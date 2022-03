Fico: Zelenskyj kope do každého, kto nechce na 100 percent splniť želania Ukrajiny (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.3.2022 - Expremiér a predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico kritizuje veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Jurija Mušku za jeho prirovnanie strany Smer-SD k postoju mocností k Československu v roku 1938.Dôvodom má byť to, že strana nepodporuje dodávanie vojenského materiálu Ukrajine, ktorá je vo vojnovom konflikte s Ruskou federáciou. Fico to povedal vo videu vo svojom profile na sociálnej sieti.„Ako predseda suverénnej politickej strany chcem pána veľvyslanca požiadať, aby sa zdržal podobných komentárov a zasahovania do vnútropolitických záležitostí Slovenskej republiky," povedal Fico. Dodal, že veľvyslanec Ukrajiny podobne ako ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj „kope do každého, kto nechce na 100 percent splniť želania Ukrajiny".Fico skonštatoval, že Smer-SD odcudzuje použitie vojenskej sily na Ukrajine a považuje ju za neospravedlniteľné porušenie medzinárodného práva. „Smer-SD podporuje komplexnú humanitárnu pomoc Ukrajine a ľuďom, ktorí z Ukrajiny utekajú z dôvodu vojny. Odmietame zasielanie zbraní na Ukrajinu, nehovoriac o systéme protivzdušnej obrany S-300 ," vyhlásil predseda strany. Dodal, že ak chce niekto mier na Ukrajine, nemôže súhlasiť s ďalšími dodávkami zbraní.