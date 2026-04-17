|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rudolf
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. apríla 2026
Fico za riešenie situácie v Hormuzskom prielive považuje dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva – FOTO
Zdieľať
17.4.2026 (SITA.sk) - Riešením situácie v Hormuzskom prielive je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva, znamenajúce zachovanie slobodnej a bezpečnej plavby. Za slovenskú vládu toto stanovisko prostredníctvom videokonferencie vyjadril predseda vlády SR Robert Fico na piatkovom samite lídrov v Paríži.
Stretnutie sa konalo k medzinárodnému plánu ako zaistiť slobodu a bezpečnosť plavby v Hormuzskom prielive. „Nachádzame sa v zvláštnej situácii, kedy sa blokovaný prieliv snaží zablokovať ďalšia krajina a je tu zjavný pokus o privatizáciu tohto prielivu. Či už cez jeho totálnu kontrolu alebo vyberanie mýta,“ skonštatoval premiér.
Zároveň zdôraznil, že hoci Slovensko nemá prístup k moru, situácia v oblasti Hormuzského prielivu má výrazný dopad na jeho energetickú bezpečnosť. V kombinácii s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba ide podľa neho o faktor, ktorý negatívne ovplyvňuje zásobovanie krajiny energiami.
Fico zároveň deklaroval pripravenosť Slovenska zapojiť sa do stabilizačných aktivít po skončení konfliktu v regióne. Premiér ponúkol skúsenosti v oblasti vodného manažmentu a k dispozícii by podľa neho mohli byť aj kapacity na odmínovanie pobrežia Hormuzského zálivu, a to v súlade s Ústavou SR upravujúcou pôsobenie slovenských vojakov v zahraničí.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini prijme veľmajstra Maltézskeho Rádu na historickej návšteve Slovenska, odovzdajú si aj čestné vyznamenania
Pellegrini prijme veľmajstra Maltézskeho Rádu na historickej návšteve Slovenska, odovzdajú si aj čestné vyznamenania
<< predchádzajúci článok
Kybernetické útoky na podnikateľský sektor sú na vzostupe, kľúčom je prevencia
Kybernetické útoky na podnikateľský sektor sú na vzostupe, kľúčom je prevencia