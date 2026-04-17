Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
17. apríla 2026
Pellegrini prijme veľmajstra Maltézskeho Rádu na historickej návšteve Slovenska, odovzdajú si aj čestné vyznamenania
Prezident Peter Pellegrini privíta v utorok 21. apríla v Prezidentskom paláci na oficiálnej návšteve Jeho Výsosť Fra’ Johna T. Dunlapa, 81. knieža a ...
17.4.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini privíta v utorok 21. apríla v Prezidentskom paláci na oficiálnej návšteve Jeho Výsosť Fra’ Johna T. Dunlapa, 81. knieža a veľmajstra Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty. Návšteva nadväzuje na pozvanie našej hlavy štátu, ktoré odznelo počas ich stretnutia v decembri 2025 v Ríme.
Návšteva veľmajstra je podľa Kancelárie prezidenta SR príležitosťou potvrdiť záujem Slovenskej republiky o rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci a zároveň zdôrazniť význam solidarity, ľudskej dôstojnosti a služby najzraniteľnejším v čase rastúcich globálnych výziev.
„Ide o mimoriadne významnú návštevu, historicky druhú oficiálnu návštevu Veľmajstra na území samostatného Slovenska. Prvá sa uskutočnila v roku 1997, kedy veľmajstra Fra’ Andrewa Bertieho prijal prezident SR Michal Kováč. Odvtedy sa stretnutia na tejto úrovni konali výlučne v sídle rádu v Ríme, čo dáva aktuálnej návšteve výnimočný diplomatický rozmer,“ uviedla Kancelária prezidenta SR.
Pellegrini bude s veľmajstrom diskutovať o aktuálnych výzvach v oblasti ochrany civilistov, humanitárnej pomoci a zdravotníckej starostlivosti, ako aj o ďalšom rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maltézskym rádom. Osobitná pozornosť sa zameria na pôsobenie rádu na Slovensku, najmä v oblasti sociálnych služieb a podpory marginalizovaných komunít.
Rokovania sa uskutočnia v kontexte aktuálnej medzinárodnej situácie, ktorú ovplyvňujú pretrvávajúce konflikty v bezprostrednom susedstve Európy aj eskalácia napätia na Blízkom východe a s nimi spojené závažné humanitárne dôsledky.
Program návštevy sa začne osobným stretnutím prezidenta s veľmajstrom, po ktorom bude nasledovať plenárne rokovanie delegácií. Jeho súčasťou bude aj vzájomné odovzdanie čestných vyznamenaní. Prezident spolu s hosťom položia vence k Hrobu neznámeho vojaka v Bratislave a navštívia tiež Komunitné centrum sv. Louisa a Zélie Martinovcov v Topoľčanoch, ktoré od roku 2023 prevádzkuje výkonná charitatívna organizácia Slovenskej Asociácie Maltézskeho rádu, Maltézska pomoc Slovensko.
Zvrchovaný Maltézsky rád patrí medzi najstaršie humanitárne organizácie sveta. V súčasnosti patrí medzi významných medzinárodných humanitárnych aktérov, ktorí pôsobia priamo v krízových regiónoch a poskytujú zdravotnícku a sociálnu pomoc civilnému obyvateľstvu.
