 Utorok 18.11.2025
18. novembra 2025

Počet prestreliek v Pokrovsku na východe Ukrajiny stúpa


Počet prestreliek v meste Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny podľa Kyjeva stúpa. Od začiatku tohto mesiaca Ukrajinci v Pokrovsku zlikvidovali ...



russia_ukraine_war_battle_for_pokrovsk_47923 1 676x541 18.11.2025 (SITA.sk) - Počet prestreliek v meste Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny podľa Kyjeva stúpa. Od začiatku tohto mesiaca Ukrajinci v Pokrovsku zlikvidovali 314 Rusov a 71 zranili, uviedol ukrajinský 7. výsadkový zbor. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


Rusi sa podľa 7. výsadkového zboru snažia dostať do obce Hryšine, ktorá sa nachádza severozápadne od Pokrovska. Pre nemožnosť prelomenia obrany Pokrovska sa snažia mesto obísť.

Zároveň Moskva pokračuje v pokusoch o oslabenie obrany mesta Myrnohrad. V ostatných dňoch ukrajinskí vojaci v Myrnohrade zničili ruskú vojenskú prieskumnú skupinu. Zaznamenávajú aj rast počtu ruských pokusov o infiltráciu Myrnohradu zo strany obce Červonyj Lyman.


Zdroj: SITA.sk - Počet prestreliek v Pokrovsku na východe Ukrajiny stúpa © SITA Všetky práva vyhradené.

