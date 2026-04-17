 24hod.sk    Tlačové správy

Kybernetické útoky na podnikateľský sektor sú na vzostupe, kľúčom je prevencia


obrazok2 676x377 17.4.2026 (SITA.sk) - Autonómni AI agenti dnes dokážu v priebehu pár minút automatizovať prieskum cieľov, generovať presvedčivé phishingové kampane "na mieru” každému zamestnancovi a adaptovať útoky v reálnom čase bez ľudského zásahu. Paralelne s tým sa objavuje hrozba, ktorú mnohé firmy ešte ani nezaregistrovali: kvantové počítače sa rýchlo blížia k bodu, kedy prelomia dnešné šifrovacie štandardy. Útočníci už dnes zbierajú šifrované dáta v stratégii "harvest now, decrypt later" – v očakávaní, že ich budúce kvantové systémy otvoria. Pre slovenské podniky to znamená jediné: čas na prípravu sa kráti, a prevencia musí byť o krok vpred pred hrozbou.

Ako minimalizovať riziko kybernetického napadnutia firmy


Dnešné útoky nie sú otázkou náhody, ale precízne naplánovaných operácií. Firmy, ktoré sa spoliehajú len na klasické antivírusy, riskujú nielen stratu dát, ale aj úplnú paralýzu podnikania.

5 rád pre okamžité zvýšenie bezpečnosti firmy:



  • Dvojstupňové overenie (2FA) ako štandard: Každý firemný účet, od e-mailu až po prístup do interných systémov, musí byť chránený druhou vrstvou. Aj pri úniku hesla zostane útočník pred zavretými dverami.

  • Pravidelné vzdelávanie zamestnancov: Najslabším článkom je často človek. Pravidelné tréningy na rozpoznávanie phishingu môžu zachrániť firmu pred ransomvérom.

  • Dôsledné zálohovanie v cloude aj offline: Zálohy musia byť pravidelné a fyzicky oddelené od hlavnej siete, aby ich útočníci nemohli zašifrovať.

  • Aktualizácia softvéru bez odkladu: Zastaralé systémy sú pre hackerov otvorenou pozvánkou. Automatické aktualizácie by mali byť povinnosťou.

  • Nepretržitý dohľad: Kybernetické útoky sa nedejú len počas pracovnej doby. Moderná ochrana si vyžaduje monitoring 24 hodín denne, 7 dní v týždni.



Riešením je profesionálny dohľad


Pre firmy, ktoré nemajú vlastné IT bezpečnostné kapacity, je dnes kľúčové spoľahnúť sa na externých expertov. Efektívnym riešením je využitie služieb Security Operations Center. Práve prostredníctvom exe:soc získavajú slovenské podniky prístup k špičkovýma technológiám a tímu odborníkov, ktorí v reálnom čase monitorujú hrozby a dokážu zasiahnuťa skôr, než útok spôsobí nevratné škody. V ére narastajúceho digitálneho zločinu sa prevencia a profesionálny dohľad stávajú nevyhnutnou investíciou.

Nečakajte, kým sa stanete obeťou! S exe:soc získavate kombináciu špičkovej technológie a expertízy – váš tím sa môže sústrediť na strategické rozhodnutia, zatiaľ čo my sa postaráme o každodenný boj s hrozbami.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Kybernetické útoky na podnikateľský sektor sú na vzostupe, kľúčom je prevencia © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Fico za riešenie situácie v Hormuzskom prielive považuje dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva – FOTO
<< predchádzajúci článok
Medzinárodný vyšehradský fond po prvýkrát udelil ocenenie Mini projekt roka

