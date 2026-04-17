 Piatok 17.4.2026
 Meniny má Rudolf
17. apríla 2026

Fico za riešenie situácie v Hormuzskom prielive považuje dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva – FOTO


Tagy: Napätie na Blízkom východe Premiér Slovenskej republiky

Riešením situácie v Hormuzskom prielive je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva, znamenajúce zachovanie slobodnej a bezpečnej plavby. Za slovenskú vládu toto stanovisko prostredníctvom videokonferencie ...



fico 1 676x451 17.4.2026 (SITA.sk) - Riešením situácie v Hormuzskom prielive je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva, znamenajúce zachovanie slobodnej a bezpečnej plavby. Za slovenskú vládu toto stanovisko prostredníctvom videokonferencie vyjadril predseda vlády SR Robert Fico na piatkovom samite lídrov v Paríži.


Stretnutie sa konalo k medzinárodnému plánu ako zaistiť slobodu a bezpečnosť plavby v Hormuzskom prielive. „Nachádzame sa v zvláštnej situácii, kedy sa blokovaný prieliv snaží zablokovať ďalšia krajina a je tu zjavný pokus o privatizáciu tohto prielivu. Či už cez jeho totálnu kontrolu alebo vyberanie mýta,“ skonštatoval premiér.

Zároveň zdôraznil, že hoci Slovensko nemá prístup k moru, situácia v oblasti Hormuzského prielivu má výrazný dopad na jeho energetickú bezpečnosť. V kombinácii s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba ide podľa neho o faktor, ktorý negatívne ovplyvňuje zásobovanie krajiny energiami.



Fico zároveň deklaroval pripravenosť Slovenska zapojiť sa do stabilizačných aktivít po skončení konfliktu v regióne. Premiér ponúkol skúsenosti v oblasti vodného manažmentu a k dispozícii by podľa neho mohli byť aj kapacity na odmínovanie pobrežia Hormuzského zálivu, a to v súlade s Ústavou SR upravujúcou pôsobenie slovenských vojakov v zahraničí.




Zdroj: SITA.sk - Fico za riešenie situácie v Hormuzskom prielive považuje dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

