štátu s odborným sektorom pri prijímaní jednotlivých zákonov. To umožní dlhodobé plánovanie projektov, zrýchlenie budovania inžinierskej a občianskej infraštruktúry či dostupného nájomného bývania.
"Našou úlohou je byť partnerom štátu. Chceme pomôcť nastaviť systém, ktorý podporí digitalizáciu, zefektívni povoľovanie a prinesie viac kvalitného bývania. Stavebníctvo nie je len o betóne a oceli. Je o ľuďoch, komunitách, spolupráci a celkovej schopnosti krajiny plánovať svoju budúcnosť. V podmienkach Slovenska to nie je ľahké a túto dôveru musíme spoločne budovať," uzavrel prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Zdroj: SITA.sk
