Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rudolf
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. apríla 2026

Pellegrini prijme veľmajstra Maltézskeho Rádu na historickej návšteve Slovenska, odovzdajú si aj čestné vyznamenania


Prezident Peter Pellegrini privíta v utorok 21. apríla v Prezidentskom paláci na oficiálnej návšteve Jeho Výsosť Fra' Johna T. Dunlapa, 81. knieža a ...



Zdieľať
pellegrini 1 676x476 17.4.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini privíta v utorok 21. apríla v Prezidentskom paláci na oficiálnej návšteve Jeho Výsosť Fra’ Johna T. Dunlapa, 81. knieža a veľmajstra Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty. Návšteva nadväzuje na pozvanie našej hlavy štátu, ktoré odznelo počas ich stretnutia v decembri 2025 v Ríme.

Historicky druhá oficiálna návšteva


Návšteva veľmajstra je podľa Kancelárie prezidenta SR príležitosťou potvrdiť záujem Slovenskej republiky o rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci a zároveň zdôrazniť význam solidarity, ľudskej dôstojnosti a služby najzraniteľnejším v čase rastúcich globálnych výziev.

Ide o mimoriadne významnú návštevu, historicky druhú oficiálnu návštevu Veľmajstra na území samostatného Slovenska. Prvá sa uskutočnila v roku 1997, kedy veľmajstra Fra’ Andrewa Bertieho prijal prezident SR Michal Kováč. Odvtedy sa stretnutia na tejto úrovni konali výlučne v sídle rádu v Ríme, čo dáva aktuálnej návšteve výnimočný diplomatický rozmer,“ uviedla Kancelária prezidenta SR.

Pellegrini bude s veľmajstrom diskutovať o aktuálnych výzvach v oblasti ochrany civilistov, humanitárnej pomoci a zdravotníckej starostlivosti, ako aj o ďalšom rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maltézskym rádom. Osobitná pozornosť sa zameria na pôsobenie rádu na Slovensku, najmä v oblasti sociálnych služieb a podpory marginalizovaných komunít.

Odovzdanie čestných vyznamenaní


Rokovania sa uskutočnia v kontexte aktuálnej medzinárodnej situácie, ktorú ovplyvňujú pretrvávajúce konflikty v bezprostrednom susedstve Európy aj eskalácia napätia na Blízkom východe a s nimi spojené závažné humanitárne dôsledky.

Program návštevy sa začne osobným stretnutím prezidenta s veľmajstrom, po ktorom bude nasledovať plenárne rokovanie delegácií. Jeho súčasťou bude aj vzájomné odovzdanie čestných vyznamenaní. Prezident spolu s hosťom položia vence k Hrobu neznámeho vojaka v Bratislave a navštívia tiež Komunitné centrum sv. Louisa a Zélie Martinovcov v Topoľčanoch, ktoré od roku 2023 prevádzkuje výkonná charitatívna organizácia Slovenskej Asociácie Maltézskeho rádu, Maltézska pomoc Slovensko.

Zvrchovaný Maltézsky rád patrí medzi najstaršie humanitárne organizácie sveta. V súčasnosti patrí medzi významných medzinárodných humanitárnych aktérov, ktorí pôsobia priamo v krízových regiónoch a poskytujú zdravotnícku a sociálnu pomoc civilnému obyvateľstvu.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijme veľmajstra Maltézskeho Rádu na historickej návšteve Slovenska, odovzdajú si aj čestné vyznamenania © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 